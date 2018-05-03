16 известных актеров, которых загримировали до неузнаваемости

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Кого только не приходится играть нашим любимым актерам! Им нужно вжиться в роль так, чтобы действительно слиться с персонажем, буквально стать им, и зачастую их главные помощники в таком непростом деле — это гримеры. Мы собрали самые яркие примеры потрясающего грима, каждый из которых надолго запомнится зрителям со всего мира.