16 фотографий знаменитостей с их первых кастингов
Голливудские знаменитости тоже когда-то с чего-то начинали: ходили по кастингам и обивали пороги киностудий. Какими они были в те времена, когда только начинали строить свою карьеру, можно увидеть на полароидных снимках, сделанных кастинг-директорами.
Мы в AdMe.ru собрали редкие архивные снимки и предлагаем увидеть звезд до того, как они стали популярными.
Анджелина Джоли
Гвен Стефани
Камерон Диас
Дженнифер Энистон
Роуз Макгоуэн
Мерил Стрип
Дженнифер Лоуренс
Дэниел Рэдклифф
За кулисами съемок фильмов о Гарри Поттере
Эмма Стоун
Джорджия Мэй Джаггер и Кара Делевинь
Бенисио Дель Торо
Майкл Джексон
Роузи Хантингтон-Уайтли
Миранда Керр
Элайджа Вуд