16 фильмов, которые доказывают, что реальность гораздо круче вымысла
Фантазия сценаристов не знает предела, однако реальность нередко дает самому закрученному сюжету 100 очков вперед.
Мы в AdMe.ru уверены, что фильмы, автором в которых выступила сама жизнь, просто не могут быть скучными и неинтересными.
Уличный кот по кличке Боб
A Street Cat Named Bob, 2016
В ролях: Люк Тредэвэй, кот Боб
Трогательная история уличного музыканта, чья жизнь изменилась благодаря обычному рыжему коту. Реальная сказка о том, что любовь и забота о ком-то может в корне изменить нашу собственную судьбу. Фильм основан на автобиографической книге Джеймса Боуэна, а роль Боба исполняет, к радости поклонников, сам знаменитый кот.
- IMDb — 7,3
Глубоководный горизонт
Deepwater Horizon, 2016
В ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович
Фильм рассказывает о взрыве нефтяной платформы, произошедшем у берегов Мексиканского залива в 2010 году. Человеческая драма на фоне одной из самых страшных техногенных катастроф XXI века, последствия которой еще долго будут напоминать о себе.
- IMDb — 7,4
Афера под прикрытием
The Infiltrator, 2016
В ролях: Брайан Крэнстон, Диана Крюгер, Джон Легуизамо
Кинолента основана на книге легендарного агента ФБР Боба Мейзура, который сумел втереться в доверие к наркобарону Пабло Эскобару и поспособствовал его поимке. Роль агента исполняет Брайан Крэнстон — тот самый Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Интересно, что в одной из серий «Во все тяжкие» Уолтер-младший получает в подарок от Хэнка Шредера именно эту книгу Боба Мейзура.
- IMDb — 7,3
Приговор
Conviction, 2016
В ролях: Хилари Суонк, Сэм Рокуэлл
В 1983 году Кенни Уотерс получил пожизненный срок за убийство. Несмотря на показания свидетелей, сестра Кенни, Бетти, не поверила в виновность брата и начала свое расследование. Бетти, роль которой исполнила оскароносная Хилари Суонк, в течение 16 лет пыталась найти доказательства его невиновности. И вот наконец появились технологии, помогающие раскрывать дела с помощью ДНК...
- IMDb — 7,2
Тэмпл Грандин
Temple Grandin, 2010
В ролях: Клэр Дэйнс, Джулия Ормонд
Клэр Дэйнс, получившая за эту роль «Золотой глобус», играет Тэмпл Грандин — женщину-ученого, страдающую аутизмом. Фильм, основанный на биографии мисс Грандин, рассказывает о том, как ей удалось найти место в обществе и стать одним из самых известных в США ученых, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
- IDMb — 8,4
Чудо на Гудзоне
Sully, 2016
В ролях: Том Хэнкс, Аарон Экхарт
Четырехкратный обладатель «Оскара» Клинт Иствуд снял фильм, повествующий о летчике Чесли «Салли» Салленбергере и о том, как ему удалось посадить «Боинг» прямо на воды реки Гудзон 15 января 2009 года. В роли героического пилота, спасшего 155 жизней, — Том Хэнкс.
- IMDb — 7,6
Невозможное
Lo imposible, 2012
В ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор
Драматическая история Марии Белён Альварес, пережившей вместе с мужем и тремя сыновьями наводнение в Таиланде в 2004 году. Исполнительницу главной роли, австралийскую актрису Наоми Уоттс, выбирала сама Мария. В списке наград фильма — премия «Гойя» в 5 категориях, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».
- IMDb — 7,6
Второй шанс
Danny Collins, 2014
В ролях: Аль Пачино, Дженнифер Гарнер
В основе фильма — история кантри-певца Стива Тилстона, который получил письмо от Джона Леннона, написанное ему 34 года назад. Герой фильма Дэнни Коллинз в исполнении гениального Аль Пачино, успешный в прошлом музыкант, уже много лет не пишет ничего стоящего. Однако полученное письмо заставляет Дэнни изменить свою жизнь.
- IMDb — 7,0
Невидимая сторона
The Blind Side, 2009
В ролях: Сандра Буллок, Куинтон Аарон
Драма, основанная на подлинной истории игрока в американский футбол Майкла Оэра, родившегося в неблагополучной семье. После нескольких лет, проведенных на улице и в приемных семьях, Майкл попадает под опеку супругов Туи. Благодаря их поддержке он начинает играть за школьную команду и достигает значительных успехов. Фильм о любви, сострадании и поддержке, способных творить чудеса.
- IMDb — 7,7
Стюарт: Прошлая жизнь
Stuart: A Life Backwards, 2007
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Том Харди
Однажды писатель Александр Мастерс встретил Стюарта Шортера, бездомного наркомана и алкоголика, борющегося с произволом полиции в отношении таких же, как он, и решил записать его историю. Действия книги, как и снятого по ней фильма, разворачивается в обратном порядке и рассказывают о том, какие события в жизни Стюарта привели его на улицу. Рекомендуется поклонникам Бенедикта Камбербэтча, Тома Харди и качественного британского кинематографа.
- IMDb — 8,0
Мы купили зоопарк
We Bought a Zoo, 2011
В ролях: Мэтт Деймон, Скарлетт Йоханссон
Бенджамин Ми, недавно потерявший жену и оставшийся один с двумя детьми, ищет новый дом, где семья могла бы начать жизнь с чистого листа. Его дочка находит объявление о продаже дома, который идеально подходит к их требованиям. Приехав на место, семья Ми узнает, что к дому их мечты прилагается зоопарк, закрытый несколько лет назад.
- IMDb — 7,1
Далласский клуб покупателей
Dallas Buyers Club, 2013
В ролях: Мэттью Макконахи, Джаред Лето
Техасец Рон Вудруф узнает, что болен СПИДом и жить ему осталось не больше месяца. Отказываясь принять эту мысль, Рон ищет способы продлить себе жизнь и узнает о запрещенных в США лекарствах, способных помочь ВИЧ-инфицированным прожить дольше. Вскоре он начинает их поставку из Мексики и знакомится с трансвеститом Рэйоном, встреча с которым меняет его взгляды на жизнь.
- IMDb — 8,0
Игра на понижение
The Big Short, 2015
В ролях: Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Райан Гослинг
Фильм рассказывает о нескольких финансовых инвесторах, сумевших предсказать мировой экономический кризис 2008 года и заработавших на нем огромные состояния. Лента получила отличные отзывы не только благодаря великолепной актерской игре, но и за сочетание художественных достоинств и правдивого объяснения причин всемирного финансового кризиса.
- IDMb — 7,8
История дельфина
Dolphin tale, 2011
В ролях: Нэйтан Гэмбл, Морган Фримен, Эшли Джадд
Основанная на реальных событиях история о дружбе мальчика Сойера и самки дельфина по имени Винтер, потерявшей хвост в ловушке для крабов. Пытаясь помочь Винтер, мальчик знакомится с врачом-протезистом, который создает для дельфина новый хвост. История о семейных ценностях и втором шансе с редким для подобного жанра хеппи-эндом.
- IMDb — 6,9
Любовные неудачи Джейн Остин
Miss Austen Regrets, 2008
В ролях: Оливия Уильямс, Имоджен Путс
Телевизионная драма телеканала BBC о последних днях знаменитой писательницы Джейн Остин. Одна из племянниц мисс Остин, Фанни, просит поспособствовать ей в сердечных делах и попутно интересуется, любила ли та когда-нибудь и почему все-таки осталась одна.
- IMDb — 7,2
Прогулка
The Walk, 2015
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли
В основе фильма Роберта Земекиса лежит книга Филиппа Пети — знаменитого французского канатоходца. В центре сюжета — рассказ о том, как готовился и совершался знаменитый переход Пети между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1974 году.
- IMDb — 7,4
Фото на превью focusfeatures