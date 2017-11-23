16 настоящих героев блокбастеров показали свои лица

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Все мы, конечно, понимаем, что кинозвезды не могут быть настолько хороши, что и прыжки с 30-митровой высоты им по плечу, и драки на мечах, и профессиональное владение боевыми искусствами (кроме Джеки Чана, конечно). Однако увидеть настоящих героев, которые делают все эти немыслимые трюки, совсем не так просто: даже официальные сайты фильмов не спешат рассказать, кто был каскадером в той или иной сцене. Но нас в AdMe.ru трудности не останавливают, и мы выяснили, кто есть кто в закулисье киноиндустрии, и представляем вам самых крутых и симпатичных дублеров из очень известных фильмов.

Джейкоб Томури — дублер Тома Харди

Джейкоб Томури начал свою карьеру в трилогии «Властелин колец», а позже ставил трюки в любимом многими «Аватаре». В последних фильмах Тома Харди — «Безумный Макс», «Легенда» и «Выживший» -именно он был задействован в самых опасных и сложных сценах. Сейчас Джейкоб является частью команды нового проекта Тома Харди — «Веном», в котором мы, конечно же, не сможем увидеть лица дублера, но точно будем знать, кто совершает все эти немыслимые прыжки и участвует в сложных сценах.

Бастер Ривз — дублер Тома Харди и Брэда Питта

Бастер Ривз — актер, каскадер и постановщик трюков для многих известных фильмов и сериалов, в числе которых «Игра престолов», «Троя» и «Темный рыцарь». Завоевав все возможные награды в карате, Бастер Ривз успешно применяет накопленный опыт в новой для него области — киноиндустрии. А еще Бастер Ривз в 13 лет поставил рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса: за минуту он произвел 218 ударов ногой по манекену в область головы. И сам же Ривз превзошел этот рекорд и увеличил показатель до 256 ударов.

Таноай Рид — дублер Дуэйна Джонсона

Таноай Рид — актер и каскадер, а по совместительству двоюродный брат, а также бессменный дублер Дуэйна Джонсона. И это именно тот случай, когда гримеры на съемочной площадке сидят без работы. Помимо работы со своим братом Таноай принимал участие в съемках таких фильмов, как «Железный человек — 2» и «Мстители».

Пол Дарнелл — дублер Роберта Паттинсона

Для Пола Дарнелла кино — всего лишь подработка, настоящая его страсть — паркур и фриран. Именно эти направления Пол активно развивает в Соединенных Штатах. А еще Пол «Дидди» Дарнелл — идеальный папа, который обожает своих малышей, да и просто симпатяга.

Уильям Спенсер — дублер Эндрю Гарфилда

Говорят, Уильям Спенсер не катается на скейте, а играет с ним. И это действительно так, ведь этот парень соединил скейтбординг и паркур. Уильям стал идеальным дублером Эндрю Гарфилда в фильме «Новый Человек-паук» не только потому, что катается на доске, как Питер Паркер, но также из-за сильного внешнего сходства с актером. И мы это тоже заметили и оценили.

Моник Гандертон — дублер Шарлиз Терон

Моник Гандертон не только каскадер, исполняющий самые сложные трюки за таких кинозвезд, как Сигурни Уивер, Лили Собески, Дэрил Ханна, Ребекка Ромин, Фамке Янссен и Шарлиз Терон, но также сама снимается в кино в качестве актрисы — она может похвастаться ролями в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» и сериале «Сверхъестественное». Удивительно то, что Моник никогда не хотела стать актрисой, а тем более каскадером. Девушка занималась модельным бизнесом и планировала стать журналисткой, но судьбоносная встреча с Сильвестром Сталлоне навсегда изменила ее судьбу, связав с киноиндустрией.

Тара Мэкен — дублер Кары Делевинь и Рут Негги

Тара Мэкен — профессиональная танцовщица и гимнастка. Несмотря на то что местом ее рождения является Кувейт, неуемная жажда движения привела девушку в Калифорнию, где она нашла себя — стала дублером и актрисой. Тару можно увидеть в таких сериалах, как «Сыны анархии» и «Гавайи 5.0», а также в качестве дублера Рут Негги в сериале «Проповедник» (Preacher) и второго дублера Кары Делевинь в блокбастере «Отряд самоубийц».

Алисия Вела-Бэйли — дублер Галь Гадот, Кейт Бекинсейл, Шейлин Вудли

Эта симпатичная блондинка многим приглянулась в сериале «Агенты Щ.И.Т.», но главная работа Алисии Вела-Бэйли состоит в исполнении трюков вместо всем известных актрис. Свою первую работу в кино Алисия получила в 21 год, став дублером Милы Йовович в «Ультрафиолете». Позже Алисия выходила на съемочную площадку в фильмах с Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Шейлин Вудли и Кейт Бекинсейл в главных ролях, а также принимала участие в постановке трюков для «Аватара» Джеймса Кэмерона. А еще режиссеры фильмов ужасов ценят Алисию за способность перевоплощаться в самых страшных персонажей. Чтобы убедиться в ее мастерстве, советуем посмотреть «Аннабель-2» и «Хостел-3».

Зои Белл — дублер Люси Лоулесс и Умы Турман

Не многие каскадеры могут похвастаться тем, что начали свою карьеру в 14 лет. Именно тогда, являясь членом национальной сборной Новой Зеландии по гимнастике, Зои Белл выполнила свой первый трюк на съемочной площадке. Несколько позже Зои освоила тхэквондо и навсегда связала свою жизнь с кинематографом. За свою долгую карьеру Белл успела поработать в качестве дублера в сериалах «Удивительные странствия Геракла» и «Зена — королева воинов», где заменяла Люси Лоулесс. А позже стала сотрудничать с Квентином Тарантино, исполняя трюки за Уму Турман и других актрис. Начиная с 2007 года и фильма «Доказательство смерти» Зои Белл сменила амплуа и сама появляется в кадре в качестве исполнительницы главных ролей.

Хайди Манимейкер — дублер Скарлетт Йоханссон

Хайди Манимейкер, как и многие другие исполнительницы трюков, с самого детства успешно занималась гимнастикой, после чего стала профессиональным каскадером. Ни один фильм Marvel, где задействована Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон, не проходит без участия Хайди. А судя по количеству заявленных фильмов этой киновселенной, Манимейкер обеспечена работой на долгие годы.

Бобби Холланд — дублер Криса Хемсворта

Англичанин Бобби Холланд, похоже, вжился в роль могучего Тора не меньше, чем сам Крис Хемсворт. Но задолго до этого он был успешным гимнастом, зарабатывающим золотые медали для своей страны в национальной сборной, а также полупрофессиональным футболистом. И спортивное прошлое не исчезло бесследно. Решив стать профессиональным исполнителем трюков в кино, Бобби потратил на подготовку 4 года своей жизни, отрабатывая навыки в кикбоксинге, подводном плавании и многих других необходимых областях. Сейчас на счету Бобби Холланда участие более чем в 35 полнометражных фильмах. Однако мы уверены, что свою работу на съемочной площадке «Тора» он любит больше всего.

Люси Ромберг — дублер Дрю Бэрримор, Мелиссы Маккарти и Питера Динклэйджа

Люси Ромберг называют «Стальной» Люси за ее несокрушимую волю и стремление совершенствоваться в «мужском» виде спорта — фриране и паркуре. Именно этому увлечению она посвящает каждый день своей жизни, однако в настоящее время кино также стало важной частью карьеры. На съемочной площадке Люси успела поработать с Мелиссой Маккарти в «Охотниках за привидениями», Дрю Бэрримор в новом сериале «Диета из Санта-Клариты», а также в качестве дублера Питера Динклэйджа в комедии «Большой босс» (The Boss).

Киран Шах — дублер Элайджи Вуда

Поклонники «Звездных войн» наверняка знают этого невысокого актера, который исполнил не одну роль в космической саге. Но помимо актерской деятельности Киран Шах является профессиональным каскадером, в связи с чем в 2003 году был отмечен в Книге рекордов Гиннесса как «самый низкорослый профессиональный каскадер в кинематографе». Именно Шах был дублером Элайджи Вуда в трилогии «Властелин колец».

Майк Карпентер — дублер Джареда Падалеки

Майк Карпентер, как и все, кто когда-нибудь принимал участие в съемках сериала «Сверхъестественное», навсегда останется в этой большой дружной семье. Однако Майк активно снимается в кино в качестве актера. Так, его можно увидеть в фильме «Хранители», а также нескольких новых сериалах.

Уилл Эриксон — дублер Райана Рейнольдса

Уилл Эриксон в настоящее время проводит все свое время на съемочной площадке фильма «Дэдпул-2», где исполняет самые опасные трюки за Райана Рейнольдса. Также его можно увидеть как актера в сериале «Сосны» (Wayward Pines) и ряде других проектов, в том числе в команде братьев Винчестеров из «Сверхъестественного».

Марк Слотер — дублер Гвендолин Кристи и Александра Скарсгорда

Трудно поверить (а может и не очень трудно, учитывая рост Гвендолин Кристи), что дублер, исполняющий трюки за Бриенну Тарт и Тарзана, — это один и тот же человек. Англичанин Марк Слотер был каскадером в «Игре престолов» и «Тарзане», а сейчас задействован в довольно популярном сериале «Чужестранка», где в случае необходимости заменяет главного героя в исполнении Сэма Хьюэна.