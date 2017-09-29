16 любимых детских мультфильмов, которые запрещены к показу в других странах

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Если вы ребенок или уже взрослый, наверняка есть мультфильмы, которые вы смотрите с восторгом. К сожалению, есть среди них те, что вы не смогли бы увидеть в некоторых странах по странным причинам. Редакция AdMe.ru нашла объяснение, почему популярные мультфильмы запрещают в разных странах.

16. Винни-Пух

Где запрещен: Китай. Причина: сходство главного героя с лидером страны. Меры: мультфильм и мультсериал запрещены к показу в стране. Началось все с невинных мемов из интернет-пространства, где медведя сравнивали с президентом Китая Си Цзиньпином. Этот милый поедатель меда уж больно похож на него по фотографиям и, как утверждают сами китайские пользователи, даже характером.

15. Свинка Пеппа

Где запрещен: Австралия. Причина: учит дружить с опасными насекомыми. Меры: запрещен к показу в стране. Милый мультфильм запретили в Австралии после выхода серии, где в доме розовых хрюшек появился новый житель — паучок Тоненькие Ножки. Для всего остального мира получилась довольно поучительная серия про дружбу между людьми и насекомыми. Но не для самых южных мест нашей планеты, где обитает более 10 000 видов пауков, и среди них немало ядовитых. Поэтому австралийцы однозначно против теплых отношений с этими восьминогими существами.

14. Покемон

Где запрещен: Япония, Турция, Лига арабских государств. Причина: причинение вреда здоровью детей. Меры: серия запрещена в эфире. В одной из серий детского аниме создатели продемонстрировали взрыв весьма необычным образом: ярким мельканием на экране красного и синего цветов с частотой примерно в 12 Гц. После чего дети в разных частях страны стали жаловаться родителям на ухудшение самочувствия, в некоторых случаях симптомы доходили до частичной потери зрения, конвульсий и потери сознания. Более 600 детей попали в больницу. Серию сняли с эфира по всему миру, дав инциденту название «Шок от „Покемонов“».

13. Спанч Боб

Где запрещен: США, Россия, Европа, Австралия, а позднее мультфильм был частично запрещен к показу более чем в 120 странах. Причина: насилие и сквернословие. Меры: запрещен к показу во многих странах. Серия с самоубийством снята с эфира. Предполагается, что мультфильмы носят образовательный характер и должны пропагандировать позитивные стороны личности. В Бикини-Боттом каждый персонаж наделен собственной отрицательной особенностью. И при этом нет явного наказания за проступки, мышление или позиции персонажей: им многое сходит с рук. Наверное, поэтому многие страны не хотят учить этому свои будущие поколения.

12. Чудеса на виражах

Где запрещен: сначала в США и Японии, а после и во всем мире. Причина: ложные представления о законе, пропаганда стереотипного мышления об азиатских странах. Меры: серия запрещена к показу по всему миру, 2-ой эпизод запрещен к показу в Японии и подвергался временному запрету на территории США. В одном эпизоде Балу должен был перевезти коробку с подарком, в которой была спрятана бомба. И медведь вышел сухим из воды благодаря незнанию содержимого посылки. Таким образом, здесь детям демонстрируется обратный эффект правила «незнание закона не освобождает от ответственности». Вторая спорная серия, которая была временно снята с эфира, называется «Город за горизонтом». По сюжету, воинственные панды используют Балу, чтобы определить местоположение скрытого города для последующей атаки. Многие углядели здесь аналогию с реальными историческими событиями.

11. Том и Джерри

Где запрещен: весь мир. Причина: курение, употребление вредных веществ и алкоголя, насилие. Меры: частичный запрет некоторых серий, удаление сцен, замена персонажей. За полувековую трансляцию многие сцены, признанные оскорбительными, были вырезаны, переозвучены или вовсе сняты с эфира, так как показывали специфическую жизнь Америки 40-х годов. Но, по мнению многих, основная проблема мультфильма — это безнаказанное насилие. Если коту Тому периодически достается за его шалости, то Джерри может бесконечно измываться над синим котейкой и никакого негативного отношения со стороны зрителей не получить, так как изначально считается положительным героем.

10. Симпсоны

Где запрещен: сначала США, Бразилия, а после и весь остальной мир. Причина: насилие, подрыв семейных ценностей, хулиганство, оскорбление общественных деятелей, стран. Меры: отдельные серии сняты с эфира в разных странах. В США очень много споров по поводу провокационного мультсериала, в основном на почве разложения семейных ценностей и неадекватного примера поведения для детей (на примере Барта). Департамент туризма Рио счел одну серию неимоверно оскорбительной и пригрозил создателям иском. По сюжету, герои попадают в бразильский город, который представлен в виде джунглей, где скачут мартышки. Эту серию так и не показывают в Бразилии. Несмотря на жажду свободы выражения мнений, авторы сериала весьма лояльны к отдельным странам. Гомер не пьет пиво и не ест бекон в трансляциях ОАЭ. И сам Ватикан признает мультсериал «реалистичным и умным», благодаря чему взрослые вновь могут смотреть мультфильмы.

9. Бивис и Баттхед

Где запрещен: весь мир. Причина: хулиганство, причинение тяжкого вреда здоровью под влиянием мультфильма. Меры: серия запрещена по всему миру. Этот мультсериал пропагандировал мало полезного, но одна из серий вышла за рамки. В эпизоде под названием «Комедианты» показали, насколько бывают забавными горящие вещи. Это повлияло на одного 5-летнего малыша в США: пытаясь повторить шалости персонажей, ребенок сжег свой дом с запертой внутри сестренкой.

8. Луни Тюнз

Где запрещен: весь мир. Причина: употребление алкоголя. Меры: снята с эфира создателями. Речь идет об уже ставшей знаменитой серии «One beer». Герои в этом эпизоде намереваются похитить и опустошить бутылку пива из холодильника родителей. Чему, по мнению авторов, эта серия должна научить маленьких сорванцов, так и осталось загадкой. Однако серию запретили к показу, но на DVD сохранили. Вот такие двоякие меры.

7. Гравити Фолз

Где запрещен: Россия. Причина: пропаганда вредных привычек, насилие, порнография. Меры: удаление нецензурных сцен, частичная замена реплик. Сам мультфильм можно увидеть на российских телеэкранах, но не в полноценном виде. Градус шуток снижен, сцены вырезаны и установлен возрастной ценз 12+. Так, например, во 2-ом эпизоде Диппер случайно ложится на лифчик Венди (15-летней героини). Этот фрагмент оказался слишком откровенным для аудитории. Но его удаление не слишком повлияло на сюжет.

6. Приключения пингвиненка Лоло

Где запрещен: США. Причина: несоответствие характеров и сюжета менталитету аудитории. Меры: удаление сцен, замена реакции персонажей, частичная замена реплик, изменение сюжетной линии. Нет, вы не подумайте, любимый многими мультфильм доступен и американской аудитории. Правда, со значительными правками. Из трех полноценных серий американские аниматоры собрали один мультфильм с весьма нелогичным сюжетом. Все неприятные и грустные моменты из мультика вырезаны, даже смерть папы Лоло, что отражает особый характер персонажа, мультипликаторы решили убрать. В сцене, где пингвин-учитель падает перед своим «классом», спокойная реакция учеников изменена на бурное веселье.

5. Мультфильмы с участием Дональда Дака

Где запрещен: Финляндия. Причина: порнография, пропаганда ложных ценностей. Меры: все мультфильмы с утиными персонажами запрещены к показу в стране. Еще в 70-х годах прошлого века с финских прилавков пропал комикс с забавной диснеевской уткой — а все из-за отказа Дональда носить штаны. Хельсинский комитет по делам молодежи считает, что данные мультфильмы искажают семейные ценности, угрожают морали и пропагандируют нездоровое влечение к деньгам.

4. Шрек-2

Где запрещен: Израиль. Причина: сексуальный подтекст, оскорбление общественного деятеля. Меры: снят с проката в 20 кинотеатрах страны. В скандальном фрагменте в оригинальной озвучке говорят «to bobbit», предлагая лишить одного персонажа важных биологических органов. Глагол появился после нашумевшего в США случая в семье Джона Боббита, которого супруга лишила «достоинства» при помощи ножниц. Авторы дубляжа решили заменить сей пикантный момент на шутку про израильского певца с необычайно высоким голосом, понятную местной аудитории. Певец Давид Д’Ор такой юмор не оценил и подал в суд на создателей картины.

3. Бременские музыканты

Где запрещен: Россия. Причина: пропаганда бродяжничества. Меры: запрещен к показу со временными ограничениями с 6:00 до 23:00. Полностью мультфильм, конечно, с эфира снимать никто не планирует. Даже после всех жутких споров, долгих разбирательств и экспертиз. Взрослые углядели в этом мюзикле противоречие закону в одной строчке песни: «Наша крыша — небо голубое». На их взгляд, это побуждает молодежь к бродяжничеству. Многие психологи и эксперты утверждают, что такие выводы — не для детской психики.

2. Чебурашка

Где запрещен: Россия. Причины: пропаганда бродяжничества, курение, хулиганство. Меры: запрещен к показу в период с 6:00 до 23:00, при демонстрации в запрещенное время подлежит демонтажу с удалением нецензурных сцен. Любимого многими зверька постигла участь уличных музыкантов. За ночь в телефонной будке его признали лицом без определенного места жительства. Да и курение добродушного крокодила не проходит возрастной ценз. Несмотря на заявление авторов о том, что из трубки Крокодила Гены вылетают воздушные пузыри, мультфильм попадает под ограничение во времени показа.

1. Ну, погоди!