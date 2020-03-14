16 фильмов, которые ну никак нельзя пропустить этой весной

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Весна 2020 года обещает быть богатой на хорошие фильмы. Картины по душе найдут и семьи с детьми, и влюбленные парочки, и те, кто предпочитает ходить в кино в одиночку. Мы будем наблюдать за перипетиями жизни героя Вина Дизеля в «Форсаже-9», за побегом из тюрьмы персонажа Дэниела Рэдклиффа в «Побеге из Претории» и за бесстрашным героем Тома Хэнкса в «Грейхаунде».

Редакция AdMe.ru с нетерпением ждет выхода всех этих фильмов и уже запланировала их просмотр.

1. Новые мутанты

Страна: США

Дата выхода в России: 2 апреля «Новые мутанты» — супергеройский фильм про персонажей одноименного комикса Marvel Comics. Пятерых необычных подростков против воли удерживают на секретном объекте, где они обнаруживают у себя сверхспособности. Молодым людям приходится бороться с собственными силами, чтобы спасти себя от последствий, которые для многих могут оказаться разрушающими.

2. Побег из Претории

Страна: Австралия, Великобритания

Дата выхода в России: 2 апреля Фильм снят по мотивам произведения Тима Дженкина «Внутри и снаружи: Побег из тюрьмы Претории». Двое борцов за свободу, одного из которых сыграл Дэниел Рэдклифф, попадают в тюрьму за распространение агитационных материалов. Они уверены в своей невиновности и решают вместе с несколькими такими же политзаключенными совершить побег.

3. Вперед

Страна: США

Дата выхода в России: 6 марта Действие анимационного фильма, снятого в жанре городского фэнтези, разворачивается в волшебном мире. Он населен фантастическими существами, где живут двое братьев-эльфов Иэн и Барли. Мама подарила им посох, который был завещан ребятам их отцом. С помощью него братья могут вернуть папу на день в мир живых, однако они совершают одну небольшую оплошность, из-за которой возвращают лишь нижнюю часть его тела. Как бы то ни было, братья отправляются с папой в большое путешествие, которое окажется наполненным всевозможными приключениями.

4. Опасный элемент

Страна: Великобритания, Венгрия

Дата выхода в России: 23 апреля В основу сюжета «Опасного элемента» легла книга Лорен Реднисс «Радиоактивные. Мария и Пьер Кюри: Повесть о любви и выпадении». Фильм повествует об отношениях и научных открытиях ученых Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри. Главную роль блистательно сыграла звезда картины «Исчезнувшая» — Розамунд Пайк.

5. Неизбранные дороги

Страна: США, Великобритания, Швеция

Дата выхода в России: 23 апреля Помимо лихо закрученного сюжета, «Неизбранные дороги» впечатляют своим звездным актерским составом. Главные роли исполнили Хавьер Бардем, Эль Фэннинг, Сальма Хайек и Лора Линни. Герой фильма — музыкант Лео, страдающий ментальным расстройством. Он анализирует свою жизнь и представляет, как могла бы сложиться его судьба при выборе иного пути и других людей.

6. Пиноккио

Страна: Италия, Франция, Великобритания

Дата выхода в России: 12 марта Режиссером новой экранизации легендарной сказки Карло Коллоди стал Маттео Гарроне, главные роли исполнили Федерико Иелапи и обладатель «Оскара» Роберто Бениньи. Фильм о том, как деревянная кукла смогла стать настоящим человеком, пожелав это всем своим сердцем. Съемки картины проводились на родине книжного Пиноккио — в Италии.

7. Афера в Майами

Страна: Франция, Испания, Бельгия

Дата выхода в России: 19 марта Фильм «Афера в Майами» основан на реальных событиях, произошедших на Кубе в 1990 году. Кубинское правительство направило в США шпионов для предотвращения терактов. Агенты успешно выполнили возложенную на них миссию, и кажется, что ничего не предвещает беды. Однако герои оказываются замешаны в одном деле, которое может обернуться громким мировым скандалом.

8. Тайная жизнь

Страна: США, Германия

Дата выхода в России: 19 марта В основу военно-биографической драмы режиссера Терренса Малика легла реальная история Франца Егерштеттера, который считается символом австрийского сопротивления. За отказ служить верхмату он был казнен нацистами. Ему было 36 лет. При написании сценария создатели фильма опирались на фронтовые письма Франца Егерштеттера к его жене.

9. Лесси. Возвращение домой

Страна: Германия

Дата выхода в России: 16 апреля Роман Эрика Найта, по которому снят фильм «Лесси. Возвращение домой», был переведен на 25 языков мира, а сама история неоднократно экранизирована. Герои картины переезжают в дом поменьше, где любимице их сына — колли Лесси — нет места. Ее вынуждены отдать богатой семье, однако при первом же удобном случае она сбегает оттуда и отправляется на поиски прежних хозяев.

10. Прекрасные лжецы

Страна: Франция

Дата выхода в России: 23 апреля Сантехник Леон и его жена Валентина приглашают на обед своих лучших друзей. Они перестают верить им и, чтобы убедиться в искренности их чувств, имитируют ссору между собой, во время которой говорят о том, что хотят расстаться. В конце фильма герои поймут, что любовь — это то, на чем держится наш хрупкий мир.

11. Хороший доктор

Страна: Франция

Дата выхода в России: 12 марта Прямо накануне праздников у дежурного врача прихватывает поясницу, из-за чего он больше не может ездить на вызовы. Чтобы избежать увольнения, доктор просит о помощи обычного курьера. Эта французская комедия наполнена всевозможными курьезами и комичными ситуациями, так что полтора часа смеха вам гарантированы.

12. Бывшая с того света

Страна: Великобритания

Дата выхода в России: 14 мая Фильм снят по пьесе Ноэла Кауарда «Неугомонный дух». По сюжету медиум проводит спиритический сеанс для писателя, страдающего творческим кризисом, но по ошибке вызывает дух его умершей жены. В результате чего образуется любовный треугольник, в который включается и нынешняя супруга писателя.

13. Грейхаунд

Страна: США

Дата выхода в России: 7 мая Действие военной драмы Аарона Шнайдера разворачивается во времена Второй мировой войны. Главный герой — офицер Джордж Краузе (Том Хэнкс), управляющий кораблем «Грейхаунд». Ему предстоит выполнить задание — провести судна через воды Северной Атлантики. Однако все не так просто: это место кишит немецкими подлодками. На протяжении всего фильма герой, до того момента не участвовавший в военных действиях, будет пытаться бороться не только с противниками, но и с собственными страхами.

14. Форсаж-9

Страна: США

Дата выхода в России: 21 мая Несколько лет назад создатели «Форсажа» объявили о том, что 9-я часть гоночной эпопеи будет предпоследней. Главное действие в этом эпизоде разворачивается вокруг Доминика Торетто (Вин Дизель) и кибертеррористки Сайфер, которая пытается отомстить ему за все свои неудачи. Ситуация усложняется тем, что в качестве помощника Сайфер неожиданно для всех выступает Джейкоб — брат Доминика.

15. Скуби-Ду!

Страна: США

Дата выхода в России: 14 мая Американский мультфильм основан на оригинальной версии одноименного мультсериала. В полнометражной версии раскрывается история знакомства главных героев, а также расследуется преступный заговор злодея Дика Дастардли. Кроме этого, зрителям расскажут о загадочном происхождении Скуби-Ду.

16. Пила: Спираль

Страна: США

Дата выхода в России: 14 мая Детективу нью-йоркской полиции Зику Бэнксу и его напарнику предстоит расследовать серию страшных убийств. Все они практически идентичны преступлениям прошлых лет. Для Зика их успешное расследование — отличный шанс выйти из тени своего знаменитого отца. Однако, погружаясь в их разгадку, Зик и его напарник оказываются в эпицентре игры, в которой рискуют расстаться со своими жизнями.

Какого фильма с нетерпением ждете вы?