16 малоизвестных фильмов, которые пропустили кинокритики, но по достоинству оценили обычные зрители

Кинофильмы выходят на экраны так часто, что мы не успеваем уследить за всеми новинками, не то что просмотреть их от начала и до конца. Порой мы готовы махнуть рукой и провести вечер, пересматривая любимую классику, которую знаем практически наизусть. Но есть мастерски сделанные ленты, о которых мы даже и не слышали.

Мы в AdMe.ru отыскали фильмы прошлых лет, достойные занять первые места в списках наших любимых кинокартин.

У зеркала два лица

В фильме 1996 года Барбра Стрейзанд играет роль профессора литературы средних лет по имени Роуз. Она живет со своей властной матерью, не хочет замуж, но считает, что неплохо иметь понимающего партнера. Однажды сестра героини находит в газете объявление профессора математики: «Ищу женщину с докторской степенью, старше 35 лет, внешний вид неважен» — и откликается на него от имени Роуз. В тот же вечер мужчина приглашает Роуз на свидание. Картина основана на сюжете французской драмы «Двустворчатое зеркало» 1958 года. Без сомнения, это один из лучших романтических фильмов всех времен, потому что он очень хорошо показывает истинное значение любви. © jesy-1 / IMDb

Пряности и страсти

История соперничества двух ресторанов на юге Франции, которые расположены прямо напротив друг друга. Один принадлежит индийской семье, другой — француженке мадам Мэллори (Хелен Миррен) и имеет звезду в каталоге Мишлен. Между шеф-поваром индийского ресторана Хассаном и сушефом французского заведения Маргрет возникают нежные чувства. А мадам Мэллори, успевшая оценить профессионализм индийского повара, приглашает его работать к себе против воли его семьи. Фильм создан на одноименному роману Ричарда К. Мораиса. Этот фильм можно пересматривать много раз, и он не надоест. Хелен Миррен еще раз доказала, что она актриса высшего класса. Я рекомендую к просмотру на все 100 %. © kostastoyotaauris / IMDb

Остинленд

Эта романтическая комедия — настоящий подарок для любителей экранизаций Джейн Остин, жаждущих новых историй. По сюжету фильма главная героиня, большая поклонница романов Джейн Остин, тратит все свои сбережения на поездку на тематический курорт «Остинленд». Там она, как и все остальные гости, получит псевдоним и старинный костюм дамы XIX века. Но самое привлекательное — это гарантированный роман с актером, который будет изображать героя-любовника. Картина снята по одноименному роману Шеннон Хейл и спродюсирована писательницей Стефани Майер, автором саги «Сумерки». Как фанат «Гордости и предубеждения» я переживала, что возненавижу этот фильм, но я была очарована и рассказала о нем своим друзьям. © spiritprintables / IMDb

Письма к Джульетте

Романтическая комедийная драма с Амандой Сейфрид в главной роли влюбляет зрителей с первых кадров. Вместе с героиней мы отправляемся на родину Ромео и Джульетты, в итальянскую Верону. Пока жених Софи занят рабочими делами, она проводит время, гуляя по городу. Во дворе так называемого дома Джульетты Софи видит стену, увешанную письмами девушек со всего света. Они обращаются к героине Шекспира за советами в личной жизни. В руки Софи попадает письмо 1957 года от некой Клер, на которое она решает ответить. К удивлению героини, через несколько дней к ней приезжает недовольный мужчина, утверждающий, что он внук автора письма. Это лучший фильм актрисы Аманды Сейфрид. © pleasehers / Twitter

Континентальный водораздел

В романтической комедии, спродюсированной Стивеном Спилбергом, рассказывается о репортере по имени Эрни (Джон Белуши), которого отправляют в горы, чтобы он взял интервью у нелюдимого доктора Нелл Портер, которая изучает белоголовых орланов. Поначалу мужчина и женщина испытывают взаимную неприязнь, однако спустя время начинают влюбляться друг в друга. Отличная романтическая комедия на тему «противоположности притягиваются». © pswanson00 / IMDb

Пока ты спал

В этой романтической комедии 1995 года Сандра Буллок играет роль Люси — невзрачной продавщицы билетов на вокзале. Девушка тайно влюблена в красивого мужчину по имени Питер, который почти каждый день проходит мимо нее. Однажды он падает на рельсы, а Люси спасает его. В больнице происходит путаница, и теперь вся семья Питера считает спасительницу его невестой. Этот фильм великолепен. Я думал, что парни не плачут. Я парень, но я плачу. © roneddy54 / IMDb

Могучий Джо Янг

Джилл (Шарлиз Терон) росла вместе с детенышем гориллы по имени Джо в Африке. Когда малыш превратился в огромное волосатое существо, для его безопасности им с Джилл пришлось переехать в городской заповедник вместе. Но как только друзья начинают привыкать к спокойной жизни, объявляется браконьер, виновный в гибели матери Джо. Притворяясь защитником животных, он уговаривает Джилл отправить ее лохматого друга обратно в джунгли. У этого фильма потрясающий и мощный финал. © HabibieHakim123 / IMDb

Свирепые создания

Новое руководство крупного зоопарка решает повысить посещаемость за счет рекламы: теперь там будут только опасные хищные животные. Сотрудникам отдан приказ избавиться от всех остальных — травоядных и безобидных. Однако большинство категорически против такого решения, они пытаются придумать способ сохранить зоопарк в первозданном виде. А управляющий спасает десяток пушистых зверей в своей собственной квартире. Картина является невольным продолжением комедии «Рыбка по имени Ванда», в ней появляются 4 звезды из прошлого кастинга: Джон Клиз, Джейми Ли Кертис, Кевин Клайн и Майкл Пейлин. Один из самых смешных фильмов, которые я когда-либо видел. © rusty-31 / IMDb

Мы с другом хохотали несколько дней подряд. © cargen98 / IMDb

Батарейки не прилагаются

Трогательная история о жильцах небольшого дома в центре Нью-Йорка, который собираются снести. Управляющие дома — пожилая супружеская пара — не хотят покидать дом, где они вырастили своих детей и провели молодые годы. Но теперь им приходится надеяться только на чудо, чтобы спасти свое жилище. Проснувшись однажды посреди ночи, они увидели летающие тарелки. Эти странные существа появились, чтобы помочь им. Изначально история должна была стать всего лишь одним эпизодом сериала «Удивительные истории». Однако продюсеру Стивену Спилбергу идея так понравилась, что он решил адаптировать ее для целого фильма. Забавный семейный фильм с добрым посылом, который непременно нужно посмотреть. © kevin_robbins / IMDb

Другая жизнь женщины

Французский комедийный фильм повествует о молодой женщине Мари (Жюльет Бинош). Она знакомится с симпатичным мужчиной по имени Пол. А проснувшись на следующий день, Мари обнаруживает, что прошло 15 лет. Теперь она успешная карьеристка, замужем за Полом, у них маленький сын. Да вот только героиня ничего не помнит, а брак с мужчиной, с которым она познакомилась буквально еще вчера, сегодня, похоже, на грани развода. Картина снята по мотивам романа писательницы Фредерик Дегельт. Отличный фильм о том, что жизнь порой складывается не так, как мы ожидаем. © islandgirl1968 / IMDb

Местный герой

Комедийная драма «Местный герой» повествует о Маке Макинтайре — представителе нефтяной компании. Он отправляется в небольшую деревню в Шотландии, чтобы купить всю территорию для постройки завода. И, казалось бы, местные жители не против принять щедрое вознаграждение и покинуть родные края, в которых становится все тяжелее вести хозяйство. Однако сам Мак, полюбивший приморскую деревню, начинает сомневаться в правильности своей миссии. Режиссер фильма Билл Форсайт первоначально хотел, чтобы главную роль в картине сыграл Майкл Дуглас. Единственным минусом этого фильма было то, что он должен был закончиться. © emarville / IMDb

Прогулка в облаках

Любимый миллионами зрителей актер Киану Ривз в 1995 году сыграл главную роль в романтической драме. По сюжету его герой Пол знакомится в поезде с молодой беременной женщиной Викторией. Она направляется домой, где ее ждет семья во главе с властным отцом. Узнав, что ее бросил парень, отец ее будущего ребенка, Пол предлагает притвориться на время ее мужем. Картина является ремейком итальянской ленты «Четыре шага в облаках» 1942 года. Сюжет у этого фильма лучше, чем у «Матрицы» и «Скорости». © sherry_22 / IMDb

© sherry_22 / IMDb Я никогда не знала, что Киану Ривз может быть романтичным и чувствительным парнем. © jjpat93 / IMDb

Безумные подмостки

Комедия повествует о жизни актеров, играющих в умопомрачительном спектакле. Интриги, романы и бесконечная путаница в сценарии превращают репетицию в клоунаду, что доставляет большую головную боль режиссеру (Майкл Кейн). А ведь впереди еще долгий театральный тур и дебют на Бродвее. Фильм поставлен по одноименной комедийной пьесе Майкла Фрейна. Фильм, который хочется пересматривать снова и снова. Вы засмеетесь, как только он начнется, и не сможете остановиться, пока фильм не закончится. © mrkgkaye / IMDb

Лос-анджелесская история

У синоптика Харриса К. Телемахера, проживающего в Лос-Анджелесе, проблемы на работе и в личной жизни. Он жаждет найти волшебство и смысл в своей жизни и вот однажды встречает журналистку и тут же влюбляется в нее. Тем же вечером с ним начинает «разговаривать» электронный знак на автостраде. Он начинает давать Харрису советы в личной жизни. Стив Мартин не только исполнил главную роль, но и сам написал сценарий для этого фильма. А одну из самых ярких героинь в картине играет молодая Сара Джессика Паркер. По признанию Сары, этот фильм помог ее карьере. Идеальных фильмов мало, но это один из них. Пусть вас не смущает, что он снят в 1991 году, этот фильм вне времени. © paulwetor / IMDb

Эта комедия заставила меня кататься по полу от смеха. © bubbagump47 / IMDb

Один прекрасный день

Мишель Пфайффер и Джордж Клуни сыграли в романтической комедии «Один прекрасный день» разведенных родителей 2 школьников. Они познакомились, когда ее сын и его дочь опоздали на экскурсию. Теперь герои вынуждены провести весь день, по очереди присматривая за детьми. Постепенно взаимное недовольство и раздражение сменяются влечением. Интересно, что название картины происходит от песни «One Fine Day» группы The Chiffons, которая звучит в фильме. Сюжет прекрасен, а химия между главными героями возникает с первого кадра. © 46yroldmale / IMDb

Медведь и кукла

Знаменитая французская актриса Брижит Бардо исполнила главную роль в легкой романтической комедии «Медведь и кукла». Ее партнером по фильму был Жан-Пьер Кассель (отец всем известного актера Венсана Касселя). По сюжету богатая темпераментная женщина изо всех сил старается влюбить в себя холодного и ироничного музыканта. Чтобы добиться цели, она отправляется в загородный дом, в котором он проживает со своим сыном, племянницами и большой собакой. Главную женскую роль могла сыграть Катрин Денев, а мужскую — Ален Делон или Жан-Поль Бельмондо. Веселая легкая комедия с красавицей Бардо. © Icons76 / IMDb