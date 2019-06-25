16 магических мест планеты, которые стали источником вдохновения для авторов фильмов о Гарри Поттере
Киносагу о знаменитом мальчике-волшебнике снимали на протяжении 10 лет. Фильмы, рассказывающие о дружбе, отваге и самопожертвовании, запомнились зрителям еще и потрясающими пейзажами. Кажется, будто некоторые из этих замков и ландшафтов могут существовать только в сказке. Однако на Земле есть места, которые могли бы посоревноваться в красоте с кадрами из фильмов.
Предлагаем читателям AdMe.ru насладиться видами, которые хранят в себе атмосферу сказки. Некоторые из них были задействованы в съемках, другие просто стали источником вдохновения для авторов картин о Гарри Поттере.
1. Дорога в Хогвартс — Виадук Гленфиннан, Шотландия
2. Хогвартс — Замок Гогенцоллерн, Германия
3. Хижина Хагрида — Долина Гленко, Шотландия
4. Запретный лес — Темная аллея, Ирландия
5. Хогвартс — Глостерский собор, Англия
6. Большой зал Хогвартса — Колледж Крайст-черч, Оксфорд, Англия
7. Косой переулок — Улица Шемблз, Йорк, Англия
8. Черное озеро — Озеро Лох-Шил, Шотландия
9. Пещера с крестражем — Утесы Мохер, Ирландия
10. Стадион Чемпионата мира по квиддичу, Дартмур — Пляж Фрешуотер, Уэльс
11. Внутренний двор Хогвартса — Бодлианская библиотека Оксфордского университета, Англия
12. Танцевальный зал Хогвартса — Новый колледж, Оксфорд, Англия
13. Поле для полетов Хогвартса — Замок Алник, Англия
14. Палаточный лагерь Гарри и Гермионы — Малхам Ков, Йоркшир, Англия
15. Пещера у моря — Пещера Бенагил, Португалия
16. Хогвартс — Замок Шомон-сюр-Луар, Франция
Какие еще пейзажи, на ваш взгляд, могут сравниться с кадрами из фильмов о Гарри Поттере?