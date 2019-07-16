16 неанглоязычных сериалов, которые дышат в спину хитам Netflix и HBO

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Тот, кто не любит сериалы, наверное, просто не нашел сериала себе по душе. Ведь от атмосферного и захватывающего кино просто невозможно оторваться. Netflix, HBO и другие крупные компании уже не раз покоряли сердца зрителей по всему миру, но отличные ленты есть не только у гигантов сериального производства.

Мы в AdMe.ru хотим посоветовать вам несколько произведений, которые вполне могут дать фору известным киноэпопеям. Эта подборка вас увлечет, пощекочет нервишки и поможет прекрасно провести время вечером.

Вина по Фердинанду фон Шираху, 2015

Страна: Германия

Жанр: криминал

Рейтинг IMDb: 7,0 Фридрих Кронберг знает цену невиновности как никто другой. Он работает судебным адвокатом по криминальным делам и ежедневно сталкивается с преступниками лицом к лицу. Только в одних случаях это самые отпетые негодяи, а в других — люди, которые оказались в кресле подсудимого по воле случая. Юрист самостоятельно раскрывает преступления, чтобы добраться до истины. Ведь он знает, что убийцей может стать каждый — важны лишь обстоятельства.

В розыске, 2017

Страна: Германия

Жанр: драма, триллер

Рейтинг IMDb: 6,0 Лукас Франке жил вполне обычной жизнью, пока в один день не стал жертвой хакерских атак. Все профили Лукаса в социальных сетях оказываются взломанными, на электронную почту беспрестанно сыплются спам и письма с угрозами, а прямо домой к мужчине одна за другой приходят загадочные посылки, которых он не заказывал. Сначала эти нападки походят на чью-то злобную шутку, но, когда Лукасу приходит обвинение в экотерроризме, становится совсем не смешно. Единственный выход — найти преследователя.

1864, 2014

Страна: Дания

Жанр: драма, военный, исторический

Рейтинг IMDb: 6,6 Войне, начавшейся в 1864 году, было суждено навсегда изменить Данию. Каждая семья оказалась так или иначе втянутой в кровавые действия и ощутила на себе тяжесть грядущих перемен. Несколько сюжетных линий сериала сплетаются в одно повествование, чтобы показать всю тяжесть войны глазами простого народа. Этот яркий и сильный сериал для тех, кто любит сочетание сильных эмоций, истории и драмы.

Алиби, 2015

Страна: Норвегия

Жанр: драма, криминал

Рейтинг IMDb: 7,5 Предприниматель Аксель Борген, который провел 20 лет в Азии, возвращается на родину, в небольшой норвежский городок. Но вместо теплого приема в родных краях его ждут агрессия и непонимание. Местные жители не забыли, что до своего отъезда Аксель обвинялся в убийстве и чудом избежал наказания.

Третий глаз, 2013

Страна: Норвегия

Жанр: драма, криминал

Рейтинг IMDb: 7,5 Маленькая дочка офицера полиции Вигго Люста бесследно исчезает. Все попытки найти ее оказываются безуспешными, нет ни свидетелей, ни зацепок, будто девочки никогда и не существовало. Вигго не готов смириться с потерей дочери. Вместе со своей напарницей Мари он продолжает поиски даже после окончания официального расследования. Но как только офицеры начинают продвигаться в деле, над ними нависает смертельная опасность.

Олденхайм 12, 2017

Страна: Нидерланды

Жанр: триллер, драма, детектив

Рейтинг IMDb: 7,5 Прежде спокойная и немноголюдная деревушка Олденхайм объявлена опасной зоной. Военные эвакуируют людей, а среди народа растет паника. Один за другим в этой местности начинают бесследно пропадать люди, и население не понимает, кто стоит за этими странными похищениями: маньяк, правительство или инопланетяне? Пока полиция теряется в догадках, в деревню возвращается журналистка Пегги Йонкерс, которая вместе с детективом Дамани берется расследовать это загадочное дело.

К жизни, 2018

Страна: Франция

Жанр: фантастика, драма

Рейтинг IMDb: 6,7 Полицейский Дариус Асрам живет в городе будущего, где не существует старения и болезней, а 80-летние жители выглядят как подростки. Этот мир кажется бесконечно прекрасным, идеальным и полным надежд. Но однажды на безлюдном пляже полиция находит трупы 7 молодых людей, убитых выстрелом в висок. Все улики говорят о самоубийствах, других версий просто нет. Но почему те, кто мог бы вечно наслаждаться прелестями мира, выбрали смерть?

3 % , 2016

Страна: Бразилия

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Рейтинг IMDb: 7,5 Будущее оказалось не таким прекрасным, как многие ожидали. Ресурсы Земли истощены, и большей части населения приходится выживать в борьбе за еду и кров. Есть лишь 3 % людей, которым предоставляется возможность проживания вдали от всех печалей и бед. Но стать избранным непросто — придется доказать свою пользу для общества, пройдя множество испытаний. И такой шанс выпадает лишь раз в жизни — молодым людям, достигшим 20 лет.

Профессор Т, 2017

Страна: Германия

Жанр: криминал

Рейтинг IMDb: 6,4 Профессора Яспера Тальхайма сложно назвать обыкновенным человеком. Он умен, проницателен, логичен и обладает абсолютно невыносимым характером. Но что остается поделать полицейским, если этот человек может практически в одиночку раскрыть самое сложное и запутанное дело? Только смириться с его странностями и наблюдать.

Защищенные, 2012

Страна: Испания

Жанр: фэнтези, драма

Рейтинг IMDb: 6,4 Дочь Химены, обладающая сверхспособностями, похищена неизвестными. В ходе поисков девочки Химена узнает, что за особенными людьми ведется охота, и встречает других сверходаренных детей. Вместе они пытаются укрыться от опасности и селятся в местечке Затерянная Долина под видом большой семьи. Но могут ли необычные люди стать обычной семьей?

Гоморра, 2014

Страна: Италия

Жанр: драма, криминал

Рейтинг IMDb: 8,7 30-летний Чиро де Марцио — один из многочисленных членов беспощадной неаполитанской мафии. Чтобы вырваться из нищеты и стать уважаемым, Чиро готов на все: предать, продать, убить. Он без раздумий берется за самые бесчеловечные поручения главаря банды, даже если они будут стоить десятков жизней невинных людей.

Капкан, 2015

Страна: Исландия

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb: 8,1 Жителей Исландии не удивишь холодами и метелями. Но порой случаются сильнейшие снежные бури, которых боятся даже старожилы. Одна из таких как раз приближается к маленькому поселку, заметая дороги и отрезая его жителей от внешнего мира. Обеспокоенность людей возрастает после того, как недалеко от деревни находят искалеченное тело мужчины. Связь с миром напрочь отрезана, а это значит только одно: маньяк прячется где-то среди своих.

Мертвая зона, 2017

Страна: Бельгия

Жанр: драма, криминал, детектив

Рейтинг IMDb: 7,6 Маленький городок Вильфранш находится посреди непроходимой чащи, леса раскинулись на сотни гектаров вокруг этого места. Здесь не ловит мобильная связь, а навигаторы сбиваются с курса. В этом загадочном месте одно за другим происходят многочисленные убийства. Местная полиция закрывает на это глаза, а между тем в лесах уже найдены трупы 38 человек. В городок приезжает прокурор Фрэнк Сириани, чтобы поймать убийцу и прекратить череду кровавых преступлений.

Внутри, 2016

Страна: Турция

Жанр: драма, боевик, криминал

Рейтинг IMDb: 7,5 Двое будущих полицейских Сарп и Мерт заканчивают академию. Они постоянно ссорятся, соперничают и досаждают друг другу. Вскоре им предстоит столкнуться уже вне учебного заведения, ведь один из них станет полицейским, внедренным в мафию, а другой — работающим на мафию «кротом» в полиции.

Алое сердце, 2016

Страна: Южная Корея

Жанр: фэнтези, мелодрама

Рейтинг IMDb: 8,7 Солнечное затмение странным образом повлияло на Ко Ха-джин. Девушка из XXI века перенеслась в прошлое, в эпоху кровопролитных войн и борьбы за престол. К тому же Ко Ха-джин проснулась еще и в другом теле. Теперь она юная аристократка Хэ-cу, к которой испытывают симпатию сразу несколько наследных принцев. Сможет ли она привыкнуть к новой роли, выжить в обычаях нового времени и вернуться домой?

Бумажный дом, 2017

Страна: Испания

Жанр: криминал, детектив

Рейтинг IMDb: 8,6 Преступная банда, возглавляемая человеком по имени Профессор, готовится к дерзкому ограблению. В их планах — ограбить Королевский монетный двор и вынести оттуда € 2,4 млрд. Схему, продуманную до мелочей, в один миг портят обстоятельства: кроме охраны в хранилище оказывается группа школьников, приехавших туда на экскурсию.

Расскажите о своих любимых европейских и азиатских сериалах. Какой из них вы смотрели на одном дыхании?