16 фотографий знаменитостей с их первых кастингов

Голливудские знаменитости тоже когда-то с чего-то начинали: ходили по кастингам и обивали пороги киностудий. Какими они были в те времена, когда только начинали строить свою карьеру, можно увидеть на полароидных снимках, сделанных кастинг-директорами.

Мы в AdMe.ru собрали редкие архивные снимки и предлагаем увидеть звезд до того, как они стали популярными.

Анджелина Джоли

Гвен Стефани

Камерон Диас

Дженнифер Энистон

Роуз Макгоуэн

Мерил Стрип

Дженнифер Лоуренс

Дэниел Рэдклифф

За кулисами съемок фильмов о Гарри Поттере

Эмма Стоун

Джорджия Мэй Джаггер и Кара Делевинь

Бенисио Дель Торо

Майкл Джексон

Роузи Хантингтон-Уайтли

Миранда Керр

Элайджа Вуд

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5 Комментарии
  • 2 августа 2017
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  • 33064

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