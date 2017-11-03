16 крутых сериалов, которые можно посмотреть за 3 дня

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Порой времени совсем ни на что не хватает. А так хочется прийти домой, заварить чай и окунуться в жизнь героев сериала: побыть детективом, который пытается раскрыть преступление, выступить на сцене в роли комедианта или стать частью необычной и любящей семьи. Для тех, кто не хочет тратить время на многосерийные мыльные оперы, AdMe.ru собрал сериалы, которые вы можете посмотреть за несколько дней.

Американская история преступлений American Crime Story, 2016 — настоящее время 10 серий

Каждый сезон сериала рассказывает нам о громких преступлениях, которые были совершены на самом деле и оставили след в истории США. 1-й сезон показывает историю известного американского футболиста О. Джей Симпсона, обвиняемого в двойном убийстве бывшей жены и ее друга. Дело настолько запутанное, что никто не может понять, виноват он или нет. Опираясь на некоторые факты, зрители сами решают, какую сторону им выбрать. Кьюба Гудинг — младший признался, что играть Симпсона было эмоционально тяжело и он окончательно пришел в себя только через месяц после окончания съемок.

Это мы This Is Us, 2016 — настоящее время 24 серии

Несколько миллионов человек одновременно отмечают собственный день рождения. Но одинаковая праздничная дата — не единственное, что их объединяет. Кто-то собирается встретиться с отцом, который бросил его в детстве, кто-то страдает от ожирения и пытается похудеть, кто-то просто старается разобраться в себе. Но пути этих людей, которые на первый взгляд никак не связаны друг с другом, переплетаются удивительным образом. Сериал понравится всем, кто устал от фантастики, криминальных историй и запутанных сюжетов. Рекомендуем к просмотру как женщинам, так и мужчинам.

Красные браслеты Red Band Society, 2014–2015 13 серий

Это история о группе подростков, которые по стечению обстоятельств оказались в больнице с тяжелыми диагнозами. Они понимают, что в любой момент их может не стать, и стараются жить так, как жили бы обычной жизнью. Нарушают запреты, веселятся, влюбляются и помогают друг другу в трудную минуту. Искренний сериал, который затрагивает каждую частичку души.

Пять The Five, 2016 10 серий

Когда ребятам было по 12 лет, они решили погулять по парку. Но к ним привязался надоедливый 5-летний брат одного из героев сериала. Дети нагрубили ему, и он убежал, только домой так и не вернулся. После этого случая ребята перестали общаться, но через 20 лет на месте одного убийства обнаруживается ДНК пропавшего мальчика. Значит, он еще жив, и ребята воссоединяются, чтобы найти его. Таинственный сериал, в котором полно загадок и эпичных сцен.

Умираю со смеху I’m Dying Up Here, 2017 — настоящее время 10 серий

Сериал, продюсером которого стал Джим Керри, рассказывает о нелегкой жизни стендап-комиков в 70-е годы. Каждый из выступающих мечтает о славе, телевидении и богатстве, но такая удача редко кому выпадает. Владелица клуба даже не платит ребятам за выступления, ведь ее заведение часто посещают продюсеры, которые могут приметить талантливого стендапера, а это уже хорошая плата за шутки. Эта драма про большой труд, талант и про то, как нелегко всегда быть смешным.

Просто нет слов Speechless, 2016 — настоящее время 30 серий

В центре сюжета большая семья, в которой появляется ребенок с инвалидностью. Они колесят по всей стране в поисках идеальной школы, в которой мальчик не чувствовал бы себя ущемленным. Мама старается сделать все, чтобы ему было хорошо, но при этом она напрочь забывает об интересах окружающих, семьи и самого ребенка. Самая главная проблема — она видит в ребенке инвалида, а не личность, и не дает ему жить той жизнью, которой он хочет. Жизненный сериал, который затрагивает главные проблемы общества.

ОА The OA, 2016 — настоящее время 10 серий

Главная героиня сериала возвращается домой спустя 7 лет после исчезновения. Что с нею произошло, никто не знает, да и сама девушка не говорит. Главная интрига — чудесное прозрение, ведь до исчезновения девушка была слепой. Отличная драма, которая смотрится на одном дыхании.

Час The Hour, 2011–2012 12 серий

В 50-е годы группа журналистов придумывает передачу нового формата — все новости за прошедшую неделю будут показываться всего за час телевизионного времени. Но в последствии журналисты начинают разрываться между желанием рассказать правду о происходящих событиях и страхом за карьеру и свою жизнь. Замечательный английский сериал производства BBC, который затрагивает тему свободы и героизма.

Большая маленькая ложь Big Little Lies, 2017 7 серий

На благотворительном балу происходит убийство, однако неизвестно ни имя жертвы, ни имя убийцы. Сюжет сериала перебрасывает нас за несколько месяцев до трагического события и показывает жизнь 5 семей, которые загадочным образом связаны с убийством. Реалистичная драма, которая смотрится на одном дыхании.

Реллик Rellik, 2017 — настоящее время 6 серий

© BBC Television Centre

Это сериал о серийном убийце, чья история рассказана в обратном порядке. Имя преступника будет известно уже с первой серии, а целью повествования станет исследование причин, которые привели к совершению ряда убийств. Интересный сериал, который держит в напряжении до самого конца.

Винил Vinyl, 2016 10 серий

Музыкальная драма, снятая под руководством Мика Джаггера, рассказывает о руководителе студии звукозаписи, который изо всех сил старается удержать ее на плаву. В сериале есть все: панк-рекорд, фриковатые продюсеры и красивые женщины. Великолепная драма, которая понравится всем, кто хочет заглянуть за кулисы концертов 70-х годов.

Мистер Мерседес Mr. Mercedes, 2017 — настоящее время 10 серий

Ушедший на пенсию детектив наслаждается остатком жизни. Однако ему не дает покоя одно нераскрытое дело о маньяке, который протаранил на мерседесе 16 человек. Преступник и не собирается останавливаться. Он готовит более масштабное преступление и решает поиграть с детективом в кошки-мышки. Отличный сериал, который сняли по одноименной книге Стивена Кинга.

Блеск GLOW, 2017 — настоящее время 10 серий

Это история о девушке, которая в отчаянной попытке самореализоваться решает сняться в серале о женщинах-рестлерах. В итоге она оказывается в мире блеска, пышных причесок и спандекса. Интересный сериал, в котором есть место юмору, трагедии и мечтам.

Наш зоопарк Our Zoo, 2014 6 серий

Однажды главный герой пожалел верблюда и притащил его домой, потом попугая, а затем и обезьянку, которая стала лучшим другом его дочери. Когда встал вопрос, что делать со всеми животными, вся семья решила открыть зоопарк. И не абы какой, а без клеток, где животные будут чувствовать себя комфортно. Эта идея не понравилась некоторым жителям городка, и они стараются сделать все, чтобы зоопарк перестал существовать. Очаровательный сериал, который основан на реальных событиях.

Подлый Пит Sneaky Pete, 2015 — настоящее время 10 серий

Молодой мошенник, отсидев срок в тюрьме, решает присвоить не только имя сокамерника Пита, но и его личность. Парень приходит к семье, которую настоящий Пит не видел 20 лет, и сразу же пристраивается в семейный бизнес. Со временем герой сериала осознает, что такое настоящая семья, и даже обретает любовь, но прошлое не дает расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить всю его новую жизнь. Отличная криминальная драма, которая не отпускает до конца финальной серии.

Комната 104 Room 104, 2017 — настоящее время 12 серий

Действие сериала проходит в одной комнате придорожного отеля. Это самое скучное место, которое можно вообразить, но именно здесь случаются необыкновенные вещи — смешные, грустные, странные и порой пугающие. Необычный сериал, который придется по вкусу не каждому.