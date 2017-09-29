16 любимых детских мультфильмов, которые запрещены к показу в других странах
Если вы ребенок или уже взрослый, наверняка есть мультфильмы, которые вы смотрите с восторгом. К сожалению, есть среди них те, что вы не смогли бы увидеть в некоторых странах по странным причинам.
Редакция AdMe.ru нашла объяснение, почему популярные мультфильмы запрещают в разных странах.
16. Винни-Пух
Где запрещен: Китай.
Причина: сходство главного героя с лидером страны.
Меры: мультфильм и мультсериал запрещены к показу в стране.
Началось все с невинных мемов из интернет-пространства, где медведя сравнивали с президентом Китая Си Цзиньпином. Этот милый поедатель меда уж больно похож на него по фотографиям и, как утверждают сами китайские пользователи, даже характером.
15. Свинка Пеппа
Где запрещен: Австралия.
Причина: учит дружить с опасными насекомыми.
Меры: запрещен к показу в стране.
Милый мультфильм запретили в Австралии после выхода серии, где в доме розовых хрюшек появился новый житель — паучок Тоненькие Ножки. Для всего остального мира получилась довольно поучительная серия про дружбу между людьми и насекомыми. Но не для самых южных мест нашей планеты, где обитает более 10 000 видов пауков, и среди них немало ядовитых. Поэтому австралийцы однозначно против теплых отношений с этими восьминогими существами.
14. Покемон
Где запрещен: Япония, Турция, Лига арабских государств.
Причина: причинение вреда здоровью детей.
Меры: серия запрещена в эфире.
В одной из серий детского аниме создатели продемонстрировали взрыв весьма необычным образом: ярким мельканием на экране красного и синего цветов с частотой примерно в 12 Гц. После чего дети в разных частях страны стали жаловаться родителям на ухудшение самочувствия, в некоторых случаях симптомы доходили до частичной потери зрения, конвульсий и потери сознания. Более 600 детей попали в больницу. Серию сняли с эфира по всему миру, дав инциденту название «Шок от „Покемонов“».
13. Спанч Боб
Где запрещен: США, Россия, Европа, Австралия, а позднее мультфильм был частично запрещен к показу более чем в 120 странах.
Причина: насилие и сквернословие.
Меры: запрещен к показу во многих странах. Серия с самоубийством снята с эфира.
Предполагается, что мультфильмы носят образовательный характер и должны пропагандировать позитивные стороны личности. В Бикини-Боттом каждый персонаж наделен собственной отрицательной особенностью. И при этом нет явного наказания за проступки, мышление или позиции персонажей: им многое сходит с рук. Наверное, поэтому многие страны не хотят учить этому свои будущие поколения.
12. Чудеса на виражах
Где запрещен: сначала в США и Японии, а после и во всем мире.
Причина: ложные представления о законе, пропаганда стереотипного мышления об азиатских странах.
Меры: серия запрещена к показу по всему миру, 2-ой эпизод запрещен к показу в Японии и подвергался временному запрету на территории США.
В одном эпизоде Балу должен был перевезти коробку с подарком, в которой была спрятана бомба. И медведь вышел сухим из воды благодаря незнанию содержимого посылки. Таким образом, здесь детям демонстрируется обратный эффект правила «незнание закона не освобождает от ответственности».
Вторая спорная серия, которая была временно снята с эфира, называется «Город за горизонтом». По сюжету, воинственные панды используют Балу, чтобы определить местоположение скрытого города для последующей атаки. Многие углядели здесь аналогию с реальными историческими событиями.
11. Том и Джерри
Где запрещен: весь мир.
Причина: курение, употребление вредных веществ и алкоголя, насилие.
Меры: частичный запрет некоторых серий, удаление сцен, замена персонажей.
За полувековую трансляцию многие сцены, признанные оскорбительными, были вырезаны, переозвучены или вовсе сняты с эфира, так как показывали специфическую жизнь Америки 40-х годов.
Но, по мнению многих, основная проблема мультфильма — это безнаказанное насилие. Если коту Тому периодически достается за его шалости, то Джерри может бесконечно измываться над синим котейкой и никакого негативного отношения со стороны зрителей не получить, так как изначально считается положительным героем.
10. Симпсоны
Где запрещен: сначала США, Бразилия, а после и весь остальной мир.
Причина: насилие, подрыв семейных ценностей, хулиганство, оскорбление общественных деятелей, стран.
Меры: отдельные серии сняты с эфира в разных странах.
В США очень много споров по поводу провокационного мультсериала, в основном на почве разложения семейных ценностей и неадекватного примера поведения для детей (на примере Барта).
Департамент туризма Рио счел одну серию неимоверно оскорбительной и пригрозил создателям иском. По сюжету, герои попадают в бразильский город, который представлен в виде джунглей, где скачут мартышки. Эту серию так и не показывают в Бразилии.
Несмотря на жажду свободы выражения мнений, авторы сериала весьма лояльны к отдельным странам. Гомер не пьет пиво и не ест бекон в трансляциях ОАЭ. И сам Ватикан признает мультсериал «реалистичным и умным», благодаря чему взрослые вновь могут смотреть мультфильмы.
9. Бивис и Баттхед
Где запрещен: весь мир.
Причина: хулиганство, причинение тяжкого вреда здоровью под влиянием мультфильма.
Меры: серия запрещена по всему миру.
Этот мультсериал пропагандировал мало полезного, но одна из серий вышла за рамки. В эпизоде под названием «Комедианты» показали, насколько бывают забавными горящие вещи. Это повлияло на одного 5-летнего малыша в США: пытаясь повторить шалости персонажей, ребенок сжег свой дом с запертой внутри сестренкой.
8. Луни Тюнз
Где запрещен: весь мир.
Причина: употребление алкоголя.
Меры: снята с эфира создателями.
Речь идет об уже ставшей знаменитой серии «One beer». Герои в этом эпизоде намереваются похитить и опустошить бутылку пива из холодильника родителей. Чему, по мнению авторов, эта серия должна научить маленьких сорванцов, так и осталось загадкой. Однако серию запретили к показу, но на DVD сохранили. Вот такие двоякие меры.
7. Гравити Фолз
Где запрещен: Россия.
Причина: пропаганда вредных привычек, насилие, порнография.
Меры: удаление нецензурных сцен, частичная замена реплик.
Сам мультфильм можно увидеть на российских телеэкранах, но не в полноценном виде. Градус шуток снижен, сцены вырезаны и установлен возрастной ценз 12+. Так, например, во 2-ом эпизоде Диппер случайно ложится на лифчик Венди (15-летней героини). Этот фрагмент оказался слишком откровенным для аудитории. Но его удаление не слишком повлияло на сюжет.
6. Приключения пингвиненка Лоло
Где запрещен: США.
Причина: несоответствие характеров и сюжета менталитету аудитории.
Меры: удаление сцен, замена реакции персонажей, частичная замена реплик, изменение сюжетной линии.
Нет, вы не подумайте, любимый многими мультфильм доступен и американской аудитории. Правда, со значительными правками. Из трех полноценных серий американские аниматоры собрали один мультфильм с весьма нелогичным сюжетом.
Все неприятные и грустные моменты из мультика вырезаны, даже смерть папы Лоло, что отражает особый характер персонажа, мультипликаторы решили убрать. В сцене, где пингвин-учитель падает перед своим «классом», спокойная реакция учеников изменена на бурное веселье.
5. Мультфильмы с участием Дональда Дака
Где запрещен: Финляндия.
Причина: порнография, пропаганда ложных ценностей.
Меры: все мультфильмы с утиными персонажами запрещены к показу в стране.
Еще в 70-х годах прошлого века с финских прилавков пропал комикс с забавной диснеевской уткой — а все из-за отказа Дональда носить штаны. Хельсинский комитет по делам молодежи считает, что данные мультфильмы искажают семейные ценности, угрожают морали и пропагандируют нездоровое влечение к деньгам.
4. Шрек-2
Где запрещен: Израиль.
Причина: сексуальный подтекст, оскорбление общественного деятеля.
Меры: снят с проката в 20 кинотеатрах страны.
В скандальном фрагменте в оригинальной озвучке говорят «to bobbit», предлагая лишить одного персонажа важных биологических органов. Глагол появился после нашумевшего в США случая в семье Джона Боббита, которого супруга лишила «достоинства» при помощи ножниц.
Авторы дубляжа решили заменить сей пикантный момент на шутку про израильского певца с необычайно высоким голосом, понятную местной аудитории. Певец Давид Д’Ор такой юмор не оценил и подал в суд на создателей картины.
3. Бременские музыканты
Где запрещен: Россия.
Причина: пропаганда бродяжничества.
Меры: запрещен к показу со временными ограничениями с 6:00 до 23:00.
Полностью мультфильм, конечно, с эфира снимать никто не планирует. Даже после всех жутких споров, долгих разбирательств и экспертиз. Взрослые углядели в этом мюзикле противоречие закону в одной строчке песни: «Наша крыша — небо голубое». На их взгляд, это побуждает молодежь к бродяжничеству. Многие психологи и эксперты утверждают, что такие выводы — не для детской психики.
2. Чебурашка
Где запрещен: Россия.
Причины: пропаганда бродяжничества, курение, хулиганство.
Меры: запрещен к показу в период с 6:00 до 23:00, при демонстрации в запрещенное время подлежит демонтажу с удалением нецензурных сцен.
Любимого многими зверька постигла участь уличных музыкантов. За ночь в телефонной будке его признали лицом без определенного места жительства. Да и курение добродушного крокодила не проходит возрастной ценз. Несмотря на заявление авторов о том, что из трубки Крокодила Гены вылетают воздушные пузыри, мультфильм попадает под ограничение во времени показа.
1. Ну, погоди!
Где запрещен: Россия.
Причина: пропаганда курения, распитие спиртных напитков, хулиганство.
Меры: запрещен к показу в период с 6:00 до 23:00, при демонстрации в запрещенное время подлежит демонтажу с удалением нецензурных сцен.
Российский аналог мультфильма «Том и Джерри» также обвинен в чрезмерном насилии, хулиганстве, курении, употреблении алкоголя, а некоторые особенно внимательные специалисты увидели необычные взаимоотношения двух персонажей.
Весь этот букет грядущих психологических расстройств на российских телеканалах можно увидеть после 23:00. В дневное же время мультфильм может быть показан только без запрещенных «аморальных» сцен.