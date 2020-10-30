16 фильмов, которые оставили глубокий след в сердце многих людей по всему миру

Глубокое, чувственное, тяжелое и красивое кино, которое снято и отыграно настолько реалистично, что порою ком подкатывает к горлу. Один из самых эмоциональных фильмов, которые я видела. Независимое кино тем и ценно, что всё у тебя на ладони, без лишнего пафоса, мишуры, показушного выпендрежа в актерской игре. Всё как есть... Жизнь в чистом виде. © Romania / КиноПоиск