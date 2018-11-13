16 главных голливудских красавцев, которые с возрастом становятся только желаннее

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Они красивы, успешны, знамениты, некоторые из них примерные семьянины, другие же находятся в поиске второй половинки. Кажется, что многие голливудские актеры с возрастом становятся лишь притягательнее для противоположного пола. Давайте же посмотрим на то, как выглядели главные красавчики фабрики грез в молодости и как они выглядят сейчас.