16 фильмов, которые оставили глубокий след в сердце многих людей по всему миру
Есть фильмы, которые не оставляют отпечатка в душе, сюжет вылетает из головы, название и вовсе забывается. Но наверняка у каждого из нас есть «свой» фильм, который вызвал в нас бурю эмоций и смешанных чувств. И вот такие киноленты, которые способны достучаться до зрителя, не забываются никогда.
Люди поделились своими эмоциями и переживаниями и назвали киношедевры, которым удалось встряхнуть их по полной. Мы в AdMe.ru полностью согласны с их выбором.
1. Бойфренд из будущего
- Я смотрел его в довольно тяжелое время в моей жизни и думал, что это будет простая глупая романтическая комедия. Мне не стыдно признаться, что я плакал как ребенок. Этот фильм сильно задел меня. © yrnst / Reddit
- Смотрел с девушкой. После сцены с пинг-понгом мы были в луже слез. Блин, я даже сейчас плачу, вспоминая этот момент. © GlassEyeMV / Reddit
2. Моя девочка
- Когда мне было 7 или 8, я решила посмотреть его, потому что увидела Маколея Калкина. Он понравился мне еще в «Один дома». Но к такой концовке я не была готова. © blurryhumanoidish / Reddit
- «Моя девочка» заставляет рыдать меня каждый раз! Мой 17-летний сын постоянно упрекал меня из-за этого. Поэтому однажды я заставила его посмотреть вместе со мной. Плакали мы вдвоем. © 1exhaustedmumma / Reddit
3. Дикая
- Этот фильм и книга изменили мою жизнь. Я буду смотреть его в разные моменты своей жизни и только в одиночестве. © FunMathematician9622 / Reddit
- Это один из немногих фильмов, которые я могу пересматривать постоянно. © jimmington2008 / Reddit
4. Останься со мной
- Этот фильм — причина того, почему я дорожу своей дружбой с ребятами со школьных времен. Мы до сих пор общаемся каждый день, и я всегда буду ценить прожитые вместе моменты. © CJ-TheGolden / Reddit
- Нет ни одного другого фильма, который бы так сильно напоминал мне о моих друзьях детства. Я не разговаривал с ними почти 30 лет, а тогда я думал, что мы будем друзьями навеки. © C2D2 / Reddit
5. Умница Уилл Хантинг
- Честно говоря, немногие фильмы могут поразить меня эмоционально. Но этот определенно зацепил. © playmike5 / Reddit
- Эта кинокартина закрепила за Робином Уильямсом звание одного из великих актеров. © DigitalPriest / Reddit
6. Одержимость
- Мне безумно понравилась эта кинолента. Финал, на первый взгляд, триумфальный для Эндрю, но это не так. Это победа учителя. Он доказал, что его жестокое обращение создало феноменального музыканта, и это было целью его жизни. © NagsUkulele / Reddit
- Я думал, в моей школе был плохой дирижер, но потом я посмотрел «Одержимость». Невероятный фильм, но очень стрессовый. © Conduit666 / Reddit
7. Короткий срок 12
- Я думал, меня он не особо заинтересует, но в итоге «Короткий срок 12» оказался одним из лучших фильмов, которые я когда-либо видел. © SiimL / Reddit
- Очень красивый фильм. Я рассказываю о нем людям всякий раз, когда могу. Нужно было номинировать его на «Оскар». © anonymous_chaos_ / Reddit
8. Малышка на миллион
- Я застряла в самолете на 6 часов, нас не выпускали. Ребенок сзади просто пинал меня в спину. Его мама выбрала этот фильм, чтобы скоротать время. К концу просмотра я была в полном замешательстве. И я ненавижу плакать на людях. К счастью, большой бородатый мужчина рядом со мной тоже заплакал и протянул мне запасной носовой платок. © driftwood-and-waves / Reddit
- Как мастер боевых искусств, которому пришлось уйти из спорта из-за травм, я тесно связан с персонажами и их борьбой. Мой сенсей был очень похож на персонажа Иствуда. Он довел меня до высот, о которых я даже не подозревал. © pharuan / Reddit
9. Куда приводят мечты
- Когда я был подростком, моя мама взяла этот фильм напрокат для семейного просмотра, потому что она видела Робина Уильямса только в комедийных ролях. Она, двое моих младших братьев и я были просто шокированы, но полностью поглощены фильмом. Потом мы купили его. © maxtacos / Reddit
- Мы с мужем смотрели его в кинотеатре сразу после того, как обручились. Мы оба некрасиво плакали, прижимаясь друг к другу. И позже я плакала всю ночь. Мы женаты 19 лет, и теперь это «наш» фильм. Он красивый и душераздирающий. © rose_tyger / Reddit
10. В погоне за счастьем
- Я одна воспитываю своих детей и изо всех сил пытаюсь стать кем-то и быть успешной ради них. Этот фильм одновременно мотивирует меня и заставляет плакать как ребенок. © gamora_quill_ / Reddit
- Впервые посмотрел его с отцом. Я понятия не имел, о чем сюжет. «В погоне за счастьем» определенно заставил меня задуматься о том, что мой папа сделал для меня за многие годы и скольким я ему обязан. © kbuck30 / Reddit
11. Стальные магнолии
- Этот фильм занимает особое место в моем сердце. Я с парнем (теперь уже мужем) смотрела этот фильм вместе в общежитии. И я сказала ему, что хочу получить копию саундтреков (это было до Amazon и eBay). И вот спустя много месяцев он не забыл и подарил мне альбом с песнями на Рождество. Он покорил меня этим. © strawcat / Reddit
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Мой отец плачет, как маленькая девочка с ободранным коленом, когда смотрит «Стальные магнолии». Буквально единственный раз, когда я видел, как мужчина плачет. © vehicularmcs / Reddit
12. Дорогой Закари: письмо сыну о его отце
- К счастью, я смотрел его дома. Я плакал, потом лег в постель и продолжил рыдать. Еще ни одному фильму до этого не удалось заставить меня рыдать. © watermelonwellington / Reddit
- Не ищите спойлеры, не смотрите трейлер или описание, просто посмотрите его. Серьезно, поверьте мне. © notawarmonger / Reddit
13. Панк из Солт-Лейк-Сити
- Впервые я посмотрела этот фильм со своей компанией, мы устроили вечеринку дома. И я плакала в темноте, спрятавшись под одеялом. А потом оказалось, что плакали мы все. © JetInVegas / Reddit
- Мэттью Лилларда так недооценивают. Феноменальный фильм и его фантастическая актерская игра. © fallingfree12 / Reddit
14. Крупная рыба
- В 2003-м мы с папой смотрели его в кинотеатре. И вот в самом финале папа взял меня за руку, и я почувствовала, как он дрожит. Он трясся и рыдал. Все дело в том, что 7 годами ранее он не успел попрощаться со своим отцом и сказать ему, как сильно он его любит. Берегите своих близких и навещайте их как можно чаще. © Bookwyrmgirl91 / Reddit
- На протяжении 11 лет смотрел этот фильм хотя бы раз в год. Я с моим отцом не был очень близок, но, когда его не стало, я так и не смог заставить себя посмотреть этот фильм еще раз. © Mcmenger / Reddit
15. Валентинка
- Смотрела его на первом свидании. Странно, мы встречались 2 года, но все закончилось так же, как в фильме. Никогда не посмотрю его снова. До сих пор думаю, что это был знак. © loredon / Reddit
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Глубокое, чувственное, тяжелое и красивое кино, которое снято и отыграно настолько реалистично, что порою ком подкатывает к горлу. Один из самых эмоциональных фильмов, которые я видела. Независимое кино тем и ценно, что всё у тебя на ладони, без лишнего пафоса, мишуры, показушного выпендрежа в актерской игре. Всё как есть... Жизнь в чистом виде. © Romania / КиноПоиск
16. Красивый мальчик
- Отличный фильм, и актерская игра феноменальна. Он показывает, как зависимость может разрушить сразу несколько жизней. © Rigatoni_Carl / Reddit
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Мне он понравился, но я помню, как после просмотра мне было невероятно грустно. Фильмы об отношениях отца и сына всегда поражают меня. © _vitameatavegamin_ / Reddit
Какой фильм смог поразить вас и заставил еще долго приходить в себя после просмотра?