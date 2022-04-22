16 молодых актеров и актрис, чья магнетическая внешность не вписывается ни в какие стандарты
В наше время на вершине популярности часто оказываются фильмы и сериалы, в которых играют совсем юные актеры и актрисы. И дело не только в хороших продюсерах и режиссерах, но и в таланте исполнителей, их харизме и магнетизме. А внешность некоторых из них кажется просто неземной.
Мы в AdMe.ru решили повнимательнее приглядеться к молодым актерам и актрисам, чья наружность не укладывается в привычные стандарты красоты. И засмотрелись.
Аня Тейлор-Джой
Снималась в сериале «Ход королевы».
- Рейтинг IMDb — 8,6
Кэтрин Лэнгфорд
Снималась в сериале «13 причин почему».
- Рейтинг IMDb — 7,6
Чон Хо Ен
Снималась в сериале «Игра в кальмара».
- Рейтинг IMDb — 8
Ангус Клауд
Снимался в сериале «Эйфория».
- Рейтинг IMDb — 8,4
Тиффани Бун
Снималась в сериале «И повсюду тлеют пожары».
- Рейтинг IMDb — 7,7
Сабрина Бартлетт
Снималась в сериале «Бриджертоны».
- Рейтинг IMDb — 7,4
Дэнни Рамирес
Снимался в сериале «Оранжевый — хит сезона».
- Рейтинг IMDb — 8,1
Кики Лэйн
Снималась в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
- Рейтинг IMDb — 7,1
Джордан Фишер
Снимался в фильме «Шаг за шагом».
- Рейтинг IMDb — 6,1
Индиа Айсли
Снималась в сериале «Имя мне Ночь».
- Рейтинг IMDb — 6,9
Луис Патридж
Снимался в фильме «Приключения Паддингтона — 2».
- Рейтинг IMDb — 7,8
Джессика Хенвик
Снималась в фильме «Матрица: Воскрешение».
- Рейтинг IMDb — 5,7
Бини Фелдштейн
Снималась в фильме «Леди Бёрд».
- Рейтинг IMDb — 7,4
Джек Дилан Грейзер
Снимался в фильме «Оно».
- Рейтинг IMDb — 7,3
Хлоя Грейс Морец
Снималась в фильме «500 дней лета».
- Рейтинг IMDb — 7,7
Зендея («Эйфория»)
Снималась в сериале «Эйфория».
- Рейтинг IMDb — 8,4
Кто из актеров и актрис, по-вашему, обладает наиболее незаурядной внешностью?