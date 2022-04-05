16 случаев, когда режиссеры заморочились над деталями не на шутку

Некоторые режиссеры просто обожают добавлять в свои фильмы так называемые пасхалки. Это небольшие детали, которые сразу могут заметить только очень внимательные зрители. Этому посвящены целые сообщества в соцсетях.

Попав в одно из них, мы в AdMe.ru погрузились в раздумья: и как мы раньше не замечали такие очевидные вещи? Теперь, зная секреты, можно заново просматривать эти киноленты как в первый раз.

Брови обитателей Пандоры

Фильм «Аватар» наряду с «Титаником» стал одной из ярчайших работ режиссера Джеймса Кэмерона. По сюжету, людям предстояло отправиться на планету Пандора, где проживают на’ви — огромные существа синего цвета. Чтобы экспедиция внешне не отличалась от гуманоидов, для каждого участника был подготовлен свой аватар — управляемое тело по подобию на’ви. И хотя все герои фильмов с синей кожей были похожи друг на друга, все же два внешних отличия у истинных жителей Пандоры и прибывших на планету людей зритель мог заметить. Во-первых, инженеры создали аватаров с привычными для людей 5 пальцами, в то время как у на’ви их 4. А еще у настоящих гуманоидов нет бровей. Полоски на коже могут напоминать их по форме, но волосков у на’ви нет. А вот у аватаров есть.

Платье мисс Конгениальность на конкурсе талантов

Колоритное платье героини комедии «Мисс Конгениальность» видели все зрители фильма. Сложно не запомнить, насколько забавно оно смотрелось на агенте Грейси Харт. Но только единицы заметили, откуда вообще взялась идея одеть сотрудницу ФБР в такой наряд. У героев было слишком мало времени для того, чтобы придумать одежду для конкурса талантов. Поэтому они просто повторили наряд девушки, которая раздавала листовки при входе на мероприятие.

Награда за видеоигру «Матрица»

Еще одна деталь, которую можно разглядеть, только поставив фильм на паузу и присмотревшись, — награда на столе Нео. В 4-й части «Матрицы» камера проходит по столу главного героя и показывает статуэтку. На ней написано, что она посвящена работе над видеоигрой «Матрица». А создала эту игру компания Deus Machina, принадлежащая герою Киану Ривза. Интересно, что датирована награда 1999 годом, как раз когда вышла 1-я часть франшизы. Так создатели фильма призывают зрителей задаться вопросом: что было правдой, а что вымыслом в этой истории?

Одежда персонажей мультфильма «Энканто»

Одежда персонажей мультфильма «Энканто» отражает их суть. К примеру, платье Луизы — самого сильного персонажа ленты — украшают рисунки гантелей, у Долорес на юбке изображены звуковые волны (героиня обладает суперслухом), а у Пепы — символы погоды, так как от ее настроения зависит погода в городе. И, если присмотреться, в наряде каждого героя можно найти что-то, что будет говорить о нем.

Знак Черной Вдовы на рисунках Питера Паркера

В фильме «Человек-паук» 2002 года герой Тоби Магуайра перебирает идеи того, как будет выглядеть его костюм супергероя и каким будет его символ. Одним из вариантов, которые Питер Паркер отмел, был знак Черной вдовы, еще одной героини комиксов Marvel: это красные песочные часы, которые в фильмах немного видоизменились, но по-прежнему угадываются. Кстати, у фанатов есть теория, почему костюм Человека-паука красный. Супергерой выбрал этот цвет, так как он ассоциируется с его любимой девушкой — рыжеволосой Мэри Джейн.

Шнурки Форреста Гампа

Лишь внимательный зритель обратит внимание, что в сцене, где Форрест Гамп сидит на остановке, у него очень грязные кроссовки, но при этом кипенно-белые шнурки. По мнению поклонников ленты, герой фильма таким образом показывает, что всеми силами старается сохранить подарок любимой женщины. Все эти годы Гамп не переставал носить эту обувь и делал все, чтобы она продолжала служить и дальше. Есть еще одна версия, почему герой так поступил. На этот раз зрители вспоминают слова друга Форреста, лейтенанта Дэна, который учил его всегда заботиться о своих ногах.

Книжная полка президента Орлин из фильма «Не смотрите наверх»

В ленте «Не смотрите наверх» в кадр то и дело попадает книга, написанная героиней Мэрил Стрип, президентом Орлин. Но больше всего экземпляров в кабинете самого автора произведения. По мнению зрителей, так создатели кино решили показать высокомерие персонажа. Это классическое поведение нарцисса, считают они.

Ботинок в «Головоломке»

Студия Pixar — любители оставлять пасхалки в своих мультфильмах. Так случилось и с оскароносной лентой «Головоломка». Внимательные зрители нашли в ней предмет, который им давно был знаком. Речь идет о ботинке, который оказывается в числе прочих вещей в голове героини. Этот же ботинок можно увидеть в более ранней картине студии — «ВАЛЛ-И». Именно в нем маленький робот выращивал растение.

Ник Фьюри и Джулс Уиннфилд — один и тот же человек

Еще один неиссякаемый источник тайных посланий — фильмы Marvel. Есть мнение, что Ник Фьюри из киновселенной Marvel и Джулс Уиннфилд из «Криминального чтива» — это один и тот же человек. Обоих героев связывает актер, который их сыграл, — Сэмюэл Л. Джексон. А слова, которые Джулс произносит в конце фильма Тарантино, написаны на надгробии Ника Фьюри.

Кадр с газетой в «Полярном экспрессе»

На одном из кадров в фильме «Полярный экспресс» можно увидеть газету. На развороте фигурирует название торгового центра Lone Pine Mall. Если вам кажется, что это сочетание слов вы где-то уже видели, то интуиция вас не подводит. Именно так назывался ТЦ в фильме 1985 года «Назад в будущее». Зрители даже нашли объяснение этому совпадению: действие картины «Полярный экспресс» происходит в Рождество 1956 года, а события ленты Земекиса, — в 1955-м. То есть герои обоих фильмов жили в одно и то же время. А значит, могли ходить в одни и те же торговые центры.

Значок Nike на доспехах рыцаря

В фильме «История рыцаря» зрители разглядели известную им торговую марку — Nike, а точнее ее знак. Знаменитой галочкой, по сюжету, подписался мастер рыцарских доспехов. Кстати, основатель фирмы, изготавливающей спорттовары, дал добро на такую вставку в кино. И заметил, что его с этим фильмом связывает еще кое-что. Бизнесмена зовут Фил Найт — фамилия созвучна английским словом knight — «рыцарь». А ведь лента называется «История рыцаря», что в его случае может читаться как «История Найта».

Фигура человека в горах в фильме «Жизнь Пи»

Фильм «Жизнь Пи» пропитан духом единения человека и природы. Это отмечают и ученые, и зрители. Некоторые кадры этого кино гораздо более символичны, чем это может показаться на первый взгляд. Киноманы разглядели в изображении зеленых гор и холмов человека.

Номер машины в фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

По словам поклонников киновселенной Marvel, в этих фильмах часто можно встретить пасхалки в номерных знаках машин. К примеру, номер этого автомобиля из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» отсылает зрителей к комиксу 1963 года, где супергерой впервые встречается со злодеем Осьминогом.

Доктор Жаба в титрах ленты «Миссис Даутфайр»

Мало кто из нас внимательно вглядывается в титры в конце фильма. А ведь именно там порой кроются интересные детали, как в случае с картиной «Мисс Даутфайр». В роли бармена значится некий актер без имени и фамилии. Вместо них псевдоним — Доктор Жаба. На самом деле это сводный брат исполнителя главной роли Робина Уильямса, Роберт. Возможно, мужчина не захотел указывать свое реальное имя из-за того, что вовсе не был актером — делом его жизни всегда было виноградарство.

Босые ноги Гектора в мультфильме «Тайна Коко»

Большую часть мультфильма «Тайна Коко» Гектор ходит босиком. И лишь в конце истории он появляется в обуви. Таким образом зрителям показали, что родственники приняли персонажа и допустили его до самого святого — обуви. Вся семья Ривера занималась обувным делом.

Воротник Пита Мелларка

В фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» Пит обращается к Китнисс через телевизор. Все стоящие перед экраном внимательно слушают победителя Голодных игр, но лишь его напарница понимает: его заставляют произносить эту речь. Создатели фильма оставили также в этом кадре намек зрителю, что герой не по своей воле произносит текст: посмотрите на воротник Пита, который будто угрожает ему.