16 ярких героинь кино, с лиц которых мы стерли их шедевральный макияж
Гримеры всегда тратят уйму времени и сил, чтобы образы персонажей в кино максимально соответствовали сюжету. И часто героини с шиком появляются в кадре, блистая ошеломительным макияжем. Но порой очень хочется увидеть этих чудесных дам естественными.
Мы в AdMe.ru в очередной раз решили пофантазировать и посмотреть, как бы выглядели женщины в известных фильмах и сериалах без своего фирменного внешнего вида.
Ума Турман — Миа Уоллес («Криминальное чтиво»)
Хелена Бонем Картер — Марла Сингер («Бойцовский клуб»)
Вивьен Ли — Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)
Мина Сувари — Анджела Хейс («Красота по-американски»)
Мерил Стрип — Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»)
Одри Хепберн — Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани»)
Анджелина Джоли — Кристин Коллинс («Подмена»)
Натали Портман — Нина Сейерс («Черный лебедь»)
Мэрилин Монро — Лорели Ли («Джентльмены предпочитают блондинок»)
Кристина Агилера — Али («Бурлеск»)
Кейт Бланшетт — Хела («Тор: Рагнарек»)
Элизабет Тейлор — Клеопатра («Клеопатра»)
Кейт Уинслет — Тилли Даннедж («Месть от кутюр»)
Моника Беллуччи — Малена Скордиа («Малена»)
Эмма Стоун — Круэлла («Круэлла»)
Энн Хэтэуэй — верховная ведьма («Ведьмы»)
А какой яркий пример естественной красоты видели вы?
Фото на превью Cruella / Walt Disney Studios Motion Pictures
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