16 фактов, которые открывают известные фильмы с новой стороны
Какой бы интересный фильм мы ни смотрели, поверьте, то, что мы видим на экране, нередко не идет ни в какое сравнение с тем, что остается за кадром и скрыто от наших глаз. Такова уж эта загадочная индустрия!
AdMe.ru собрал 16 малоизвестных фактов из популярных фильмов, которые вам будет интересно прочесть.
- В романе Стивена Кинга «Оно» ужасный клоун Пеннивайз пробуждается каждые 27 лет. Первая экранизация книги увидела свет в 1990 году, новая адаптация — 27 годами позже. Биллу Скарсгорду, сыгравшему клоуна Пеннивайза в новом фильме, на момент съемок было 27 лет.
- Звук общения велоцирапторов друг с другом в фильме «Парк Юрского периода» есть не что иное, как «голоса» спаривающихся черепах.
- «Красавица и Чудовище» — это первый мультипликационный фильм, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Произошло это в далеком 1992 году. Тогда, к слову, победу в этой номинации одержала кинолента «Молчание ягнят».
- В мультфильме «Вверх» дом Ворчуна Карла отрывается от земли и поднимается в воздух благодаря 20 622 воздушным шарам. По подсчетам специалистов Pixar, в реальной жизни для подобного «маневра» понадобилось бы от 20 до 30 млн шаров. Кстати, в большинстве сцен количество шаров и того меньше — 10 297.
- После выхода мультфильма «Король Лев» на студию Disney подали в суд за выставление гиен в плохом свете.
- Знаете, что объединяет Леонардо Ди Каприо, Уилла Смита, Николаса Кейджа и Джонни Деппа? Все они были кандидатами на роль Нео в «Матрице».
- В фильме «Титаник» рисунок, изображающий Розу, был сделан самим Джеймсом Кэмероном, именно его руки мы и видим в кадре. Все остальные наброски в альбоме Джека — это также работы режиссера. Но из-за того, что Джеймс Кэмерон — левша, при монтаже отснятые кадры были зеркально инвертированы.
- В комедии братьев Коэн «Большой Лебовски» слово «чувак» произносится примерно 161 раз. Больше него в фильме употребляется только слово на букву F — целых 292 раза.
- Девушку База (старший брат Кевина) в фильме «Один дома» на фото изображает мальчик в парике. Режиссер решил, что девочке будет обидно оказаться на этом месте.
- Действие фильма «Голодные игры» происходит в вымышленном государстве под названием Панем. Слово «панем» является производным от латинского выражения Panem et circenses, что в переводе означает «Хлеба и зрелищ».
- В финальных титрах «Гарри Поттера и кубка огня» есть ремарка: «Ни один дракон во время съемок фильма не пострадал». Будем надеяться, что это так.
- Некоторые сцены фильма «Чудо-женщина», включая трюки в исполнении главной героини, пришлось переснимать, даже несмотря на то что на тот момент Галь Гадот была на 5–6 месяце беременности.
- Изначально роль Мии в оскароносном фильме «Ла-Ла Ленд» должна была исполнить Эмма Уотсон. Однако она была вынуждена отказаться от участия в проекте из-за подписанного контракта с продюсерами фильма «Красавица и Чудовище».
- Для Камерон Диас роль Тины Карлайл в фильме «Маска» стала дебютной. Ей пришлось проходить прослушивание 12 раз, а утвердили на роль будущую звезду комедийного жанра всего за 7 дней до начала съемок.
- В эпизоде «Сумерек», когда Белла и Чарли сидят в ресторане, за ними сидит женщина с темными волосами в красном свитере и с ноутбуком. Это автор книги — Стефани Майер.
- Несмотря на то что действие сериала «Друзья» проходит в Нью-Йорке, ни одного кадра с участием героев в городе снято не было. Все съемки проходили в студии.
Фото на превью Warner Bros.