16 мини-сериалов, которые смотрятся на одном дыхании

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Самый длинный телевизионный сериал называется «Путеводный свет»: его транслировали на протяжении 57 лет, отсняли 18 тыс. серий, а на то, чтобы досмотреть его до конца, нужно 164 дня без перерывов на сон и обед. Далеко не у всех зрителей хватает терпения на несколько сезонов мыльных опер и способности запоминать всех героев. Наверное, поэтому телевизионщики и придумали мини-сериалы, которые можно «проглотить» буквально за пару дней.

Признаемся честно, мы в AdMe.ru любим сериалы и следим за качественными новинками. Сохраняйте нашу подборку в закладки: она пригодится, чтобы приятно провести время.

1. Жизнь после смерти (After Life)

Жанр: драма, комедия.

драма, комедия. Рейтинг IMDb — 8,5.

IMDb — 8,5. Количество серий: 12 эпизодов по 30 минут. После смерти жены Тони решает покончить с собой, но его останавливает одно обстоятельство: некому будет присмотреть за собакой. Мужчина выбирает жизнь, но уходит в отрыв: грубит друзьям, не считается с мнением окружающих и превращается в законченного циника. Сможет ли Тони перестать злиться на мир?

2. Король тигров: Убийство, хаос и безумие (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness)

Жанр: документальный, биография, криминал.

документальный, биография, криминал. Рейтинг IMDb — 7,7.

IMDb — 7,7. Количество серий: 7 эпизодов по 40+ минут. Владелец питомника крупных кошек из Оклахомы и яркая личность Джо Экзотик наслаждался жизнью до тех пор, пока не столкнулся с зоозащитницей Кэрол Баскин. Женщина обвинила Джо в жестоком обращении с животными, а Джо заказал ее убийство.

3. Конец детства (Childhood’s End)

Жанр: фантастика, триллер, драма.

фантастика, триллер, драма. Рейтинг IMDb — 6,9.

IMDb — 6,9. Количество серий: 3 эпизода по 80 минут. Вторжение инопланетян на Землю обошлось без лазерных пушек и взрывов — пришельцы, наоборот, остановили все войны в мире и подарили людям беззаботную жизнь. Теперь никому не нужно ходить на работу, тревожиться о здоровье и думать о будущем. Но человечеству придется заплатить за спокойствие высокую цену.

4. Шучу (Kidding)

Жанр: комедия, драма.

комедия, драма. Рейтинг IMDb — 8.

IMDb — 8. Количество серий: 20 эпизодов по 30 минут (2 сезона). Джефф — ведущий детского шоу и любимец всей страны. После гибели сына в автокатастрофе мужчине предстоит снова научиться жить, решить проблемы с женой и разобраться в сложных отношениях с отцом.

5. Жуки

Жанр: комедия.

комедия. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2.

«КиноПоиска» — 7,2. Количество серий: 16 эпизодов по 30 минут. Никита, Дэн и Артемий разработали приложение, которое вот-вот принесет им миллионы долларов, но в последний момент ребят забирают в армию. Несостоявшиеся стартаперы выбирают альтернативную службу и уезжают отдавать долг родине в глухую деревню Жуки.

6. Голливуд (Hollywood)

Жанр: драма.

драма. Рейтинг IMDb — 7,7.

IMDb — 7,7. Количество серий: 7 эпизодов общей длительностью 5+ часов. После окончания Второй мировой группа молодых амбициозных актеров решает покорить Голливуд. Юные таланты готовы пойти на все, чтобы прославиться. Только они даже не представляют, с каким количеством скандалов и интриг им придется столкнуться.

7. Обитатели холмов (Watership Down)

Жанр: приключения.

приключения. Рейтинг IMDb — 7,2.

IMDb — 7,2. Количество серий: 4 эпизода общей длительностью 3 часа 24 минуты. Семейство диких кроликов ищет себе новый дом. По пути пушистые зверьки столкнутся с душераздирающими испытаниями и не раз проявят храбрость. Сериал будет интересен не только детям: в ленте разворачиваются нешуточные драмы, которые заставят понервничать.

8. Алеф (Alef)

Жанр: детектив, драма.

детектив, драма. Рейтинг IMDb — 8,6.

IMDb — 8,6. Количество серий: 8 эпизодов по 50+ минут. Крепкий турецкий детектив повествует о сложном деле, которое пытаются распутать опытные сыщики. Главный герой — неподкупный полицейский, которому однажды все-таки придется пойти на сделку с совестью.

9. Неортодоксальная (Unorthodox)

Жанр: драма.

драма. Рейтинг IMDb — 8,1.

IMDb — 8,1. Количество серий: 4 эпизода по 55 минут. Эсти живет в ультраортодоксальной еврейской общине Нью-Йорка и тяготится своим окружением, состоящим из религиозных фанатиков. Девушка сбегает в Берлин, но прошлое настигает ее даже там.

10. Восход Османской империи (Rise of Empires: Ottoman)

Жанр: история, драма.

история, драма. Рейтинг IMDb — 8.

IMDb — 8. Количество серий: 6 эпизодов по 44 минуты. Османский султан Мехмед II ведет длительную борьбу по захвату Константинополя. Сериал может похвастаться отличными костюмами, продуманным сценарием и достоверным сюжетом.

11. Первобытный (Primal)

Жанр: мультипликационный боевик, приключения.

мультипликационный боевик, приключения. Рейтинг IMDb — 8,7.

IMDb — 8,7. Количество серий: 10 эпизодов по 22 минуты. Пещерный человек возвращается домой с рыбалки и становится свидетелем чудовищной сцены: стадо хищных динозавров уничтожает его семью. Осиротевший мужчина объединяется с тираннозавром, который тоже враждует с хищниками.

12. Годы (Years and Years)

Жанр: драма, фантастика.

драма, фантастика. Рейтинг IMDb — 8,4.

IMDb — 8,4. Количество серий: 6 эпизодов по 60 минут. Действие сериала происходит в недалеком будущем: в Великобритании к власти приходит эксцентричная дама, а весь мир лихорадит от потрясений. На фоне всего этого безумия обычная британская семья Лайонс пытается разобраться в своих проблемах.

13. Плач (The Cry)

Жанр: мистика, триллер.

мистика, триллер. Рейтинг IMDb — 7,3.

IMDb — 7,3. Количество серий: 4 эпизода по 57 минут. Молодые родители Джоанна и Алистер едут из Шотландии в Австралию, чтобы увидеться с родными, а заодно побороться за опеку над дочерью Алистера от первого брака. Но их настоящие проблемы только начинаются: 3-месячный сын пары пропадает, а тайна его исчезновения оказывается просто кошмаром.

14. Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Жанр: биография, криминал.

биография, криминал. Рейтинг IMDb – 8,4.

IMDb – 8,4. Количество серий: 9 эпизодов по 45 минут. Сериал собрал внушительную коллекцию наград кинокритиков за достоверное исследование истории убийства Джанни Версаче.

15. Вражда (Feud)

Жанр: биография, драма.

биография, драма. Рейтинг IMDb — 8,5.

IMDb — 8,5. Количество серий: 8 эпизодов по 45 минут. История вражды двух легендарных актрис — Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис. Во время съемок фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» дамы изо всех сил пытаются сжить друг друга со свету.

16. Агнцы божьи (Lambs of God)

Жанр: мистика.

мистика. Рейтинг IMDb — 7,4.

IMDb — 7,4. Количество серий: 4 эпизода по 50 минут. Темная готическая история о 3 монахинях, которые живут отшельницами на крошечном острове. Однажды к женщинам является незваный гость и меняет их жизнь.

А вы любите сериалы? Расскажите, что хорошего вам удалось посмотреть в последнее время.