16 интригующих историй со съемок фильмов, которые их создатели не смогли удержать в секрете

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За каждым культовым фильмом стоит сложная и многогранная история съемок и подготовки, которая порой способна переплюнуть его сюжет. Узнав, каких трудов стоит актерам перевоплощение в своих героев, сколько дублей уходит на съемку одной сцены и в какие неприметные эпизоды режиссеры закладывают скрытый смысл, тут же хочется пересмотреть любимые картины еще раз. А именно это мы и собираемся сделать — раскрыть секреты создания кинолент, остающиеся вне поля зрения зрителя.

Мы в AdMe.ru каждый день узнаем о нашумевших фильмах все новые интригующие подробности и считаем своим долгом поделиться ими с вами.

1. Скандал

Для фильма «Скандал», где Шарлиз Терон исполнила роль ведущей Fox News Мегин Келли, актрису изменили буквально до неузнаваемости. Художник по пластическому гриму поработал над ее подбородком и линией челюсти, сделал чуть острее кончик носа, но наибольшим трансформациям подверглись глаза звезды — Терон пришлось носить специальные накладки на веки, которые шли от ресниц до бровей и по бокам. В ноздри ей вставили 2 пластиковых импланта, чтобы сделать их шире. За время съемок актриса так к ним привыкла, что под конец работы над фильмом совершенно их не ощущала.

2. Тихое место

Помимо роли отца семейства Джон Красински (который также является режиссером фильма) сыграл одного из монстров, позируя в костюме захвата движения. А для озвучки того, как двигаются и «раскрываются» органы слуха жутких существ, специалисты по звуку использовали мокрые стебли и листья салата.

3. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Когда в сценарии фильма появилась гиена, перед его создателями встал вопрос: как им снять сцены с настоящим хищным зверем? Команда проконсультировалась с владельцем обученной гиены из Калифорнии, который предупредил киноделов, что эти животные невероятно опасны. По словам эксперта, если гиена касается чего-либо, она считает это своей собственностью. Посадив зверя на диван, будьте готовы, что потом он его съест (а после, возможно, и вас). В итоге создатели фильма решили просто взять большую собаку, с которой могла взаимодействовать Марго Робби (исполнительницей роли Харли), а мех и необходимая конституция тела были созданы при помощи компьютерной графики.

4. Под водой

Перед съемками фильма Кристен Стюарт специально побрила голову, чтобы войти в амплуа «измученного и закаленного» члена экипажа. Кроме того, актрисе пришлось каждый день носить 50-килограммовый скафандр, что было очень тяжело физически. По словам Стюарт, она и двух шагов не могла сделать, не вспотев при этом. Кстати, сняли «Под водой» еще весной 2017 года, но из-за того, что Disney купила студию 20th Century Fox, выход фильма отложили почти на 3 года.

5. Достать ножи

Изначально охранника семьи Тромби должен был сыграть Рики Джей, которым восхищался режиссер картины Райан Джонсон. Но, увы, актер скончался до начала съемок. Его место впоследствии занял Майкл Эммет Уолш, а режиссер решил хоть как-то задействовать своего кумира в фильме и отдать ему дань уважения — фото Джея можно увидеть на холодильнике в первой же сцене с охранником, которого тот должен был сыграть. Еще один занимательный факт о съемках картины: актриса, которая исполнила роль Ванетты, мамы Харлана Тромби, на самом деле на 12 лет младше своего экранного сына.

6. Паразиты

Особняк Паков был построен с нуля специально для фильма. Режиссер картины Пон Чжун Хо сделал немало набросков его конструкции, изучал экстерьеры и интерьеры похожих зданий и консультировался с архитектором, но специалист сказал ему, что «ни один идиот не будет строить дом таким образом». Поэтому его пришлось создавать самим. Журнальный столик, под которым пряталась семья Кимов, также был спроектирован специально для фильма. Он был разработан так, чтобы под ним могли разместиться 4 взрослых человека.

7. Джентльмены

У режиссера Гая Ричи есть свой стиль работы над фильмом, включающий читки сценария, которые он называет «черным ящиком». Актеры собираются за круглым столом и начитывают текст в течение 12-часовой смены, а в это время их снимают на любительскую камеру. Это действо, напоминающее финальный прогон в театре, дает Ричи представление о том, как будет выглядеть будущая картина. Фактически фильм был у него на руках еще до того, как команда приступала к съемкам. Кстати, идея «Джентльменов» родилась еще 10 лет назад, и изначально кинолента должна была стать сериалом.

8. Девушка в поезде

Как и в случае с Шарлиз Терон в фильме «Скандал», образ Эмили Блант потребовал от художников по гриму кропотливой работы. Чтобы лицо актрисы выглядело припухшим, к зубам ей прикрепляли специальные слепки, а серые тени под глазами призваны были имитировать синяки. На съемках Блант также пришлось носить 3 пары контактных линз разных цветов, которые соответствовали степени опьянения ее героини (желтоватого оттенка, розового и красного).

9. Волк с Уолл-стрит

В одном из интервью Марго Робби призналась, что во время съемок сцены с Ди Каприо так вошла в роль, что с размаху отвесила ему пощечину. После этого на площадке воцарилась гробовая тишина, а в голове актрисы тут же пронеслась мысль: «Ты только что ударила Леонардо Ди Каприо! Он подаст на тебя в суд!» Робби сразу извинилась перед коллегой, но тот был так впечатлен ее игрой, что рассмеялся и попросил ударить его еще раз.

10. Агенты А.Н.К.Л.

В сцене, где Наполеон Соло выдергивает скатерть из-под посуды, не использовались никакие компьютерные спецэффекты. Актер научился этому трюку у эстрадной звезды Мэта Рикардо. Кстати, почти все остальные трюки в фильме Генри Кавилл, как и исполнитель роли Ильи Курякина, также выполнял сам. Дублер Арми Хаммера даже шутил, что для него это самые легкие деньги, поскольку вряд ли ему придется что-либо делать за актера.

11. Ford против Ferrari

Сцена, в которой Генри Форд II лично проехался в новом гоночном авто, имела место в реальной жизни. Правда, за рулем находился не Шелби, как это показано в фильме, а Кен Майлз. Они сделали несколько кругов по автодрому, однако никаких фактов, указывающих на то, что глава автомобильной компании был доведен до слез из-за страха за свою жизнь, нет. Это уже выдумка сценаристов.

12. Валентинка

В одном из интервью Мишель Уильямс призналась, что съемки постельных сцен с Райаном Гослингом стали для нее настоящим испытанием. По словам актрисы, сначала они отсняли эпизоды, показывающие начало отношений главных героев, и получилось все весело и живо. А вот постельные сцены Уильямс вспоминает с содроганием. «Казалось, что они длились целую вечность. Каждую ночь после долгой дороги с площадки домой я ложилась на подоконник, ставила музыку на максимальную громкость, свешивала голову из окна, как собака, и кричала. Это был мой способ уйти от реальности», — поделилась исполнительница главной роли.

13. Щегол

Специально для фильма, а именно для сцен в музее, были созданы репродукции более 80 картин, наиболее знаменитая из которых — «Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта. Метрополитен-музей оказывал большую поддержку в подготовке к съемкам. Экспонаты, которые мы видим в кадре, создавались на основе изображений высокого разрешения. Команда художников-графиков печатала их на бумаге, после чего работала над созданием текстуры, соответствующей старинным полотнам. А для воссоздания картины «Щегол» Карела Фабрициуса был использован 3D-сканер.

14. Исчезнувшая

Дэвид Финчер требовал от команды, работающей над фильмом, титанической отдачи. Режиссер снимал по 50 дублей каждой сцены, чем добивался автоматического произношения диалогов, будто актеры действительно проживают свои роли. Всего за 100 дней съемочного процесса было отснято 500 часов материала. Розамунд Пайк также рассказала, что каждый раз, когда Финчер видел, что она с кем-нибудь разговаривает по телефону на площадке, он отправлял ей селфи со своим недовольным лицом.

15. 1917

На первый взгляд может показаться, что практически весь фильм Сэма Мендеса, завоевавший «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и работу оператора, был снят одним дублем. Даже самые внимательные зрители при просмотре замечали всего пару-тройку монтажных склеек. На самом же деле фильм снимали отрывками по 8 минут. Но и в эти моменты часто не все шло по плану. Так, при съемках сцены, где Эндрю Скотт должен был зажечь сигарету, ему не удалось этого сделать из-за неисправной зажигалки. В результате режиссеру пришлось полностью переснимать прекрасный дубль.