16 фактов об Андрее Миронове, которому была подвластна любая роль (Но режиссеры видели в нем только комедийного актера)

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Андрей Миронов — один из известнейших и любимейших актеров нашего кинематографа. Ему одинаково хорошо удавались самые разные герои: и предприимчивый Дима Семицветов в «Берегись автомобиля», и обаятельный мошенник Остап Бендер в «12 стульях», и журналист Ханин в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Вся его жизнь прошла на сцене: он родился практически за кулисами театра и в театре же провел одни из своих последних минут.