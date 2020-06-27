16 доказательств того, что наши любимые актеры — те еще озорники

Дело было в Звенигороде, снимали «Приключения итальянцев в России». Андрей Миронов рассказывал Эльдару Рязанову, как однажды в Сочи на съемках «Бриллиантовой руки» на площадку сквозь толпу зевак протиснулся потрепанного вида забулдыга и, отодвигая локтями Папанова и Миронова, подошел к Никулину и с чувством сказал: «Здорово, разгильдяй!» Тогда и Папанов, и Миронов ощутили легкие уколы зависти, осознав всю силу народной любви к Юрию Владимировичу. Рязанов похихикал над этой историей, как вдруг прямо напротив артистов остановился какой-то местный мужик, проезжавший мимо на велосипеде, и, в упор глядя на Андрея Миронова, сказал: «Вот так гусь к нам пожаловал!» «Вот так-то, Андрей, — рассмеялся Рязанов. — Теперь я вижу, что вы с Никулиным вполне сравнялись по популярности в народе!»