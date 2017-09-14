16 фактов, которые открывают известные фильмы с новой стороны

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Какой бы интересный фильм мы ни смотрели, поверьте, то, что мы видим на экране, нередко не идет ни в какое сравнение с тем, что остается за кадром и скрыто от наших глаз. Такова уж эта загадочная индустрия!

AdMe.ru собрал 16 малоизвестных фактов из популярных фильмов, которые вам будет интересно прочесть.