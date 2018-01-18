16 фильмов, которые заставят оторвать попу от дивана и пойти в кинотеатр в этом году

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Каждый месяц в кинотеатрах появляются десятки новинок кино, и сориентироваться в таком ворохе разнообразия бывает непросто. Мы в AdMe.ru ответственно прошерстили всю имеющуюся информацию и составили для вас топ самых ожидаемых фильмов только что начавшегося года. Пожалуй, ради этих картин действительно стоит выбраться в кинотеатр.

Форма воды

Картина рассказывает о том, как немая уборщица, работающая в секретной лаборатории, влюбляется в человека-амфибию. Эта трогательная история, созданная главным мексиканским сказочником Гильермо дель Торо, уже получила целый ворох наград на престижных фестивалях мира и наверняка будет претендовать на «Оскар». В России: с 18 января В мире: уже в прокате

3 билборда на границе Эббинга, Миссури

Еще одна картина, успевшая сорвать шквал оваций на фестивалях. Убитая горем женщина, потерявшая дочь, пытается достучаться до главы полиции и выкупает для своего обращения 3 билборда на въезде в город. Главное отличие ленты от большинства современных фильмов в том, что здесь нет героев и антигероев — сюжет позволяет зрителю самостоятельно сделать выводы. В то же время режиссер мастерски поднимает важные остросоциальные вопросы, к которым сложно остаться равнодушным. В России: с 1 февраля В мире: уже в прокате

Тоня против всех

История, основанная на реальных событиях. Марго Робби играет здесь Тоню Хардинг — одну из самых скандальных спортсменок за всю историю фигурного катания. Критики назвали картину настоящим бенефисом актрисы и пророчат ей заветный «Оскар», а также отметили хорошую игру Эллисон Дженни, исполнившей роль матери фигуристки. В России: с 1 февраля В мире: уже в прокате

Колесо чудес

Вуди Аллен себе не изменяет и стабильно выпускает по фильму в год. Действие происходит в парке развлечений Кони-Айленда в Нью-Йорке, где переплетаются судьбы 4 персонажей. Актерский состав, как и всегда у Аллена, хорош: в главных ролях Кейт Уинслет, Джеймс Белуши и Джастин Тимберлейк. В России: с 8 февраля В мире: уже в прокате

Секретное досье

Стивен Спилберг давно мечтал снять фильм о противостоянии двух крупнейших газет Америки — The New York Times и The Washington Post. Тогда журналисты сошлись в настоящей битве за право пролить свет на государственные тайны, а теперь их роли играют Мерил Стрип и Том Хэнкс. Уж эти двое практически никогда не промахиваются с выбором интересных персонажей, и тем любопытнее будет взглянуть, что в результате получилось. В России: с 22 февраля В мире: уже в прокате

Аннигиляция

4 женщины — психолог, биолог, топограф и антрополог — отправляются в неизведанную и опасную Зону Икс. Место, откуда если и возвращаются, то уже изменившись раз и навсегда. Так начинается повествование одного из самых ожидаемых фильмов года, снятого по одноименному бестселлеру. В главной роли шикарная Натали Портман, а режиссером выступил Алекс Гарленд, снявший научно-фантастическую ленту «Из машины». В России: 8 марта В мире: с 22 февраля

Леди Берд

Эта картина настолько очаровала зрителей и критиков на кинофестивале в Торонто, что пришлось вводить дополнительные показы. А сюжет тем временем прост: история повествует о молодой девушке из Калифорнии, которая мечтает поскорее поступить в колледж и вырваться из своего городка. Тут и первая любовь, и первое разочарование в людях, и проблемы в отношениях с мамой: героиня Сирши Ронан предпочитает действовать и познавать жизнь на собственном опыте и никак иначе. В России: с 15 марта В мире: уже в прокате

Красный воробей

Дженнифер Лоуренс в роли русской шпионки, перед которой стоит задача соблазнить агента ЦРУ и выведать секретную информацию. Но «химия» между спецагентами оказывается сильнее заговоров, и вот тогда начинается самое интересное. В России: с 26 апреля В мире: 1 марта

Дэдпул-2

Антисупергерой в красном костюме снова возвращается на большие экраны. Герой Райана Рейнольдса попытается привыкнуть к своей новой жизни, а заодно расправиться с парой-тройкой бандитов. Болтун продолжит все так же отвязно ругаться и шутить, так что рейтинг «R» для картины остается в силе. В России: с 17 мая В мире: с 17 мая

Суперсемейка-2

Этим летом, спустя 14 лет после выхода первой части, студия Pixar выпускает долгожданное продолжение о приключениях родственничков Парр. Снова придется спасать мир и решать кучу семейных проблем — большой вопрос, что из этого окажется сложнее. Главной героиней мультфильма станет Эластика, а еще появится множество новых супергероев. В России: с 14 июня В мире: с 14 июня

Соло. Звездные войны: Истории

Детали фильма о похождениях молодого Хана Соло и Чубакки держатся под покровом тайны. Актера для главной роли искали мучительно долго — в последний раз подобные длительные поиски были для роли Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого», а вот главная женская роль без особых проблем досталась Эмилии Кларк — той самой Дейенерис из «Игры престолов». В России: с 24 мая В мире: с 23 мая

8 подруг Оушена

Спин-офф картины «11 друзей Оушена» было решено снимать в женском составе, да еще каком! В главных ролях здесь Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Кэти Холмс, Дакота Фэннинг и даже певица Рианна. По сюжету сестра Дэнни Оушена (его играл Джордж Клуни) Дэбби выходит из тюрьмы и планирует новое дерзкое ограбление. Посмотрим, что устроят эти отвязные девчонки и получит ли картина продолжение. В России: с 21 июня В мире: с 7 июня

Мария — королева Шотландии

Образ Марии Стюарт воплощался в кино десятки раз, но от этого не становится менее интересным. На этот раз за дело взялась театральная постановщица Джози Рурк. Она снимет картину о противостоянии Стюарт и Елизаветы I. Марию сыграет удачливая на интересные в этом году роли Сирша Ронан, а Марго Робби воплотит образ Елизаветы I. Кстати, ее фотографии в гриме со съемок картины уже успели впечатлить поклонников. В России: 11 октября В мире: 5 октября

Девушка, которая застряла в паутине

Долгожданное продолжение (или скорее перезапуск) фильма «Девушка с татуировкой дракона», повествующего о хакере Лисбет Саландер. В экранизации будет задействован совершенно новый актерский состав: вместо Руни Мары, исполнившей роль Саландер в 1-й части, главную героиню сыграет Клэр Фой, известная зрителям по роли Елизаветы II в сериале «Корона», а место Дэниела Крэйга займет шведский актер Сверрир Гуднасон. В России: 18 октября В мире: 5 октября

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Одно из самых ожидаемых кинособытий года (и особенно для всех поклонников Гарри Поттера) — продолжение приключений Ньюта Саламандера. На этот раз волшебник отправится на поиски злого мага Грин-де-Вальда (его, напомним, играет Джонни Депп) по просьбе самого Альбуса Дамблдора. Образ последнего на экранах воплотит Джуд Лоу, и, пожалуй, это как минимум одна веская причина отправиться в кинотеатр. В России: 15 ноября В мире: 14 ноября

Первый человек

Режиссер «Ла-Ла Ленда», главного фильма прошлого года, собравшего кучу «Оскаров», на этот раз расскажет о космосе: картина повествует о том, как готовился первый полет человека на Луну. Роль астронавта Нила Армстронга сыграет всеми любимый Райан Гослинг, а образ его жены воплотит Клэр Фой. В России: 22 ноября В мире: 11 октября

Расскажите, а какой фильм вы ждете в этом году больше всего?