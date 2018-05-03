16 известных актеров, которых загримировали до неузнаваемости
Кого только не приходится играть нашим любимым актерам! Им нужно вжиться в роль так, чтобы действительно слиться с персонажем, буквально стать им, и зачастую их главные помощники в таком непростом деле — это гримеры. Мы собрали самые яркие примеры потрясающего грима, каждый из которых надолго запомнится зрителям со всего мира.
AdMe.ru выбрал несколько фильмов и сериалов, при просмотре которых порой трудно понять, что за актер скрывается под слоем грима. Присмотритесь, смогли бы вы узнать ваших кумиров без подсказки?
1. Дэниел Рэдклифф в фильме «Рога»
2. Шарлиз Терон в фильме «Монстр»
3. Кейт Бланшетт в фильме «Манифесто»
4. Билл Скарсгорд в фильме «Оно»
5. Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц»
6. Сэм Уортингтон в фильме «Титан»
7. Дэн Стивенс в фильме «Красавица и чудовище»
8. Даг Джонс в фильме «Форма воды»
9. Гэри Олдмен в фильме «Темные времена»
10. Николас Холт в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»
11. Джонни Депп в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
© Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald/warnerbros © Jordan Strauss/Invision/AP/Fotolink/East News
12. Хэлли Берри в фильме «Облачный атлас»
13. Дэйв Батиста в фильме «Стражи Галактики»
14. Ричард Брэйк в сериале «Игра престолов»
15. Джоэл Эдгертон в фильме «Яркость»
16. Джейкоб Трамбле в фильме «Чудо»
А какие еще вы знаете фильмы, где актеров не узнать в гриме?
Фото на превью Horns/mandalay, Rich Fury/Invision/AP/Fotolink/East News