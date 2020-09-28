16 малоизвестных советских фильмов, которые согреют не хуже объятий осенним вечером

Советское время давно прошло, но кино тех лет живет в наших сердцах и по сей день. Даже среди молодежи днем с огнем не найдешь человека, который не слышал бы о «Приключениях Шурика» или об «Иронии судьбы». Но, к сожалению, многие советские шедевры так и не были удостоены должного внимания.

Мы в AdMe.ru хотим восстановить справедливость и вспомнить некоторые незаслуженно забытые фильмы 60–80-х годов, которые лучше всего подходят для осенних вечеров.

Любимая женщина механика Гаврилова (1981)

Эта история начинается утром возле ЗАГСа. Судовой механик Гаврилов не явился на собственную свадьбу. Его возлюбленная Рита прождала его весь день, не отходя далеко от заветных дверей, но все тщетно. Между тем, пока она ждет возвращения будущего мужа, вокруг нее происходит множество смешных и печальных историй. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Наследница по прямой (1982)

Юная одесситка Женя страстно влюблена в поэзию Пушкина и считает себя прямой наследницей. Ее тонкая, романтичная натура кажется окружающим странной. Однако же сама девочка находит странными взрослых и их лживые, пустые отношения. К отцу Жени приезжает из столицы друг детства с сыном Володей. Женя влюбляется в 18-летнего юношу и надеется, что он сможет стать ей верным другом, но первая любовь оборачивается разочарованием. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Храни меня, мой талисман (1986)

Снятый к 150-летию со дня смерти Пушкина фильм Романа Балаяна о литературе и классическом любовном треугольнике. Журналист Алексей Дмитриев и его жена Татьяна приезжают в Болдино на собрание пушкинистов. Там за Татьяной начинает ухаживать неизвестный мужчина по имени Анатолий Климов. Разыгрывающий роль ценителя поэзии, легкомысленный и бесцеремонный тип вторгается в семейную жизнь Дмитриевых. Чтобы отстоять честь свою и своей супруги, Алексей вызывает Климова на дуэль. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Приезжая (1977)

В село приезжает учительница географии Мария Владимировна со своей маленькой дочкой Катей. Подвез их местный шофер Федор, которому сразу же приглянулась красивая учительница. Не сразу, но между ними возникают серьезные чувства. Федор и Мария живут счастливо, пока однажды в деревню не приезжает ее бывший муж. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Человек на своем месте (1972)

Семен Бобров — подающий надежды инженер. Отработав положенные 3 года после окончания института, он неожиданно для всех возвращается в родное село и принимает решение стать председателем колхоза. На месте разбросанных вымирающих деревень Бобров мечтает выстроить агрогородок. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Мой добрый папа (1970)

Светлая кинолента Игоря Усова напоминает о незыблемых правилах жизни. Повествование ведется от лица мальчика Пети, который рассказывает о своем счастливом предвоенном детстве в Баку, о папе, композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме и младшем брате Бобе. Но началась война. Отец Пети, уходя на фронт, велел сыну всегда быть добрым и честным, не бросать людей в беде и протягивать нуждающимся руку помощи. Домой отец так и не вернулся, но его слова навсегда запали в душу мальчика. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Двое в пути (1973)

Чумакова Оля приезжает на отпуск в родную деревню, где знакомится с молодым моряком. Роковая встреча глубоко ранит девушку, и она решает проучить парня, изобразив, что у нее завязался роман с водителем грузовика Асхатом, от которого ушла жена, оставив на нем маленькую дочку. План Оли удался, но вышло так, что девушка, узнав Асхата поближе, полюбила его всем сердцем. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Анна и командор (1974)

В центре сюжета — любовная линия девушки Анны и директора крупного научно-исследовательского института Александра по прозвищу Командор. После гибели Командора во время испытаний о нем решает написать сценарий драматург. Он знакомится с женой Александра и, сделав для себя не менее важное и интересное открытие, в конечном счете посвящает сценарий супружеской паре. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Шла собака по роялю (1979)

Таня Канарейкина живет в селе Берсеневка. В телевизоре меняются министры, летают космонавты, начинаются и заканчиваются чемпионаты мира, а в ее деревенской жизни не происходит ничего романтичного. И вот однажды 15-летняя Таня впервые влюбляется. Объектом ее воздыханий становится приезжий молоденький пилот, внимание которого девочка пытается добиться экстравагантными поступками. Но у Тани есть местный ухажер Миша, и он явно не собирается уступать свою возлюбленную. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Фонтан (1988)

Фильм снят в жанре анекдота на злобу дня. В обычном петербургском доме царит бардак: все хозяйственные мощности давно изношены, через здание проходит трещина, а крыша грозится вот-вот упасть на головы жильцам, которые тщетно стараются устранить неполадки родного жилища. Новая волна неразберихи накрывает квартал, когда к главному инженеру ЖЭКа, Петру Лагутину, приезжает тесть из Туркменистана, почти не говорящий по-русски. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Небесные ласточки (1976)

2-серийная музыкальная комедия. В живописном месте расположен пансион для благородных девиц. Одна его скромная воспитанница мечтает о театре, а родители собираются выдать девушку замуж за неизвестного военного без ее согласия. Но браку по расчету не суждено было состояться, ведь в истории замешан учитель пения Селестен, который страстно влюблен в театр, пишет водевиль и мечтает стать известным композитором. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Долгие проводы (1971)

Долгое время Евгения Васильевна была занята лишь сыном Сашей, который стал для нее смыслом жизни. Но мальчик подрос, а у женщины появилось больше свободного времени, и за ней стал ухаживать Николай Сергеевич. После летней поездки к отцу Саша стал меняться. Евгения понимает, что сын хочет уехать. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Ищу человека (1973)

Фильм, в основе которого лежат реальные истории о поисках близких, потерявшихся во время войны. Долгие годы поэтесса Агния Барто вела радиопрограмму «Ищу человека», куда обращались самые разные люди. Многие уже и не рассчитывали встретить близких живыми, многим было важно хотя бы увидеть место захоронения и проститься, но некоторым все же удавалось найти друг друга. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Отпуск в сентябре (1979)

Камерная драма по пьесе драматурга Александра Вампилова «Утиная охота». Виктор Зилов получает на работе долгожданную квартиру и отпуск. За окном сентябрь, льет дождь, его школьные приятели болтают о всякой чепухе, а его беременная жена ждет начала новой счастливой жизни. Однако новость о скором пополнении семейства совсем не обрадовала Зилова, героя в кризисе среднего возраста, который ни в одном встречном не может найти утешение и спастись от разрастающейся душевной пустоты. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

Слезы капали (1982)

Печальная и одновременно смешная сказка для взрослых о простом работяге, которому попал в глаз осколок волшебного зеркала. После этого происшествия любящий муж и отец, отзывчивый сосед и сослуживец превращается в невыносимого брюзгу. Под раздачу попадают все: и равнодушная продавщица в канцелярском, и лицемерная жена, и вся окружающая действительность, в которой и правда так трудно найти хоть один повод для радости. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

По семейным обстоятельствам (1977)

Лида и Игорь недавно поженились, и у них родился ребенок. Новоиспеченная семья живет с мамой Лиды, Галиной Аркадьевной, которая сама хочет жить полной жизнью и не собирается посвящать все свое время сидению с внучкой. Вскоре встреча Галины с обаятельным художником разрешает «квартирный вопрос»: женщина переселяется к возлюбленному и на собственном опыте узнает, что значит жить с родителями. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2