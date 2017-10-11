16 фактов об известных фильмах, которые удивят даже киномана

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На съемочных площадках то и дело происходят любопытные случаи, которые, конечно же, остаются за кадром.

Мы в AdMe.ru решили найти такие истории и открыть для вас мир кинематографа с другой стороны.