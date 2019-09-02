16 достойных фильмов с участием Киану Ривза, которые никогда не крутят по телевизору (К 55-летию актера)

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Пожалуй, нет на Земле человека, который бы не знал, кто такой Киану Ривз. Он сыграл почти в сотне фильмов и сериалов. Часть из них крутят по телевизору без остановки, и они уже успели стать классикой мирового кинематографа («Скорость», «Матрица», «Адвокат дьявола» и даже «Джон Уик»). А другие картины с участием Киану телеканалы почему-то не жалуют. Хотя у них интересный сюжет, достаточно высокие рейтинги и множество положительных отзывов.

2 сентября этот потрясающий актер празднует 55-летие (ага, нам самим не верится в это). AdMe.ru уже рассказывал о биографии Киану, а также называл 9 причин, почему все так любят его. Сегодня же, в честь юбилея актера, мы изучили его фильмографию и выбрали малоизвестные ленты, достойные внимания не только его фанатов, но и всех остальных киноманов.

Молодая кровь (1986)

Лента рассказывает о 17-летнем парне по имени Дин Янгблад, мечтающем стать звездой профессионального хоккея. Но мир спорта оказывается слишком жесток для юного Дина. В этой спортивной драме молодой Киану Ривз сыграл вратаря хоккейной команды. Роль второстепенная, однако эта картина стала первым полнометражным фильмом в карьере актера. Кстати, за съемки в нем Киану получил $ 3 тыс.

Путешествие в сказку (1986)

В этом фильме для детей Киану Ривз сыграл одну из главных ролей, а его напарницей по съемочной площадке стала юная Дрю Бэрримор. По сюжету ленты 11-летняя Лиза оказывается в Стране игрушек и вместе со своими новыми друзьями пытается расстроить свадьбу молодой Мэри и старого Барнаби. Тем более Мэри любит Джека, а Барнаби хочет захватить власть над Страной игрушек. Для этого смелые герои обращаются за помощью к Мастеру игрушек.

На берегу реки (1986)

Эта драма рассказывает о группе подростков, один из которых убил свою девушку и бросил тело на берегу реки. Другим приходится выбирать — или сообщать об этом в полицию, или молчать и не предавать своего друга. Кстати, сюжет этого фильма основан на реальных событиях: 16-летний Энтони Жак Брюссар задушил 14-летнюю Марси Конрад, оставил ее тело в кустах, а затем несколько дней демонстрировал его своим одноклассникам. Они, в свою очередь, даже не сообщили об убийстве в полицию.

Прошлой ночью (1988)

По сюжету этой молодежной комедии персонаж Киану Ривза старшеклассник Уинстон просыпается в неизвестном месте посреди дороги. Он не может понять, как здесь оказался, и ему вместе со зрителями по ходу фильма предстоит узнать, что же произошло прошлой ночью.

Вечная песня (1988)

Когда Дэвид Синклер, популярный и талантливый ученик средней школы, совершает самоубийство, его лучший друг Крис (Киану Ривз) берет на себя многие из его обязанностей, соответственно, на него сваливаются все неприятности, с которыми сталкивался Дэвид. В целом эта драма показывает проблему подростковых самоубийств, а также реакции друзей погибших.

Принц Пенсильвании (1988)

Влюбленному подростку Руперту Маршетте нужны деньги, чтобы устроить свою будущую жизнь с любовницей. Поэтому он решает похитить своего отца ради выкупа. Вот только это никого не волнует и никто не собирается платить выкуп. Кстати, данная комедия была показана на Каннском кинофестивале и Международном кинофестивале в Торонто.

Невероятные приключения Билла и Теда (1989)

Это легкая молодежная комедия из двух частей, в которой Ривз сыграл роль оболтуса. В первом фильме он и его закадычный друг путешествуют на машине времени и перемещают исторических личностей в наше время, чтобы с их помощью написать доклад. А в продолжении фильма Билл и Тед противостоят своим двойникам-андроидам, которых из будущего отправил Мистер Смерть.

Настройте радиоприемники завтра... (1990)

Герой Киану Ривза Мартин работает на радиостанции, куда приглашают Педро Кармайкла (Питер Фальк), популярного писателя радиосериалов. Педро каждый день зачитывает часть своего романа, выпуски бьют все рекорды. А затем он вплетает в сценарий непростые отношения Мартина с его неродной тетей Джулией, в которую тот влюблен. Вот только сам Мартин и Джулия до поры до времени не догадываются, что они стали частью романа.

Мой личный штат Айдахо (1991)

Этот приключенческий драматический фильм рассказывает историю двух парней с такой разной судьбой: Майк — гей, страдающий нарколепсией, Скотт — сын мэра Портленда. Вместе они отправляются в путешествие на поиски мамы Майка. Кино довольно сложное и глубокое, с психоделической атмосферой.

Дракула (1992)

Молодой юрист Джонатан Харкер (Ривз) отправляется в Трансильванию к графу Дракуле, который хочет купить жилье в Лондоне. Но он не догадывается о настоящих планах Дракулы. В фильме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы также сыграли Гэри Олдмен, Энтони Хопкинс и Вайнона Райдер.

Маленький Будда (1993)

В этом фильме режиссера Бернардо Бертолуччи главные роли исполнили Бриджит Фонда, Крис Айзек и Киану Ривз, который играет самого Будду. Сюжет фильма связан с буддизмом и жизнью Будды Гаутамы.

Прогулка в облаках (1995)

Эта романтическая драма — ремейк фильма «Четыре шага в облаках» (1942). Солдат по имени Пол возвращается с войны и встречает беременную девушку, которую бросил жених. Потому она боится возвращаться в дом строгих родителей. Пол предлагает сделать вид, будто он ее жених, селится в доме отца девушки и постепенно в нее влюбляется.

Чувствуя Миннесоту (1996)

Бывшая стриптизерша Фредди выходит замуж за Сэма, хотя любит его брата Джейджекса. Прямо во время собственной свадьбы она сбегает с Джейджексом, и этот отчаянный шаг приносит массу последствий, многие из которых оказываются непоправимыми.

Дар (2000)

Это мистический триллер, сценаристом которого выступил Билли Боб Торнтон. В съемках фильма приняли участие Киану Ривз, Кейт Бланшетт, Джованни Рибизи, Кэти Холмс, Хилари Суонк. По сюжету женщина с экстрасенсорным восприятием помогает полиции расследовать дело об убийстве молодой женщины. Примечательно, что это один из немногих фильмов, где Ривз играет отрицательного персонажа.

Плохая партия (2016)

Довольно провокационный фильм-антиутопия, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Тогда лента получила специальный приз жюри. Фильм рассказывает о юной девушке, которая пытается найти себя в новом постапокалиптическом мире. Помимо Ривза, в картине снялись Джейсон Момоа и Джим Керри.

До костей (2017)

Премьера этого драматического фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где он был участником основного конкурса. Девушка, страдающая анорексией, встречает доктора Уильяма Бекхэма, который старается спасти ее самыми разными методами.

Какой фильм с Киану Ривзом вы готовы пересматривать даже в 10-й раз?