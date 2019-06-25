16 магических мест планеты, которые стали источником вдохновения для авторов фильмов о Гарри Поттере

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Киносагу о знаменитом мальчике-волшебнике снимали на протяжении 10 лет. Фильмы, рассказывающие о дружбе, отваге и самопожертвовании, запомнились зрителям еще и потрясающими пейзажами. Кажется, будто некоторые из этих замков и ландшафтов могут существовать только в сказке. Однако на Земле есть места, которые могли бы посоревноваться в красоте с кадрами из фильмов.