16 магических мест планеты, которые стали источником вдохновения для авторов фильмов о Гарри Поттере

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Киносагу о знаменитом мальчике-волшебнике снимали на протяжении 10 лет. Фильмы, рассказывающие о дружбе, отваге и самопожертвовании, запомнились зрителям еще и потрясающими пейзажами. Кажется, будто некоторые из этих замков и ландшафтов могут существовать только в сказке. Однако на Земле есть места, которые могли бы посоревноваться в красоте с кадрами из фильмов.

Предлагаем читателям AdMe.ru насладиться видами, которые хранят в себе атмосферу сказки. Некоторые из них были задействованы в съемках, другие просто стали источником вдохновения для авторов картин о Гарри Поттере.

1. Дорога в Хогвартс — Виадук Гленфиннан, Шотландия

2. Хогвартс — Замок Гогенцоллерн, Германия

3. Хижина Хагрида — Долина Гленко, Шотландия

4. Запретный лес — Темная аллея, Ирландия

5. Хогвартс — Глостерский собор, Англия

6. Большой зал Хогвартса — Колледж Крайст-черч, Оксфорд, Англия

7. Косой переулок — Улица Шемблз, Йорк, Англия

8. Черное озеро — Озеро Лох-Шил, Шотландия

9. Пещера с крестражем — Утесы Мохер, Ирландия

10. Стадион Чемпионата мира по квиддичу, Дартмур — Пляж Фрешуотер, Уэльс

11. Внутренний двор Хогвартса — Бодлианская библиотека Оксфордского университета, Англия

12. Танцевальный зал Хогвартса — Новый колледж, Оксфорд, Англия

13. Поле для полетов Хогвартса — Замок Алник, Англия

14. Палаточный лагерь Гарри и Гермионы — Малхам Ков, Йоркшир, Англия

15. Пещера у моря — Пещера Бенагил, Португалия

16. Хогвартс — Замок Шомон-сюр-Луар, Франция

Какие еще пейзажи, на ваш взгляд, могут сравниться с кадрами из фильмов о Гарри Поттере?

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  • 7.6k

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