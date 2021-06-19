16 ярких героинь кино, с лиц которых мы стерли их шедевральный макияж

Гримеры всегда тратят уйму времени и сил, чтобы образы персонажей в кино максимально соответствовали сюжету. И часто героини с шиком появляются в кадре, блистая ошеломительным макияжем. Но порой очень хочется увидеть этих чудесных дам естественными.

Мы в AdMe.ru в очередной раз решили пофантазировать и посмотреть, как бы выглядели женщины в известных фильмах и сериалах без своего фирменного внешнего вида.

Ума Турман — Миа Уоллес («Криминальное чтиво»)

Хелена Бонем Картер — Марла Сингер («Бойцовский клуб»)

Вивьен Ли — Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

Мина Сувари — Анджела Хейс («Красота по-американски»)

Мерил Стрип — Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»)

Одри Хепберн — Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани»)

Анджелина Джоли — Кристин Коллинс («Подмена»)

Натали Портман — Нина Сейерс («Черный лебедь»)

Мэрилин Монро — Лорели Ли («Джентльмены предпочитают блондинок»)

Кристина Агилера — Али («Бурлеск»)

Кейт Бланшетт — Хела («Тор: Рагнарек»)

Элизабет Тейлор — Клеопатра («Клеопатра»)

Кейт Уинслет — Тилли Даннедж («Месть от кутюр»)

Моника Беллуччи — Малена Скордиа («Малена»)

Эмма Стоун — Круэлла («Круэлла»)

Энн Хэтэуэй — верховная ведьма («Ведьмы»)