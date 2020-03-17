Как снимали «Ежика в тумане» — мультфильм, который признали лучшим анимационным фильмом всех времен и народов
Мультфильму «Ежик в тумане» в 2020 году исполняется 45 лет. За время своего существования мультипликационный шедевр Юрия Норштейна собрал множество международных наград, а в 2003 году и вовсе был признан лучшим анимационным фильмом всех времен и народов. Рассказ о маленьком Ежике, который идет сквозь туман, одинаково любим и детьми, и взрослыми, а пересматривать эту волшебную и таинственную сказку можно бесконечное количество раз и каждый раз находить в ней все новые и новые детали.
AdMe.ru решил узнать, как создавался мультфильм о приключениях Ежика, который шел в гости к Медвежонку.
- На том же фестивале мультипликации «Лапута», где «Ежик в тумане» был назван лучшим мультфильмом всех времен и народов, 2-е место занял анимационный фильм «Сказка сказок». Его создателем тоже был Юрий Норштейн.
- Персонажи легендарного «Ежика» были нарисованы супругой режиссера Франческой Ярбусовой. Вообще же команда, работавшая над мультфильмом, состояла всего из 10 человек.
- Выступая на худсовете во время представления мультика, Норштейн объяснил его смысл первой фразой из «Божественной комедии» Данте Алигьери: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».
- Мультфильм никак не хотели выпускать в прокат, и в конце концов он вышел на малом экране кинотеатра «Россия». Однако зрителю сказка полюбилась сразу, и в течение 14 месяцев в зале, где она демонстрировалась, неизменно был аншлаг.
- Сам автор без всякого трепета относился к своему знаменитому детищу. «Там нет никакой интриги в действии, нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в „Ежике в тумане“ произошел счастливый случай совпадения всех элементов», — говорил Юрий Борисович.
- Сцена с собакой — одна из самых важных в мультфильме. Появление добродушного пса, который возвращает Ежику потерянный узелок с вареньем, снимает напряжение предыдущих сцен и рассеивает страх маленького существа.
- На создание 6 минут музыки, которая звучит в мультфильме, композитору Михаилу Мееровичу потребовалось более 2 месяцев. Она писалась еще до того, как мультик был готов: Меерович сочинял музыку отдельно для каждой сцены на основе раскадровки Норштейна. Таким образом автору удалось добиться нужного эффекта: музыка меняется вместе с настроением персонажа и его чувствами: любопытством, страхом, ужасом.
- В «Ежике в тумане» нарисованные кадры совмещены с натурными съемками и фигурами, созданными из целлулоидных пластин. Из них, к примеру, сделана рыба, которая спасла Ежика и отвезла его на берег. Река же в кадре настоящая, и создатели фильма приложили немало усилий, чтобы движения целлулоидной рыбы совпали с колебаниями воды.
- Сценарий мультика написан на основе сказки Сергея Козлова. Однако Юрий Норштейн вместе с автором почти полностью переписали ее для анимационного фильма. Практически единственная фраза, которую оставили без изменений: «А интересно, — подумал Ежик, — если Лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?»
- По сказкам Сергея Козлова о Ежике и Медвежонке сняты и другие мультфильмы, например «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год», «Трям! Здравствуйте!» и «Если падают звезды».
- Юрий Норштейн вспоминал, как во время лекции в Америке перед сотнями мультипликаторов и специалистов по компьютерной графике один из слушателей задал вопрос о создании тумана: «Я положил фигурку Ежика на белый фон, а на него — тончайшую кальку. Она почти прозрачная, и, когда лежит прямо на картинке, ее не заметно. Приподнимаешь — и фигурку видно хуже. Проекция шла на экран. Как только на глазах этих людей Ежик расплылся в тумане, они были в шоке. Я несколько раз опускал и поднимал кальку на бис...»
- В конце мультфильма Юрий Борисович нарушил один из главных принципов кинематографии: в сцене, где Ежик со своим другом Медвежонком сидят к зрителю спиной, они меняются местами по сравнению с предыдущей сценой. Режиссер говорит, что сделал это специально, чтобы не сломать пластику неподвижного кадра, однако не избежал обвинений в непрофессионализме.
- Несмотря на то что это анимационный фильм, он больше похож на философскую притчу, чем на детскую сказку. «Я смотрел на ситуацию, происходящую в „Ежике“, как на абсолютную реальность, которая могла бы произойти со мной. Происходит преображение мира. И происходит перемена философии этого маленького персонажа. Бегало веселое, живое существо, и вот оно попадает в ситуацию абсолютно неадекватную и выходит из этой ситуации совершенно другим», — говорил Юрий Норштейн.
- По одной из версий, река, которая несет Ежика, — не что иное, как Стикс — одна из рек подземного царства мертвых в древнегреческой мифологии. Согласно легенде, именно через нее Харон переправлял души людей, направляющихся в загробный мир.
- Писательница Людмила Петрушевская в одной из своих книг говорит, что образ Ежика был срисован с нее. Однако Норштейн неоднократно это опровергал, а в одном из интервью сказал, что во время создания персонажа они смотрели на икону «Спас», написанную Андреем Рублевым.
- Голоса главным героям подарили знаменитые актеры: Ежика озвучила Мария Виноградова — та же самая актриса, что говорила за Дядю Федора из «Простоквашино», а Медвежонка — Вячеслав Невинный. На роль рассказчика режиссер пригласил Алексея Баталова, поскольку считал, что тембр актера обладает целительной силой. Норштейн вспоминал, что перед тем, как озвучить Медвежонка, Невинный пробежал несколько километров по студии, чтобы его голос звучал именно так, как нужно.
Как вы считаете, есть ли у «Ежика в тумане» философский смысл или это просто мультфильм о маленьком Ежике, который заблудился по пути к своему другу Медвежонку?