16 фактов об Андрее Миронове, которому была подвластна любая роль (Но режиссеры видели в нем только комедийного актера)
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Андрей Миронов — один из известнейших и любимейших актеров нашего кинематографа. Ему одинаково хорошо удавались самые разные герои: и предприимчивый Дима Семицветов в «Берегись автомобиля», и обаятельный мошенник Остап Бендер в «12 стульях», и журналист Ханин в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Вся его жизнь прошла на сцене: он родился практически за кулисами театра и в театре же провел одни из своих последних минут.
- Андрей Менакер родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера, однако в качестве даты рождения родители указали Международный женский день. Через некоторое время после рождения сына в репертуаре актерского дуэта появилась реприза под названием «Андрей — подарок женщинам в Женский день 8 Марта». Кстати, схватки у Марии Мироновой начались прямо за кулисами во время вечернего спектакля, откуда ее доставили в знаменитый московский роддом имени Грауэрмана.
- В 1948 году в СССР развернулась кампания по борьбе с космополитизмом, поэтому родители решили, что безопаснее будет изменить фамилию Андрея на материнскую, и в 3-й класс мальчик перешел с новой фамилией — Миронов.
- Мария Владимировна и Александр Семенович думали, что сын станет переводчиком: будущий актер идеально владел английским языком. Однако тот решил по-своему: летом, когда родители были на гастролях на Дальнем Востоке, Андрей подал документы в Щукинское училище и был принят. О его поступлении мать узнала случайно: «Мы приехали с гастролей с Дальнего Востока и у диетического магазина встретили Синельникову, артистку Вахтанговского театра, которая нам сообщила: „Вы знаете, мы сегодня приняли очаровательного парня, между прочим, с вашей фамилией“».
- В 1952 году 10-летний Андрюша Миронов должен был сняться в массовке музыкального фильма «Садко». Ему предстояло сыграть роль нищего, для чего мальчику была выдана рваная дерюга. Однако в силу природной чистоплотности он не захотел надевать «костюм» на голое тело и надел под него тенниску. Режиссер Птушко, заметив это, велел незамедлительно выгнать несостоявшегося нищего со съемочной площадки.
- Андрей Миронов дебютировал в кино, еще будучи студентом театрального училища: режиссер Юрий Райзман выбрал его для небольшой роли в фильме «А если это любовь?». Затем последовало еще 2 киноработы, а в 1963 году на экраны вышел фильм «Три плюс два», который сделал 21-летнего актера знаменитым.
- Знаменитую «Щуку» Миронов окончил с красным дипломом. Его студенческий друг и однокурсник Михаил Воронцов вспоминал, что все экзамены тот старался сдать на пятерки. Однажды за какой-то из экзаменов ему поставили четверку, что очень расстроило молодого человека, и на следующий же день он пересдал его на пять.
- Тот же Воронцов рассказывал, что Миронов был буквально одержим чистотой — эта особенность передалась ему от Марии Владимировны. Однажды Михаил приехал в гости к другу и устроился в кресле. Андрей Александрович тут же велел ему подняться, протер кресло тканью, расправил покрывало и только потом позволил другу сесть обратно.
- Миронов любил и умел хорошо одеваться и всегда был в курсе модных тенденций. Голубую водолазку, или, как тогда говорили, «битловку», в которой актер снялся в «Бриллиантовой руке», ему привез с заграничных гастролей Воронцов. Кстати, сам друг актера говорил, что именно благодаря ему у Гены Козодоева (персонажа Миронова из «Бриллиантовой руки») появилась привычка откидывать голову назад — Андрей «позаимствовал» ее у Михаила.
- Все трюки в своих фильмах актер старался выполнять самостоятельно. Так, в комедии Эльдара Рязанова «Необыкновенные приключения итальянцев в России» Андрей Александрович висел на краю разведенного моста в 20 м от Невы, на ходу влезал в автомобиль и спускался из окна 6-го этажа, держась за ковер.
- Миронов мог бы сыграть еще в одном фильме Рязанова — в знаменитой «Иронии судьбы, или С легким паром». Эльдар Александрович хотел, чтобы тот сыграл роль Ипполита, однако, прочитав сценарий, актер попросил режиссера взять его на роль Жени Лукашина. Но в результате Рязанов отказал Миронову: на пробах тот читал монолог, в котором говорилось о девушке, которая отвергла его героя. По мнению режиссера, вряд ли бы зрителей убедили слова, что какая-то девушка могла отвергнуть Миронова: женщины его буквально обожали.
- Несмотря на большой успех у зрительниц, Андрей Александрович был застенчивым человеком. Михаил Воронцов говорил, что в молодости Миронов часто посылал его к понравившейся девушке, чтобы «прощупать почву» — понять, мог ли он рассчитывать на взаимность.
- Миронов постоянно сомневался в себе и как в актере. Его первая жена, Екатерина Градова, вспоминала: «У него было уникальное качество — постоянное сомнение в себе. „Меня снимут“, — говорил после репетиций. — „Тебя? А кем тебя можно заменить?“ В ответ он начинал перечислять товарищей по театру, искренне считая, что может быть другая трактовка образа».
- Первым фильмом, в котором прозвучала песня в исполнении Андрея Миронова, стала «Бриллиантовая рука». Мало кто знает, что от рождения актер не обладал талантом певца, но благодаря привычке делать все идеально, самостоятельно научился петь. «Наша профессия, кроме результатов, — это все-таки работа и, извините, пот. Надо вкалывать. Иллюзии, что легко можно обойтись без этого, у меня никогда не было», — говорил актер.
- Андрей Миронов был не только актером, но и театральным режиссером. Первый свой спектакль в Театре сатиры, в котором он прослужил всю жизнь, Миронов поставил в 1973 году. Это были «Маленькие комедии большого дома» по пьесе Аркадия Арканова и Григория Горина. Последней же его режиссерской работой стали «Тени», поставленные по Салтыкову-Щедрину в 1987 году.
- Долгое время Миронов мучился от тяжелого фурункулеза, который причинял ему сильную боль. Его друг Михаил Державин вспоминал: «В „Ревизоре“, когда он падал, мы с Шурой Ширвиндтом пытались изловчиться и поймать его так, чтобы не дотронуться до больных мест под коленками, под мышками. Он страшно мучился. Дорогой парфюм заглушал аптечный запах разных мазей, которыми он спасался. Ему делали переливание крови, аутогемотерапию. Но ничего не помогало...»
- 14 августа 1987 года Андрей Александрович Миронов вышел на сцену Рижского оперного театра в роли Фигаро в комедии «Женитьба Фигаро». Во время произнесения монолога своего героя он вдруг отступил назад, и Александр Ширвиндт, которой находился вместе с ним на сцене, подхватил его и унес за кулисы. «Шура, голова болит», — было последней его фразой. Утром 16 августа актер умер, не приходя в сознание, от обширного кровоизлияния в мозг. Ему было 46 лет.
AdMe.ru убежден: Андрей Миронов был одним из самых талантливых актеров не только своего времени, но и российского кинематографа в целом. Как вы считаете, какая роль удалась ему лучше всего?
Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм