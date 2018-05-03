16 известных актеров, которых загримировали до неузнаваемости

Кого только не приходится играть нашим любимым актерам! Им нужно вжиться в роль так, чтобы действительно слиться с персонажем, буквально стать им, и зачастую их главные помощники в таком непростом деле — это гримеры. Мы собрали самые яркие примеры потрясающего грима, каждый из которых надолго запомнится зрителям со всего мира.

AdMe.ru выбрал несколько фильмов и сериалов, при просмотре которых порой трудно понять, что за актер скрывается под слоем грима. Присмотритесь, смогли бы вы узнать ваших кумиров без подсказки?

1. Дэниел Рэдклифф в фильме «Рога»

2. Шарлиз Терон в фильме «Монстр»

3. Кейт Бланшетт в фильме «Манифесто»

4. Билл Скарсгорд в фильме «Оно»

5. Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц»

6. Сэм Уортингтон в фильме «Титан»

7. Дэн Стивенс в фильме «Красавица и чудовище»

8. Даг Джонс в фильме «Форма воды»

9. Гэри Олдмен в фильме «Темные времена»

10. Николас Холт в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

11. Джонни Депп в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

12. Хэлли Берри в фильме «Облачный атлас»

13. Дэйв Батиста в фильме «Стражи Галактики»

14. Ричард Брэйк в сериале «Игра престолов»

15. Джоэл Эдгертон в фильме «Яркость»

16. Джейкоб Трамбле в фильме «Чудо»

А какие еще вы знаете фильмы, где актеров не узнать в гриме?

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