16 фотографий знаменитостей с их первых кастингов

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Голливудские знаменитости тоже когда-то с чего-то начинали: ходили по кастингам и обивали пороги киностудий. Какими они были в те времена, когда только начинали строить свою карьеру, можно увидеть на полароидных снимках, сделанных кастинг-директорами.

Мы в AdMe.ru собрали редкие архивные снимки и предлагаем увидеть звезд до того, как они стали популярными.