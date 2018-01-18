16 фильмов, которые заставят оторвать попу от дивана и пойти в кинотеатр в этом году

Каждый месяц в кинотеатрах появляются десятки новинок кино, и сориентироваться в таком ворохе разнообразия бывает непросто.

Мы в AdMe.ru ответственно прошерстили всю имеющуюся информацию и составили для вас топ самых ожидаемых фильмов только что начавшегося года. Пожалуй, ради этих картин действительно стоит выбраться в кинотеатр.

Форма воды

Картина рассказывает о том, как немая уборщица, работающая в секретной лаборатории, влюбляется в человека-амфибию. Эта трогательная история, созданная главным мексиканским сказочником Гильермо дель Торо, уже получила целый ворох наград на престижных фестивалях мира и наверняка будет претендовать на «Оскар».

В России: с 18 января

В мире: уже в прокате

3 билборда на границе Эббинга, Миссури

Еще одна картина, успевшая сорвать шквал оваций на фестивалях. Убитая горем женщина, потерявшая дочь, пытается достучаться до главы полиции и выкупает для своего обращения 3 билборда на въезде в город. Главное отличие ленты от большинства современных фильмов в том, что здесь нет героев и антигероев — сюжет позволяет зрителю самостоятельно сделать выводы. В то же время режиссер мастерски поднимает важные остросоциальные вопросы, к которым сложно остаться равнодушным.

В России: с 1 февраля

В мире: уже в прокате

Тоня против всех

История, основанная на реальных событиях. Марго Робби играет здесь Тоню Хардинг — одну из самых скандальных спортсменок за всю историю фигурного катания. Критики назвали картину настоящим бенефисом актрисы и пророчат ей заветный «Оскар», а также отметили хорошую игру Эллисон Дженни, исполнившей роль матери фигуристки.

В России: с 1 февраля

В мире: уже в прокате

Колесо чудес

Вуди Аллен себе не изменяет и стабильно выпускает по фильму в год. Действие происходит в парке развлечений Кони-Айленда в Нью-Йорке, где переплетаются судьбы 4 персонажей. Актерский состав, как и всегда у Аллена, хорош: в главных ролях Кейт Уинслет, Джеймс Белуши и Джастин Тимберлейк.

В России: с 8 февраля

В мире: уже в прокате

Секретное досье

Стивен Спилберг давно мечтал снять фильм о противостоянии двух крупнейших газет Америки — The New York Times и The Washington Post. Тогда журналисты сошлись в настоящей битве за право пролить свет на государственные тайны, а теперь их роли играют Мерил Стрип и Том Хэнкс. Уж эти двое практически никогда не промахиваются с выбором интересных персонажей, и тем любопытнее будет взглянуть, что в результате получилось.

В России: с 22 февраля

В мире: уже в прокате

Аннигиляция

4 женщины — психолог, биолог, топограф и антрополог — отправляются в неизведанную и опасную Зону Икс. Место, откуда если и возвращаются, то уже изменившись раз и навсегда. Так начинается повествование одного из самых ожидаемых фильмов года, снятого по одноименному бестселлеру. В главной роли шикарная Натали Портман, а режиссером выступил Алекс Гарленд, снявший научно-фантастическую ленту «Из машины».

В России: 8 марта

В мире: с 22 февраля

Леди Берд

Эта картина настолько очаровала зрителей и критиков на кинофестивале в Торонто, что пришлось вводить дополнительные показы. А сюжет тем временем прост: история повествует о молодой девушке из Калифорнии, которая мечтает поскорее поступить в колледж и вырваться из своего городка. Тут и первая любовь, и первое разочарование в людях, и проблемы в отношениях с мамой: героиня Сирши Ронан предпочитает действовать и познавать жизнь на собственном опыте и никак иначе.

В России: с 15 марта

В мире: уже в прокате

Красный воробей

Дженнифер Лоуренс в роли русской шпионки, перед которой стоит задача соблазнить агента ЦРУ и выведать секретную информацию. Но «химия» между спецагентами оказывается сильнее заговоров, и вот тогда начинается самое интересное.

В России: с 26 апреля

В мире: 1 марта

Дэдпул-2

Антисупергерой в красном костюме снова возвращается на большие экраны. Герой Райана Рейнольдса попытается привыкнуть к своей новой жизни, а заодно расправиться с парой-тройкой бандитов. Болтун продолжит все так же отвязно ругаться и шутить, так что рейтинг «R» для картины остается в силе.

В России: с 17 мая

В мире: с 17 мая

Суперсемейка-2

Этим летом, спустя 14 лет после выхода первой части, студия Pixar выпускает долгожданное продолжение о приключениях родственничков Парр. Снова придется спасать мир и решать кучу семейных проблем — большой вопрос, что из этого окажется сложнее. Главной героиней мультфильма станет Эластика, а еще появится множество новых супергероев.

В России: с 14 июня

В мире: с 14 июня

Соло. Звездные войны: Истории

Детали фильма о похождениях молодого Хана Соло и Чубакки держатся под покровом тайны. Актера для главной роли искали мучительно долго — в последний раз подобные длительные поиски были для роли Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого», а вот главная женская роль без особых проблем досталась Эмилии Кларк — той самой Дейенерис из «Игры престолов».

В России: с 24 мая

В мире: с 23 мая

8 подруг Оушена

Спин-офф картины «11 друзей Оушена» было решено снимать в женском составе, да еще каком! В главных ролях здесь Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Кэти Холмс, Дакота Фэннинг и даже певица Рианна. По сюжету сестра Дэнни Оушена (его играл Джордж Клуни) Дэбби выходит из тюрьмы и планирует новое дерзкое ограбление. Посмотрим, что устроят эти отвязные девчонки и получит ли картина продолжение.

В России: с 21 июня

В мире: с 7 июня

Мария — королева Шотландии

Образ Марии Стюарт воплощался в кино десятки раз, но от этого не становится менее интересным. На этот раз за дело взялась театральная постановщица Джози Рурк. Она снимет картину о противостоянии Стюарт и Елизаветы I. Марию сыграет удачливая на интересные в этом году роли Сирша Ронан, а Марго Робби воплотит образ Елизаветы I. Кстати, ее фотографии в гриме со съемок картины уже успели впечатлить поклонников.

В России: 11 октября

В мире: 5 октября

Девушка, которая застряла в паутине

Долгожданное продолжение (или скорее перезапуск) фильма «Девушка с татуировкой дракона», повествующего о хакере Лисбет Саландер. В экранизации будет задействован совершенно новый актерский состав: вместо Руни Мары, исполнившей роль Саландер в 1-й части, главную героиню сыграет Клэр Фой, известная зрителям по роли Елизаветы II в сериале «Корона», а место Дэниела Крэйга займет шведский актер Сверрир Гуднасон.

В России: 18 октября

В мире: 5 октября

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Одно из самых ожидаемых кинособытий года (и особенно для всех поклонников Гарри Поттера) — продолжение приключений Ньюта Саламандера. На этот раз волшебник отправится на поиски злого мага Грин-де-Вальда (его, напомним, играет Джонни Депп) по просьбе самого Альбуса Дамблдора. Образ последнего на экранах воплотит Джуд Лоу, и, пожалуй, это как минимум одна веская причина отправиться в кинотеатр.

В России: 15 ноября

В мире: 14 ноября

Первый человек

Режиссер «Ла-Ла Ленда», главного фильма прошлого года, собравшего кучу «Оскаров», на этот раз расскажет о космосе: картина повествует о том, как готовился первый полет человека на Луну. Роль астронавта Нила Армстронга сыграет всеми любимый Райан Гослинг, а образ его жены воплотит Клэр Фой.

В России: 22 ноября

В мире: 11 октября

Расскажите, а какой фильм вы ждете в этом году больше всего?

Фото на превью Warner Bros. Pictures

269 На склад!
24 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!