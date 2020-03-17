Как снимали «Ежика в тумане» — мультфильм, который признали лучшим анимационным фильмом всех времен и народов

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Мультфильму «Ежик в тумане» в 2020 году исполняется 45 лет. За время своего существования мультипликационный шедевр Юрия Норштейна собрал множество международных наград, а в 2003 году и вовсе был признан лучшим анимационным фильмом всех времен и народов. Рассказ о маленьком Ежике, который идет сквозь туман, одинаково любим и детьми, и взрослыми, а пересматривать эту волшебную и таинственную сказку можно бесконечное количество раз и каждый раз находить в ней все новые и новые детали.