16 киноперсонажей, которые в силу своего возраста должны выглядеть совсем по-другому

Мы давно уже поняли, что для наших любимых актеров нет ничего невозможного. Они с легкостью перевоплощаются в кого угодно, в том числе и в персонажей гораздо младше себя. И при просмотре картины у нас даже мысли не проскакивает, что что-то здесь не так.

AdMe.ru пофантазировал, как выглядели бы герои фильмов и сериалов, если бы возраст сыгравших их актеров соответствовал задумке. Такую возможность нам предоставило мобильное приложение FaceApp.

Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес («Дюна», 2021)

Главному герою картины «Дюна» 15 лет. На момент же начала съемок фильма, выхода которого мы так ждем, исполнителю роли было 24.

Флоренс Пью — Эми Марч («Маленькие женщины», 2019)

22-летняя актриса исполнила роль героини, которой 12, а также изобразила ее и в более взрослом возрасте.

Аня Тейлор-Джой — Бет Хармон («Ход королевы», 2020)

На тот момент, когда главную героиню удочерили, ей было около 15 лет. Исполнительнице роли было 24 года.

Героине произведения Шекспира всего 13 лет, а сыгравшей ее актрисе в одной из популярных киноверсий — 17.

Меган Фокс — Дженнифер («Тело Дженнифер», 2009)

Так как по сюжету фильма Дженнифер старшеклассница, можно предположить, что ей 16–17 лет. Актрисе на момент выхода фильма было 23 года.

Кристен Стюарт — Белоснежка («Белоснежка и охотник», 2012)

Главной героине сказки братьев Гримм 7 лет, ее диснеевской версии — 14. Неясно, какая из них стала прототипом для ленты «Белоснежка и охотник», но исполнительнице роли был 21 год.

Джонни Депп — Уэйд Уокер («Плакса», 1990)

В 26 лет Джонни Депп убедительно сыграл ученика старшей школы. Его герою, по всей вероятности, не более 16–17 лет.

Кристен Белл — Вероника («Вероника Марс», 2004–2019)

Главному женскому персонажу сериала на момент завязки событий 17 лет. Исполнительнице роли было 24.

Аарон Пол — Джесси («Во все тяжкие», 2008–2013)

В первом сезоне культового сериала Джесси Пинкману 24 года. Исполнителю этой роли было около 30.

Шерил Ли — Лора Палмер («Твин Пикс», 1990–1991)

Лоре Палмер было 17 лет, когда с ней случилось несчастье. А сыгравшей ее актрисе на момент выхода первого сезона было 23.

Кэри Маллиган — Кэсси («Девушка, подающая надежды», 2020)

На старте событий ленты героине 29 лет. Исполнительница роли немного старше своего персонажа: ей было 35 лет на момент съемок.

Зак Эфрон — Майк («Папе снова 17», 2009)

Возраст персонажа озвучен в названии фильма — 17 лет. Сыгравший же героя актер старше на 5 лет: ему было 22.

Натали Дормер — Маргери («Игра престолов», 2011–2019)

На тот момент, когда Маргери впервые появилась в романе Джорджа Мартина, ей было 16 лет. Исполнительнице этой роли было 29, когда вышел первый сезон.

Эмибет Макналти — Энн («Энн», 2017–2019)

В романе, который лег в основу сериала, главной героине на момент начала событий всего 11. Возраст сыгравшей Энн актрисы — 15 лет.

Алекса Деми — Мэдди («Эйфория», 2019 — настоящее время)

Одной из главных героинь подросткового сериала, девушке по имени Мэдди, 17 лет. Исполнительница роли старше своего персонажа более чем на 10 лет. На момент выхода сериала ей было 28.

Милла Йовович — Жанна д’Арк («Жанна д’Арк», 1999)

Когда Орлеанская дева остригла волосы и вступилась за свою страну, ей было, предположительно, 16 лет. Героиню сыграла Йовович в 24 года.