16 наших актеров, которые сломали систему и похорошели с возрастом

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Бытует мнение, что мужчинам необязательно быть привлекательными. Мол, главное — дом построить, дерево посадить и воспитать наследников. Но герои нашей сегодняшней статьи не идут на поводу у стереотипов, а тщательно следят за своим внешним видом и с каждым годом становятся все краше и краше.

Мы в AdMe.ru залюбовались нашими актерами-соотечественниками, которые выглядят на все сто и точно живут под девизом «Возраст — это всего лишь цифра».

1. Александр Суворов, 25 лет и 41 год

2. Денис Шведов, 29 и 39 лет

3. Оскар Кучера, 35 и 47 лет

4. Виталий Гогунский, 30 лет и 43 года

5. Александр Петров, 24 и 32 года

6. Дмитрий Нагиев, 35 лет и 54 года

7. Иван Ургант, 18 лет и 43 года

8. Владимир Яглыч, 29 и 38 лет

9. Роман Курцын, 29 и 36 лет

10. Борис Корчевников, 29 и 39 лет

11. Тихон Жизневский, 18 лет и 33 года

12. Милош Бикович, 22 и 33 года

13. Данила Козловский, 19 и 36 лет

14. Юрий Колокольников, 25 и 40 лет

15. Александр Устюгов, 30 и 45 лет

16. Федор Бондарчук, 19 лет и 54 года