16 фактов об известных фильмах, которые удивят даже киномана
На съемочных площадках то и дело происходят любопытные случаи, которые, конечно же, остаются за кадром.
Мы в AdMe.ru решили найти такие истории и открыть для вас мир кинематографа с другой стороны.
- Оказывается, греческий «народный» танец сиртаки вовсе не существовал в природе вплоть до тех пор, пока его не придумали на съемках фильма «Грек Зорба» в 1964 году. Мелодию сочинил специально для фильма греческий композитор Микис Теодоракис, а танец придумал актер Энтони Куинн. Незадолго до съемок сцены он сломал ногу и едва мог стоять, так и получился танец с необычным скользяще-тянущим шагом.
- В конце фильма «Такси» прозвучала фраза в адрес водителя «Мерседеса»: «Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах?» Компания «Мерседес» подала в суд на создателей фильма и выиграла $ 2 млн!
- Ярко-желтый костюм, в который облачается герой Джима Керри в фильме «Маска», был создан костюмерами по просьбе самого актера. Так Джим хотел выразить дань уважения своей маме, которая когда-то давно собственноручно сшила для него похожий костюм для первых проб в кино.
- Во время съемок под водой в фильме «Гравитация» режиссер картины Альфонсо Куарон задержал дыхание вместе с Сандрой Буллок, чтобы определить, не слишком ли много он требует от актрисы. Куарон быстро понял, что его легкие никуда не годятся по сравнению с легкими Буллок.
- Режиссер Кристофер Нолан не любит лишний раз прибегать к помощи спецэффектов. Помните сцену с вращающимся коридором в фильме «Начало»? Она была снята практически без спецэффектов: были спроектированы и построены гигантские декорации весом 70 тонн и стоимостью $ 5 млн.
- Для съемок в фильме «Бойцовский клуб» Брэд Питт отправился к стоматологу и попросил сделать скол на зубе: он решил, что эта деталь как нельзя лучше соответствует характеру его героя.
- В фильме «Красотка» Ричард Гир сам сочинил мелодию и сам играл ее на пианино.
- В фильме «Ла-ла Ленд» Райан Гослинг также самостоятельно играет все музыкальные партии: специально для съемок актер несколько месяцев учился игре на пианино и смог виртуозно исполнить все произведения из ленты.
- Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман вовсе не космонавтами, а киношниками аж в 1929 году во время съемок фильма «Женщина на Луне». Это был своеобразный драматический прием для нагнетания напряжения, но впоследствии он прижился и естественным образом вошел в практику ракетных запусков.
- В 3-м сезоне сериала «Шерлок» появляются родители братьев Холмс. Как оказалось, их роли исполнили родители Бенедикта Камбербэтча — их зовут Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам.
- Квентин Тарантино и Роберто Родригес — давние друзья, которые часто сотрудничают при создании своих картин. Правда, с финансовой точки зрения их сотрудничество не слишком успешно: например, за музыку к фильму «Убить Билла» Тарантино заплатил Родригесу $ 1. Тот не остался в долгу и заплатил Тарантино как приглашенному режиссеру в «Городе грехов» $ 1.
- В фильме «Матрица» можно заметить любопытную пасхалку: номер комнаты Нео — 101. Точно такой же номер был у места в книге Джорджа Оруэлла «1984», где люди подвергались пыткам и в конце концов начинали верить в то, что не является правдой.
- Перед съемками фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссер Альфонсо Куарон попросил Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта написать автобиографическое эссе об их персонажах от первого лица. Руперт отказался писать эссе, ведь «Рон никогда бы не сделал подобной вещи».
- В фильме «Криминальное чтиво» эпизод с уколом адреналина в сердце Мии Уоллес снимали так: сначала шприц воткнули в грудь Умы Турман, а затем Джон Траволта выдернул его, а получившийся кадр запустили в обратную сторону. Это было сделано для достоверности: попасть иглой с размаху в нужное место слишком трудно.
- Во время съемок «Крестного отца» в одной из сцен использовалась самая настоящая лошадиная голова. А вот кошка из фильма была подобрана недалеко от места съемок случайно, и актер Марлон Брандо уговорил режиссера задействовать ее в кино.
- Для роли в фильме «Изгой» Тому Хэнксу пришлось сбросить около 20 кг. Съемки останавливались на год, чтобы актер смог похудеть и отрастить длинную бороду.
Фото на превью 20th Century Fox