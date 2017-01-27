16 фильмов, которые доказывают, что реальность гораздо круче вымысла

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Фантазия сценаристов не знает предела, однако реальность нередко дает самому закрученному сюжету 100 очков вперед. Мы в AdMe.ru уверены, что фильмы, автором в которых выступила сама жизнь, просто не могут быть скучными и неинтересными.

Уличный кот по кличке Боб A Street Cat Named Bob, 2016

В ролях: Люк Тредэвэй, кот Боб

Трогательная история уличного музыканта, чья жизнь изменилась благодаря обычному рыжему коту. Реальная сказка о том, что любовь и забота о ком-то может в корне изменить нашу собственную судьбу. Фильм основан на автобиографической книге Джеймса Боуэна, а роль Боба исполняет, к радости поклонников, сам знаменитый кот. IMDb — 7,3

Глубоководный горизонт Deepwater Horizon, 2016

В ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович

Фильм рассказывает о взрыве нефтяной платформы, произошедшем у берегов Мексиканского залива в 2010 году. Человеческая драма на фоне одной из самых страшных техногенных катастроф XXI века, последствия которой еще долго будут напоминать о себе. IMDb — 7,4

Афера под прикрытием The Infiltrator, 2016

В ролях: Брайан Крэнстон, Диана Крюгер, Джон Легуизамо

Кинолента основана на книге легендарного агента ФБР Боба Мейзура, который сумел втереться в доверие к наркобарону Пабло Эскобару и поспособствовал его поимке. Роль агента исполняет Брайан Крэнстон — тот самый Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Интересно, что в одной из серий «Во все тяжкие» Уолтер-младший получает в подарок от Хэнка Шредера именно эту книгу Боба Мейзура. IMDb — 7,3

Приговор Conviction, 2016

В ролях: Хилари Суонк, Сэм Рокуэлл

В 1983 году Кенни Уотерс получил пожизненный срок за убийство. Несмотря на показания свидетелей, сестра Кенни, Бетти, не поверила в виновность брата и начала свое расследование. Бетти, роль которой исполнила оскароносная Хилари Суонк, в течение 16 лет пыталась найти доказательства его невиновности. И вот наконец появились технологии, помогающие раскрывать дела с помощью ДНК... IMDb — 7,2

Тэмпл Грандин Temple Grandin, 2010

В ролях: Клэр Дэйнс, Джулия Ормонд

Клэр Дэйнс, получившая за эту роль «Золотой глобус», играет Тэмпл Грандин — женщину-ученого, страдающую аутизмом. Фильм, основанный на биографии мисс Грандин, рассказывает о том, как ей удалось найти место в обществе и стать одним из самых известных в США ученых, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. IDMb — 8,4

Чудо на Гудзоне Sully, 2016

В ролях: Том Хэнкс, Аарон Экхарт

Четырехкратный обладатель «Оскара» Клинт Иствуд снял фильм, повествующий о летчике Чесли «Салли» Салленбергере и о том, как ему удалось посадить «Боинг» прямо на воды реки Гудзон 15 января 2009 года. В роли героического пилота, спасшего 155 жизней, — Том Хэнкс. IMDb — 7,6

Невозможное Lo imposible, 2012

В ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор

Драматическая история Марии Белён Альварес, пережившей вместе с мужем и тремя сыновьями наводнение в Таиланде в 2004 году. Исполнительницу главной роли, австралийскую актрису Наоми Уоттс, выбирала сама Мария. В списке наград фильма — премия «Гойя» в 5 категориях, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». IMDb — 7,6

Второй шанс Danny Collins, 2014

В ролях: Аль Пачино, Дженнифер Гарнер

В основе фильма — история кантри-певца Стива Тилстона, который получил письмо от Джона Леннона, написанное ему 34 года назад. Герой фильма Дэнни Коллинз в исполнении гениального Аль Пачино, успешный в прошлом музыкант, уже много лет не пишет ничего стоящего. Однако полученное письмо заставляет Дэнни изменить свою жизнь. IMDb — 7,0

Невидимая сторона The Blind Side, 2009

В ролях: Сандра Буллок, Куинтон Аарон

Драма, основанная на подлинной истории игрока в американский футбол Майкла Оэра, родившегося в неблагополучной семье. После нескольких лет, проведенных на улице и в приемных семьях, Майкл попадает под опеку супругов Туи. Благодаря их поддержке он начинает играть за школьную команду и достигает значительных успехов. Фильм о любви, сострадании и поддержке, способных творить чудеса. IMDb — 7,7

Стюарт: Прошлая жизнь Stuart: A Life Backwards, 2007

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Том Харди

Однажды писатель Александр Мастерс встретил Стюарта Шортера, бездомного наркомана и алкоголика, борющегося с произволом полиции в отношении таких же, как он, и решил записать его историю. Действия книги, как и снятого по ней фильма, разворачивается в обратном порядке и рассказывают о том, какие события в жизни Стюарта привели его на улицу. Рекомендуется поклонникам Бенедикта Камбербэтча, Тома Харди и качественного британского кинематографа. IMDb — 8,0

Мы купили зоопарк We Bought a Zoo, 2011

В ролях: Мэтт Деймон, Скарлетт Йоханссон

Бенджамин Ми, недавно потерявший жену и оставшийся один с двумя детьми, ищет новый дом, где семья могла бы начать жизнь с чистого листа. Его дочка находит объявление о продаже дома, который идеально подходит к их требованиям. Приехав на место, семья Ми узнает, что к дому их мечты прилагается зоопарк, закрытый несколько лет назад. IMDb — 7,1

Далласский клуб покупателей Dallas Buyers Club, 2013

В ролях: Мэттью Макконахи, Джаред Лето

Техасец Рон Вудруф узнает, что болен СПИДом и жить ему осталось не больше месяца. Отказываясь принять эту мысль, Рон ищет способы продлить себе жизнь и узнает о запрещенных в США лекарствах, способных помочь ВИЧ-инфицированным прожить дольше. Вскоре он начинает их поставку из Мексики и знакомится с трансвеститом Рэйоном, встреча с которым меняет его взгляды на жизнь. IMDb — 8,0

Игра на понижение The Big Short, 2015

В ролях: Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Райан Гослинг

Фильм рассказывает о нескольких финансовых инвесторах, сумевших предсказать мировой экономический кризис 2008 года и заработавших на нем огромные состояния. Лента получила отличные отзывы не только благодаря великолепной актерской игре, но и за сочетание художественных достоинств и правдивого объяснения причин всемирного финансового кризиса. IDMb — 7,8

История дельфина Dolphin tale, 2011

В ролях: Нэйтан Гэмбл, Морган Фримен, Эшли Джадд

Основанная на реальных событиях история о дружбе мальчика Сойера и самки дельфина по имени Винтер, потерявшей хвост в ловушке для крабов. Пытаясь помочь Винтер, мальчик знакомится с врачом-протезистом, который создает для дельфина новый хвост. История о семейных ценностях и втором шансе с редким для подобного жанра хеппи-эндом. IMDb — 6,9

Любовные неудачи Джейн Остин Miss Austen Regrets, 2008

В ролях: Оливия Уильямс, Имоджен Путс

Телевизионная драма телеканала BBC о последних днях знаменитой писательницы Джейн Остин. Одна из племянниц мисс Остин, Фанни, просит поспособствовать ей в сердечных делах и попутно интересуется, любила ли та когда-нибудь и почему все-таки осталась одна. IMDb — 7,2

Прогулка The Walk, 2015

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли

В основе фильма Роберта Земекиса лежит книга Филиппа Пети — знаменитого французского канатоходца. В центре сюжета — рассказ о том, как готовился и совершался знаменитый переход Пети между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1974 году. IMDb — 7,4