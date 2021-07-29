16 известных актеров и актрис, которым внезапно исполняется 60. А мы и глазом моргнуть не успели

Когда в прокат вышла 1-я часть трилогии «Назад в будущее», Майкл Джей Фокс был 24-летним молодым человеком. Эдди Мерфи сыграл в знаменитой комедии «Поездка в Америку» в 27 лет, а Джорджу Клуни было 34, когда он боролся с вампирами в культовой ленте «От заката до рассвета». И честно признаемся: для нас стал большой неожиданностью тот факт, что все эти актеры родились в один и тот же год.