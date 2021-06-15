16 фильмов, перед просмотром которых нужно сварить крепкий кофе, чтобы бороться с мурашками

В очередной раз пересматривать «Титаник» и затопить слезами соседей снизу — классический сценарий субботнего вечера. Хотя профессионалы настаивают, что сложнее всего снимать комедии, работать над фильмами с элементами драмы — это тоже невероятный труд и постоянное напряжение. Не зря режиссер Александр Митта говорил, что его цель — растормошить зрительские эмоции по максимуму, ведь фильм сделан правильно тогда, когда зритель и плачет, и смеется.

Мы в AdMe.ru тоже иногда запасаемся платочками и включаем какую-нибудь картину, в которой есть над чем задуматься.

Эффект колибри (2013)

Главные герои встретились на лондонских улочках. Этих людей объединяет одно: обстоятельства жизни оказались сильнее, чем их планы, надежды и мечты. Каждый проживает свою драму, которая останется с ним до самого конца. И бывший военный, вынужденный наблюдать за жизнью и взрослением своей дочери только со стороны, и девушка из местного монастыря, которая долго и упорно шла к своей цели — стать известной балериной, а теперь помогает бездомным и собирается с миссией в Африку. Рейтинг: IMDb — 6,2

«КиноПоиск» — 6,2

Кровавый алмаз (2006)

Американская журналистка, которую играет Дженнифер Коннелли, приезжает в Сьерра-Леоне, чтобы собрать материалы для репортажа о нелегальных промыслах. Ее новый знакомый Дэнни Арчер (Леонардо Ди Каприо) соглашается помочь и дать некоторую информацию, но в обмен просит об услуге, которая обернется несколькими трагедиями. Рейтинг: IMDb — 8,0

«КиноПоиск» — 7,8

Три короля (1999)

В этом фильме герои Джорджа Клуни, Марка Уолберга и Айс Кьюба внезапно получают шанс разбогатеть, когда находятся в командировке на Ближнем Востоке. Но желание поправить материальное положение идет вразрез с обстоятельствами, в которых придется выбирать между возможностью уменьшить страдания других людей и возможностью увезти домой золотые слитки. Рейтинг: IMDb — 7,1

«КиноПоиск» — 7,1

Несколько хороших парней (1992)

Адвокат Дэниел Кэффи (Том Круз) и дознаватель Джоан Гэллоуей (Деми Мур) в этом фильме настроены решительно: они должны разобраться в обстоятельствах трагедии, которая произошла на военной базе. И на этом пути им будут слишком часто вставлять палки в колеса, пытаться запутать или даже запугать. Но тайное все равно станет явным, а виновные понесут наказание. Ведь человеческая жестокость не должна оставаться безнаказанной. Рейтинг: IMDb — 7,7

«КиноПоиск» — 7,8

2 + 1 (2016)

Самуэля, главного героя, как-то внезапно будят, когда он спит на яхте, на которой работает. Женщина отдает ему младенца и говорит, что он отец этой девочки, а после исчезает. Мужчина сначала пытается разыскать мать ребенка, но спустя время мирится с ситуацией и обустраивает быт, чтобы было комфортно обоим. Но потом в жизни наступает черная полоса: девочка серьезно заболевает, и в этот момент пропавшая мать решает о себе напомнить. Рейтинг: IMDb — 7,4

«КиноПоиск» — 7,3

Последний рубеж (2013)

В этом фильме Джейсон Стейтем появляется в роли заботливого отца-одиночки Фила Брокера, который вместе с дочерью Мэдди переезжает на новое место жительства. Конфликт девочки с мальчиком из новой школы постепенно перерастает в настоящее противостояние между семьями, разбираться с которым придется полицейским. Рейтинг: IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 6,3

Октябрь (2018)

Главный герой, 21-летний Дэн, работает в пятизвездочном отеле. К молодому человеку часто возникают претензии со стороны руководства: он слишком небрежен, не всегда учтив, а порой бывает излишне эмоционален. Но подобный образ жизни длится ровно до тех пор, пока с коллегой Дэна не происходит несчастье. Рейтинг: IMDb — 7.5

«КиноПоиск» — 6.8

Оружейный барон (2005)

Персонаж Николаса Кейджа в этом фильме занялся не совсем легальным бизнесом. Перед мужчиной много раз возникают моральные и нравственные дилеммы. Герой оказывается в таких ситуациях, из которых невозможно выйти победителем. И весь вопрос в том, кого или что он готов потерять. Рейтинг: IMDb — 7,6

«КиноПоиск» — 7,7

Как малые дети (2006)

Сара, героиня Кейт Уинслет, изнывает от скуки, утопая в однообразии семейной жизни и тяготах материнства. Женщина не стремится поддерживать приятельские отношения с мамами, которых ежедневно видит на детской площадке, что моментально превращает ее в белую ворону. Но однажды среди игрушек и каруселей появляется молодой отец Брэд, знакомство с которым выльется для Сары в очередную драму. Рейтинг: IMDb — 7,5

«КиноПоиск» — 7,1

Отец (2020)

Энтони Хопкинс получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Отец». Фильм рассказывает о страдающем деменцией мужчине, его сложных отношениях с самим собой и дочерью. Проблемы со здоровьем превращают героя Хопкинса в человека, который отчаянно сопротивляется, цепляется за обрывки воспоминаний прошлой жизни и не может принять действительность, в которой приходится существовать. Рейтинг: IMDb — 8,3

«КиноПоиск» — 7,9

Новый порядок (2020)

Франко-​мексиканская драма рассказывает о социальной напряженности, которая приводит к череде больших и маленьких трагедий. Проблемы накапливаются долгие годы, но начинают молниеносно обнаруживаться и обостряться на фоне роскошного свадебного торжества Марианны и Даниэля. Рейтинг: IMDb — 6,4

«КиноПоиск» — 7,1

Нитка-иголка: Сделано в Индии (2018)

Главный герой работает на одной из индийских швейных фабрик. Но однажды он замечает, что к готовой продукции пришиваются бирки совсем иного производителя. Мужчина не в силах мириться с такой несправедливостью, поэтому увольняется и решает, что будет строить собственный бизнес. Новой фирме предстоит пройти тернистый путь становления и признания. Рейтинг: IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 7,2

Выбор (2016)

В фильме разворачивается классический сюжет об образе жизни и привычках вечного холостяка. Ветеринар Тревис Паркер наслаждается свободой, занимается экстремальными видами спорта, неплохо зарабатывает и все держит под контролем. Но только до тех пор, пока его соседкой не становится Габи, из-за которой мужчина все-таки умудряется попасть в любовный треугольник. И то, какая из сторон окажется лишней, будет зависеть исключительно от девушки. Рейтинг: IMDb — 6,6

«КиноПоиск» — 6,8

Тайна в их глазах (2015)

Драма с Николь Кидман и Джулией Робертс рассказывает о вечной материнской любви и возмездии. Героиня Джулии Робертс теряет дочь, но прежде, чем преступник понесет наказание, пройдут долгие 13 лет. Рейтинг: IMDb — 6,3

«КиноПоиск» — 6,4

Разрушение (2015)

Этот фильм стал напоминанием о том, что социально одобряемые границы поведения часто существуют лишь в голове. Финансист Дэвис теряет жену, но не испытывает никаких эмоций по этому поводу. Он не понимает, почему так происходит. В этот момент у него завязывается переписка с сотрудницей одной из клиентских служб, в которую Дэвис жаловался на неработающий торговый автомат, ведь в письме мужчина описал не только проблему с покупкой шоколада, но и все перипетии своей жизни. Рейтинг: IMDb — 7,0

«КиноПоиск» — 7,2

Великий (2020)

Джонни Депп в роли фотографа Юджина Смита рассказывает о реальной истории, которая имела место в 1970-х. Юджин приезжает в Японию, где должен задокументировать экологическое преступление. Ему это удается: он получает кадры, которые мгновенно расходятся по всему миру, приносят автору еще большую известность и славу. Но наблюдение за чужим горем заставляет Юджина еще и переосмыслить собственную жизнь, чтобы попытаться понять и принять себя. Рейтинг: IMDb — 8,3

«КиноПоиск» — 7,7