16 фактов о фильме «Москва слезам не верит», которые известны только участникам легендарной картины

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Фильм «Москва слезам не верит» — лидер советского проката 1980 года. В тот год его посмотрело 90 млн человек. Читатели журнала «Советский экран» назвали ленту лучшей кинокартиной года. В СССР это было чуть ли не престижнее, чем получить «Оскар». Кстати, фильм Владимира Меньшова и его получил.

Мы в AdMe.ru готовы бесконечно пересматривать этот шедевр советской кинематографии, но решили копнуть глубже и выяснить, как проходили съемки и что осталось за кадром.

Кинокритики встретили картину без особого энтузиазма, восприняв ее как банальную мелодраму

После выхода картины на экран ее создатели сначала получили довольно холодные и даже обидные отзывы как о дешевой мелодраме, эксплуатирующей низменные чувства зрителей. Премия «Оскар» и кассовый успех фильма стали полной неожиданностью для кинематографического руководства и критиков.

Невзлюбили картину и на худсовете «Мосфильма»

Режиссеру предъявили список претензий, особенно это касалось откровенных сцен. Фильм спас от запрета к выходу на большой экран приватный показ руководству КПСС, где сам Леонид Брежнев пришел от ленты в восторг.

Владимир Меньшов и команда создателей не поехали на церемонию вручения «Оскара»

Режиссер в то время был «невыездным» и отправиться в Америку не мог в принципе. О том, что он получил премию Американской академии киноискусств и наук, Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.

Вместо него получал золотую статуэтку атташе по вопросам культуры посольства СССР в США. Американцы подмены не заметили, и до сих пор фотографии с церемонии 1981 года с изображением атташе с «Оскаром» подписаны как «Владимир Меньшов». Статуэтку, которая много лет хранилась в «Госкино», в итоге все же отдали режиссеру, но это случилось только в 1989 году.

На роль Гоши пробовалось много актеров, но Меньшов ни в одном из них не увидел интеллигентного слесаря

Посмотрев фильм «Дорогой мой человек», директор картины решил пригласить Алексея Баталова, который принял предложение без энтузиазма: сценарий его не впечатлил, образом героя он не проникся. После премьеры же Гоша стал визитной карточкой Баталова и объектом обожания зрительниц нескольких поколений.

Не все актеры были довольны своими ролями

Рязановой ее тихая Тося нравилась, а вот Ирина Муравьева негодовала, увидев свою Людмилу в готовом фильме, и говорила: «Грубая, неотесанная, местами пошлая. Все, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран».

Изначально фильм был на час длиннее

Почти целиком убрали любовные сцены Веры Алентовой и Олега Табакова, а также сократили разговор Гоши и Николая, который в оригинале выглядел так: «- Что происходит в мире? — Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет компании „Эйр Франс“». Но во избежание международных проблем название авиакомпании убрали. По сценарию Гоша и Коля во все горло распевают «По Дону гуляет казак молодой», а в фильме они скромно разделывают таранку.

«Госкино» запретило показывать хоккеиста Гурина опустившимся пьяницей

Больше актеру Александру Фатюшину, сыгравшему Гурина, было жаль последней вырезанной сцены: ближе к концу фильма все собрались на даче. И тут должен был появиться пьяный Гурин с собутыльником. Тренер начинает препираться со своей бывшей женой Людмилой из-за 3 рублей, его друг возмущается: “Ты как с ним разговариваешь? Это Гурин, я на его матчах вырос как личность!” Но такую концовку руководители "Госкино" не одобрили: “Нет, завязал значит завязал. Игрок сборной, пусть и бывший, не может так опуститься”.

История Катерины — история сценариста Валентина Черных

В основу фильма лег сценарий «Дважды солгавшая» Валентина Черных, который был им написан за 19 дней для конкурса сценариев о Москве. Сценарист хотел рассказать о комплексе немосквича, которым страдал и сам.

После переезда в столицу он трудно адаптировался, да еще и познакомился со своей будущей женой, у которой была своя квартира и прописка, в то время как он был студентом и жил в общежитии. Главный герой — женщина, потому что Черных понимал, что именно женская фигура сможет выразить всю драму происходящего.

Алексей Баталов из-за сцены драки оказался в больнице

Роли хулиганов исполняли настоящие спортсмены-самбисты. Один из них не рассчитал силу удара и случайно повредил Баталову кадык.

Вере Алентовой не понравился сценарий

Актриса, прочитав сценарий, сказала: «Ну и мура». Но на пробы все же пришла и достойно их отыграла. На момент съемок фильма Вере Алентовой было 37 лет. Ей предстояло сыграть свою героиню в юности, а потом уже в зрелом возрасте — два десятилетия спустя.

Художница по костюмам Жанна Мелконян ввела новый тренд — носить носки с туфлями

Обувь 1958 года, которую нашли для съемок, была в плохом состоянии — кожа загрубела и покоробилась. Чтобы туфли не натирали ноги актрисам, Жанна предложила надеть им белые носки. В Америке эта деталь произвела фурор, в газетах писали: «Русские ввели моду на белые носки!»

Фатюшин вернул Муравьевой 3 рубля спустя 20 лет

Ирина Муравьева на праздновании юбилея фильма «Москва слезам не верит».

«В фильме „Москва слезам не верит“, помните, его герой у моей героини последние 3 рубля выпросил на бутылку. А через 20 лет после выхода фильма он мне подарок сделал: нашел трешку той, старой, купюрой, запечатал в конверт и передал со словами: „Вот, я тебе с тех пор должен!“ Эта трешка у меня и сейчас хранится». Ирина Муравьева

Любителям собирать киноляпы поживиться тут практически нечем. Но кое-что мы все-таки заметили

Дочь Катерины Александра вроде как слушает магнитофон в наушниках, но отчетливо видно, что шнур от них не подключен. Так как у этой модели разъем спереди.

Ковер со стены любовника Кати играет также роль пледа на пикнике.

Сцену в электричке склеивали из-за того, что снимали кусками. Это заметно по сумке — сначала она закрыта, а при смене кадра из нее выглядывает платок.

Когда подруги заходят в здание, где находится квартира профессора, то можно обратить внимание, что на ногах у героини Ирины Муравьевой белые туфли, однако в помещении они вдруг превращаются в черные.