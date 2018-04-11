16 фактов о знаменитостях, в которые так сразу и не поверишь
За жизнью звезд пристально наблюдает весь мир. Особо преданные фанаты знают биографию своих кумиров вплоть до мельчайших деталей. Но есть в жизни знаменитостей факты, которые они хотели бы скрыть или, наоборот, рассказать об этом всему миру.
AdMe.ru собрал коллекцию интересных фактов, после которых вы посмотрите на звездную жизнь с новой стороны.
Кристофер Уокен — укротитель львов
Кем только не работали голливудские звезды в молодости! Но вот у Кристофера Уокена была одна из самых необычных профессий. В 16 лет в качестве подработки летом он работал укротителем львов в цирке. А еще он танцевал в ночном клубе и снялся в клипе Мадонны.
Песня для Скарлетт Йоханссон
Помните, как в 2008 году из каждого утюга звучала песня Кэти Перри «I Kissed a Girl»? Так вот, музой для Кэти стала Скарлетт Йоханссон. Певица признается, что увидела Скарлетт на обложке и была вдохновлена милой улыбкой актрисы.
Музыкант Кристофер Ли
Саруман Кристофер Ли был неплохим музыкантом. Он играл хеви-метал. Кристофер сотрудничал с группой Manowar, а в 88 лет записал первый сольный метал-альбом, который получил премию музыкального журнала Metal Hammer.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Королевская свадьба привлекает к себе особое внимание. Особенно когда на глазах всего мира воплощается в реальность сказка о Золушке. Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон не стала исключением. Бракосочетание занесено в Книгу рекордов Гиннесса, ведь его одновременно посмотрело наибольшее число человек — аж 2 млрд!
Опра «Орпа» Уинфри
На самом деле известную телеведущую зовут Орпа Гейл Уинфри. Орпа — это имя библейского персонажа. Опрой она зовется потому, что ее имя неправильно записали.
Бенедикт Камбербэтч был похищен в ЮАР
В 2005 году Бенедикта и его двух друзей похитили в ЮАР. К их машине подъехали 6 вооруженных преступников, связали молодых людей и увезли с собой. Но в скором времени бандиты выкинули пленников из машины. На дороге их подобрал незнакомец и привел в чувства. «Я смотрел в лицо подобравшего нас человека и плакал от благодарности. Этот случай наложил серьезный отпечаток на мои жизненные ценности и приоритеты».
Стив Бушеми ликвидировал последствия теракта 11 сентября
В 80-х годах голливудский актер Стив Бушеми работал пожарным в Нью-Йорке. После трагедии 11 сентября Бушеми вернулся к прежней работе. Наравне с другими спасателями он по 12 часов разгребал обломки Всемирного торгового центра в поисках выживших. В 2012 году Бушеми помогал устранять последствия урагана «Сэнди». Он долго скрывал свое участие в этих событиях и всячески отрицал свою помощь в различных интервью.
Открытка для Роберта Дауни — младшего
Роберт Дауни — младший имеет огромные толпы фанатов по всему миру. И Китай не является исключением. Китайские поклонники подарили «Железному человеку» открытку. Но не простую. Ее подписали 5 339 человек! Вот что значит всенародная любовь.
Дуэйн Джонсон — мировой рекордсмен по селфи
На премьере фильма «Разлом Сан-Андреас» в Лондоне «Скала» установил рекорд: 105 селфи за 3 минуты. Он фотографировался со своими поклонниками. Кстати, Дуэйн побил свой же предыдущий рекорд — 75 снимков за это же время. Судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал, что изображения четкие, а лица можно распознать. Актер признается, что очень любит селфи.
Шакира — королева Facebook
Если Дуэйн Джонсон — повелитель селфи, то Шакиру можно назвать королевой Facebook. Ей принадлежит весьма необычный рекорд. Она стала первым человеком, который собрал 100 млн лайков в социальной сети! Впечатляет, не правда ли?
Спортивная карьера Джейсона Стейтема
Прежде чем покорить Голливуд, Джейсон Стейтем работал уличным торговцем, моделью, актером уличного театра. Но настоящей страстью Джейсона были прыжки в воду. 12 лет он входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду и участвовал в соревнованиях.
Сара Джессика Паркер — потомок салемских ведьм
Много раз «пра» бабушка Сары Джессики Паркер — Эстер Элвелл — была последней обвиненной в колдовстве салемской колдуньей. Но Эстер не пострадала, так как к моменту суда над ней преследования ведьм прекратились и женщину отпустили.
Плохой актер Гэри Олдмен
Гэри Олдмен — «лучший молодой британский актер современности» — не смог поступить в Королевскую академию театрального искусства. Там ему посоветовали найти более подходящее ремесло, не связанное с актерским искусством. Вот что значит идти к своей цели, несмотря ни на что.
Уолт Дисней и «Оскар»
Уолта Диснея 59 раз номинировали на премию «Оскар». Это является абсолютным рекордом среди номинаций. Число статуэток у мультипликатора тоже рекордное — 26.
Родственные узы Аффлека и Деймона
Бен Аффлек и Мэтт Деймон — образец мужской дружбы. Они познакомились еще в начальной школе и дружат более 30 лет. А еще актеры являются дальними родственниками. Их общий предок Уильям Ноултон приехал в Америку в XVII веке. Так что Бен и Мэтт — кузены в 10-м поколении.
Запрещенный Брэд Питт
Рекламу автомобиля Toyota c Брэдом Питтом запретили в Малайзии. А все потому, что актер оказался очень красивым и многие местные жители могли почувствовать себя неполноценными.
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Фото на превью bbc