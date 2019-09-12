16 ляпов из советских фильмов, которые проглядели режиссеры. А мы заметили

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Есть фильмы, которые можно пересматривать бесконечно. К примеру, «Ирония судьбы, или С легким паром!» для многих стала неотъемлемым атрибутом Нового года, как оливье или мандарины. Неудивительно, что мы знаем этот фильм наизусть, включая ошибки. Так, вы наверняка заметили, что в одной из сцен Надя поднимает с земли фото не Юрия Яковлева, а Олега Басилашвили, а в слове «исключительно» в начальных титрах пропущена буква Л. Однако некоторые ляпы зритель может не заметить даже после 20-го просмотра фильма. А ведь благодаря им выясняется, что персонажи советского кино владеют техникой телепортации, то и дело теряют предметы и умеют переодеваться по щелчку пальцев.

Мы в AdMe.ru с удовольствием пересмотрели лучшие комедии времен СССР и нашли в них ошибки, которые могли ускользнуть от вашего взгляда. А в конце вас ждет бонус в виде одной занимательной пасхалки из нашего любимого фильма.

Служебный роман

Разговаривая с Новосельцевым, Верочка держит в руках коричневую папку. В кабинет она входит с ней же, но через секунду стоит перед Калугиной с пустыми руками.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Товарищ Саахов заходит к Нине с шампанским, но она обливает его красным вином (или, по крайней мере, чем-то красным).

В сцене, где Балбес кричит «Рыба!», можно заметить, что никакой «рыбы» там нет: на столе не хватает камня 5:1, а камень 5:4 встречается дважды.

Покровские ворота

Костик пришел на свидание в черном пиджаке с белым воротом и манжетами, а в следующих кадрах пиджак становится коричневым и откуда ни возьмись появляется галстук.

Любовь и голуби

Читая письмо от Васи, Надя сидит спиной к окну, а всего через несколько секунд — спиной к шкафу.

В сцене, где все женщины плачут, рубашка на дяде Мите сначала цвета хаки, затем на мгновение становится клетчатой, а после вновь возвращается к первоначальному цвету.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Когда Шурик и Лида направляются к дивану, ни вентилятора на столике, ни выключателя на стене нет, но на крупных планах они появляются.

Самая обаятельная и привлекательная

Столик, за которым сидят Надя и Сусанна в начале фильма, из центра зала внезапно перемещается к стене.

Мимино

На разных планах расположение блюд и бутылок на столике главного героя сильно различается. А ведь между кадрами прошло всего несколько секунд.

Карнавал

Тюльпаны в руках Нины то вянут, то выпрямляются в одной и той же сцене.

Три плюс два

Таблички и буквы на них на протяжении фильма меняют свой внешний вид.

Невероятные приключения итальянцев в России

Во время погони машины главных героев изрядно помялись, но, когда они приезжают на заправку, автомобили выглядят почти как новенькие.

Растянутая и насквозь мокрая футболка Андрея Миронова всего за пару секунд высохла, стянулась обратно и, кажется, еще и погладилась.

Чародеи

Когда герой Александра Абдулова открывает входную дверь, на нем нет шарфа, в следующем кадре шарф появляется, а затем снова исчезает.

Ищите женщину

Хозяином брелока, найденного Алисой, поначалу считают Жака Нуаре (фр. Jacques Noiret), а затем пропавшего Жюльена Налестро (фр. Julien Nalestro). Инициалы обоих — JN, но на брелок ошибочно нанесены инициалы GN.

Иван Васильевич меняет профессию

В сцене встречи Ивана Грозного с Ульяной Андреевной со стола внезапно пропадает кинжал.

Бонус: сцена на роликах

А вы знали, что сцена из фильма «Карнавал», где Нина неуклюже танцует на роликах, — это прямая отсылка к музыкальной комедии «Смешная девчонка» 1968 года, в которой есть практически аналогичная сцена с Барброй Стрейзанд? Конечно, это не ляп, но весьма интересная деталь, о которой большинство зрителей, наверное, и не догадывались.

Как вы считаете, режиссерам стоило бы переснять эти сцены или подобные ляпы и несостыковки вовсе не делают фильм хуже?