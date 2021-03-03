16 фактов о фильме «Гараж», в котором характеры обнажаются так правдиво, как никогда до этого в советском кино

10 марта 1980 года состоялась премьера легендарной картины Эльдара Рязанова «Гараж». В этой необычной сатирической комедии режиссер ярко показал людские пороки, которые не меняются и не исчезают при любом общественном строе. Рязанову удалось раскрыть вечные темы: низость, предательство, благородство, законы толпы.

В честь годовщины «Гаража» AdMe.ru узнал некоторые любопытные подробности того, как проходили съемки фильма. А в конце статьи вы убедитесь, что история, показанная в этой киноленте, актуальна и в наше время.

Основой сюжета киноленты стала реальная история, произошедшая с Рязановым. В 1978 году он заскочил на собрание гаражно-строительного кооператива в «Мосфильме», на котором должен был решиться вопрос об исключении нескольких «лишних» пайщиков. Эльдар Александрович пробыл на заседании почти полдня, хотя планировал задержаться не больше чем на 15 минут. И в конце концов после собрания он ушел с готовым сценарием для нового фильма.

Дело в том, что Рязанова глубоко поразило неожиданное и не очень приятное поведение его коллег, что в итоге и навело на мысль о написании сценария на основе произошедших событий.

«Я приехал домой после собрания как оглушенный. Ведь среди присутствующих было много моих знакомых, которых я считал порядочными. Но там они проявили себя совсем с другой стороны. Я увидел сборище людей, лишенных совести, забывших о справедливости, людей равнодушных и трусливых. Как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив некрасивость и уродливость лиц». Эльдар Рязанов

Больше всего Рязанова огорчило свое собственное поведение: он не встал и не заступился за коллег из «черного списка»... И своим фильмом режиссер в некоторой степени оправдывает свое поведение на собрании.

Так что строительство скоростного шоссе, исключение части пайщиков, непорядочное поведение людей в сложившейся ситуации, показанные в фильме, — абсолютно реальные события. Разве что никто на самом деле не запирал двери и не сжигал документы. Рязанов говорил, что в картине ничего не приукрашали, никого не очерняли, а все было так, как и было в действительности.

Кстати, Рязанов сыграл в фильме начальника отдела насекомых, спящего на собрании у чучела бегемота. В действительности он, конечно же, не спал. В той реальной ситуации, на собрании, у него была такая же позиция, как у персонажа Леонида Маркова — Павла Смирновского, доктора биологических наук, профессора.

Рязанов перенес место действия картины в вымышленный НИИ охраны животных от окружающей среды. Для этого в павильон «Мосфильма» привезли чучела животных. Хотя первые сцены, когда героиня Лии Ахеджаковой идет к выходу, снимали в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге.

В этом фильме, в том числе в эпизодических ролях, сыграло огромное число советских звезд первой величины: Георгий Бурков, Леонид Марков, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана Немоляева, Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Петр Щербаков, Игорь Костолевский, Анатолий Ведёнкин, Алла Будницкая, Борислав Брондуков, Глеб Стриженов, Михаил Кокшенов, Семен Фарада и др. И самое интересное, что все они были утверждены в фильм без обязательных в то время кинопроб.

Чтобы собрать в одной картине такое число суперзвезд, Эльдар Рязанов сам объехал всех худруков московских театров и со всеми договорился, что они не будут занимать этих артистов в течение месяца.

Интересно, что только Валентин Гафт оказался в одной из главных ролей совершенно случайно. Председателя правления гаражного кооператива Валентина Сидорина должен был сыграть Александр Ширвиндт, но он сильно опаздывал. В какой-то момент Рязанов вскипел и выкрикнул, что, дескать, мы уже не можем его ждать. И тут Лия Ахеджакова предложила режиссеру позвать на роль Валентина Гафта, который снимался в тот момент в соседнем павильоне «Мосфильма». Так актер и оказался в этой картине.

Как рассказала актриса Лия Ахеджакова, исполнившая роль Елены Малаевой, после выхода фильма люди стали относиться к ней как к «носителю определенной протестной ноты и какой-то справедливости, порядочности». Будто это не ее героиня или Эльдар Рязанов, а она сама, лично, от имени огромного числа интеллигентных людей что-то сказала вслух.

Как признался сам Рязанов, он дал Андрею Мягкову роль немого, так как последний как-то нелестно отзывался о стихах режиссера «У природы нет плохой погоды». И Эльдар Александрович наказал актера, лишив его голоса в «Гараже».

Сценарий был детально расписан за 24 дня. Что интересно, съемки тоже длились ровно 24 дня, причем без единого выходного, дабы не разрушать коллектив и не снижать накал съемочного процесса.

Впервые в истории советского кино съемки «Гаража» велись 3 камерами одновременно. И никто из актеров не знал, кто из них и когда именно оказывался в прицеле объектива. Мало того, актеров всегда снимали крупным планом, поэтому абсолютно каждый артист выкладывался на все сто, пока режиссер не останавливал съемку.

Глава Комитета по кинематографии Филипп Ермаш после ознакомления со сценарием фильма дал добро на съемки, но после того, как ленту посмотрели на своих дачах члены политбюро, ее чуть было не запретили. Ведь слишком явно показывалась модель общества, в котором присутствуют блат, дефицит, взятки, привилегии для избранных и бесправие простых людей.

Режиссеру пришлось сгладить в «Гараже» пару острых углов, заменив некоторые неугодные слова. И даже после этого киноначальникам фильм показался слишком острым, и на экраны центральных кинотеатров его не пустили. Но на периферии фильм все же демонстрировали.

Несмотря на такие ухищрения, «Гараж» в первый год проката посмотрело 28 млн человек. И затем его бесчисленное множество раз демонстрировали по телевидению.

Бонус: события, показанные в «Гараже», могут происходить и в наше время

«Была не очень давно на собрании членов Московского союза художников. Очень веселилась, узнавая любимый фильм. Конечно, обошлось без мордобоя (ограничились словесной перепалкой), художники все же. Но в целом ситуация была один в один, да и персонажи тоже. Даже типа сына Милосердова был, тоже красивый и модный. Даже не представляла, что такое собрание может быть в наше время!» © ольга o / YouTube