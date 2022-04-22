16 молодых актеров и актрис, чья магнетическая внешность не вписывается ни в какие стандарты

В наше время на вершине популярности часто оказываются фильмы и сериалы, в которых играют совсем юные актеры и актрисы. И дело не только в хороших продюсерах и режиссерах, но и в таланте исполнителей, их харизме и магнетизме. А внешность некоторых из них кажется просто неземной.