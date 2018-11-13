16 главных голливудских красавцев, которые с возрастом становятся только желаннее
Они красивы, успешны, знамениты, некоторые из них примерные семьянины, другие же находятся в поиске второй половинки. Кажется, что многие голливудские актеры с возрастом становятся лишь притягательнее для противоположного пола. Давайте же посмотрим на то, как выглядели главные красавчики фабрики грез в молодости и как они выглядят сейчас.
AdMe.ru отобрал для вас 16 самых желанных голливудских мужчин, которые покоряют сердца миллионов женщин по всему миру. Надеемся, что и ваши любимцы попали в наш список.
Джордж Клуни
Киану Ривз
Райан Рейнольдс
Николай Костер-Вальдау
Том Харди
Брэд Питт
Леонардо Ди Каприо
Хавьер Бардем
Джуд Лоу
Джастин Тимберлейк
Райан Гослинг
Джеймс Франко
Брэдли Купер
Мэтт Деймон
Хью Джекман
Джеффри Дин Морган
Какие актеры из этой подборки ваши самые любимые? Кого вы бы еще добавили в подборку?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Lucy Nicholson / Reuters