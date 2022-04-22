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16 молодых актеров и актрис, чья магнетическая внешность не вписывается ни в какие стандарты

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В наше время на вершине популярности часто оказываются фильмы и сериалы, в которых играют совсем юные актеры и актрисы. И дело не только в хороших продюсерах и режиссерах, но и в таланте исполнителей, их харизме и магнетизме. А внешность некоторых из них кажется просто неземной.

Мы в AdMe.ru решили повнимательнее приглядеться к молодым актерам и актрисам, чья наружность не укладывается в привычные стандарты красоты. И засмотрелись.

Аня Тейлор-Джой

Снималась в сериале «Ход королевы».

  • Рейтинг IMDb — 8,6

Кэтрин Лэнгфорд

Снималась в сериале «13 причин почему».

  • Рейтинг IMDb — 7,6

Чон Хо Ен

Снималась в сериале «Игра в кальмара».

  • Рейтинг IMDb — 8

Ангус Клауд

Снимался в сериале «Эйфория».

  • Рейтинг IMDb — 8,4

Тиффани Бун

Снималась в сериале «И повсюду тлеют пожары».

  • Рейтинг IMDb — 7,7

Сабрина Бартлетт

Снималась в сериале «Бриджертоны».

  • Рейтинг IMDb — 7,4

Дэнни Рамирес

Снимался в сериале «Оранжевый — хит сезона».

  • Рейтинг IMDb — 8,1

Кики Лэйн

Снималась в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

  • Рейтинг IMDb — 7,1

Джордан Фишер

Снимался в фильме «Шаг за шагом».

  • Рейтинг IMDb — 6,1

Индиа Айсли

Снималась в сериале «Имя мне Ночь».

  • Рейтинг IMDb — 6,9

Луис Патридж

Снимался в фильме «Приключения Паддингтона — 2».

  • Рейтинг IMDb — 7,8

Джессика Хенвик

Снималась в фильме «Матрица: Воскрешение».

  • Рейтинг IMDb — 5,7

Бини Фелдштейн

Снималась в фильме «Леди Бёрд».

  • Рейтинг IMDb — 7,4

Джек Дилан Грейзер

Снимался в фильме «Оно».

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Хлоя Грейс Морец

Снималась в фильме «500 дней лета».

  • Рейтинг IMDb — 7,7

Зендея («Эйфория»)

Снималась в сериале «Эйфория».

  • Рейтинг IMDb — 8,4

Кто из актеров и актрис, по-вашему, обладает наиболее незаурядной внешностью?

Фото на превью JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/16 молодых актеров и актрис, чья магнетическая внешность не вписывается ни в какие стандарты
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