16 доказательств того, что наши любимые актеры — те еще озорники
Даже в свободное от спектаклей время актеры, как люди творческие, не перестают импровизировать и порой выдают неподражаемые хохмы. Умение элегантно подколоть партнера, с блеском выйти из неловкой ситуации, остроумно ответить зрителю всегда считалось своего рода шиком у артистов.
Мы в AdMe.ru с большой теплотой относимся к отечественным актерам, а потому хотим вспомнить несколько театральных баек, которые лишний раз доказывают, что закулисная жизнь артистов порой бывает не менее захватывающей, чем сюжет даже самого кассового фильма.
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Чтобы сняться в фильме «Белое солнце пустыни», Спартаку Мишулину пришлось побриться налысо. А чтобы актер мог спокойно ездить по городу, ему сделали парик. Он так привык к нему, что воспринимал его как кепку. Однажды, войдя в автобус, он встретил приятеля, с которым давно не виделся, и, приветствуя его, радостно снял «головной убор». Товарищ удивился, а вот одну бабулю еле откачали...
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В течение месяца к дверям МХТ приходила женщина, которая утверждала, что один из актеров, Владимир Машков, навел на нее порчу. Работники театра знали даму в лицо — она с завидным упорством обрывала телефон и сутками дежурила у служебного входа, пока не встретила Олега Табакова. Женщина бросилась на капот его машины с криком: «Ваш ученик навел на меня порчу, спасите меня!» Тогда Табаков с величественным спокойствием вышел из автомобиля, подошел к скандалистке, взмахнул рукой и сказал: «Снимаю!» После этого дамочка в театре больше не появлялась.
- Однажды Льву Дурову пришел по почте шикарный конверт — весь в штемпелях и печатях. Внутри было письмо на английском языке, в котором говорилось, что его и Юрия Никулина приглашают сниматься в голливудском фильме «Пятеро». Не раз попадавшийся на розыгрыши Никулина, Лев Константинович сразу позвонил другу. Никулин удивленно ответил, что он тут ни при чем, да и к тому же сам получил точно такое же письмо. Дуров извинился и стал ждать новостей со стороны США и нашего министерства культуры. Через неделю молчания он вновь позвонил Никулину, чтобы узнать, не получал ли тот каких-нибудь известий. Он ответил, что и ему никто не звонил. Оба уже согласились не ехать ни в какую Америку, как вдруг Никулин сказал: «Лева, у тебя конверт далеко? Видишь там большую треугольную печать? Прочитай, что там английскими буквами написано?» Приглядевшись, Дуров увидел надпись: «Счастливого пути, дурачок!»
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Как-то раз у «Табакерки» собралась огромная очередь, не протолкнуться, — премьера. На огромной афише крупными буквами было выведено: «РЕДЬЯРД КИПЛИНГ! МАУГЛИ!» Народ ломился на спектакль, но его из последних сил сдерживала милиция. Молодые актеры, параллельно репетировавшие в это время пьесу Александра Володина «Две стрелы», пытались вытащить из толпы самого драматурга, чтобы быстрее провести его в театр. Милиционер на входе упирался: «Без билета не положено!» «Да поймите вы, — взмолились актеры, — это наш автор, это его пьесу мы ставим». «Тогда другой разговор, — сказал милиционер. — Товарищ Киплинг, проходите!»
- Андрей Миронов с молодой женой Ларисой Голубкиной после свадьбы поехали на дачу, чтобы провести первую брачную ночь. Лучшие друзья актера Ширвиндт и Захаров отправились за молодоженами следом с целью разыграть их. Всю ночь они ходили вокруг дома, охая и ухая как привидения. Поняв, что их усилия пропадают впустую, Ширвиндт забрался в окно и укусил Голубкину за пятку. Это ей ужасно не понравилось. Разочарованный Захаров, узнав это, произнес: «Ох и намучаемся мы с ней...»
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Дело было в Звенигороде, снимали «Приключения итальянцев в России». Андрей Миронов рассказывал Эльдару Рязанову, как однажды в Сочи на съемках «Бриллиантовой руки» на площадку сквозь толпу зевак протиснулся потрепанного вида забулдыга и, отодвигая локтями Папанова и Миронова, подошел к Никулину и с чувством сказал: «Здорово, разгильдяй!» Тогда и Папанов, и Миронов ощутили легкие уколы зависти, осознав всю силу народной любви к Юрию Владимировичу. Рязанов похихикал над этой историей, как вдруг прямо напротив артистов остановился какой-то местный мужик, проезжавший мимо на велосипеде, и, в упор глядя на Андрея Миронова, сказал: «Вот так гусь к нам пожаловал!» «Вот так-то, Андрей, — рассмеялся Рязанов. — Теперь я вижу, что вы с Никулиным вполне сравнялись по популярности в народе!»
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Как-то раз Евгений Евстигнеев разговорился за обедом с Виктором Павловым. «Ты знаешь, — сказал Павлов, — лет 5 назад я так сыграл одну драматическую роль, что съемочная группа всю площадку слезами залила, вот как рыдали». «Это что! — ответил Евстигнеев. — Я один раз так здорово сыграл мертвеца, что меня едва не похоронили...»
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Приятели Александра Панкратова-Черного стали замечать, что он часто вертится в компании известных банкиров и воротил фондовой биржи.
— Да ты никак с миллионерами подружился? — язвительно спрашивали знакомые из Дома кино. — Одолжи, кстати, сотню зеленых...
— С миллионерами очень выгодно дружить, — ответил Панкратов-Черный. — В отличие от вас они никогда не просят взаймы.
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После того как на экраны вышел фильм «Два бойца», где Марк Бернес сыграл роль одессита Аркадия Дзюбина, жители Одессы единодушно стали считать актера своим земляком. Однажды после очередного творческого вечера, в ходе которого Марк Наумович в тысячный раз объяснял поклонникам, что никогда не жил в Одессе, к нему подошел раздосадованный человек и с обидой в голосе сказал: «Вот так и бывает, когда человек выходит в люди, он начинает стесняться родного гнезда. Хотя Одесса не такой плохой город, чтобы его стесняться».
- После успешного выпуска фильма актерская бригада, в которой был Михаил Пуговкин, ездила по городам с творческими вечерами. И вот гастроли, 13-й по счету город, Пуговкин выходит на сцену и театрально говорит: «Добрый вечер, Ульяновск!» В толпе зашептались. Актер повторяет: «Добрый вечер, Ульяновск!» Послышались возмущенные возгласы. «Добрый вечер», — начинает он в третий раз, как вдруг слышит за сценой подсказку администратора: «Это Саранск!» «Добрый вечер, Ульяновск, говорил я еще вчера, а теперь я говорю: добрый вечер, Саранск!» — выкрутился Пуговкин.
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Однажды Леонида Быкова пригласили на спектакль, в котором играл один молодой артист — сын очень влиятельных людей. Молодой актер явно не был обременен талантом, но из-за высокого положения его родителей никто не пытался ему об этом сказать. Не сказал об этом и Леонид Быков. После спектакля был фуршет и юный актер самонадеянно подошел к Быкову, чтобы спросить, что он думает о его игре. «Своей игрой вы напомнили мне чиновника Госкино Большакова», — ответил маэстро. «Но ведь Большаков не был артистом», — растерялся юноша. «Вот именно», — сказал Быков и ушел.
- Виталий Гогунский, будучи студентом, учился у Алексея Баталова. «Помню, стою я, — вспоминает Гогунский, — что-то задумался, вдаль смотрю, подходит Баталов и спрашивает:
— Что, масик, о чем стоишь думаешь?
— Знаете, Алексей Владимирович, а я вот думаю, что всего в жизни добьюсь и все равно останусь хорошим человеком.
— Молодец какой, — воодушевляюще похлопал меня по плечу Баталов, — давай, еще никому этого не удавалось».
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Известно, что певица Людмила Сенчина и актриса Нина Ургант были соседками по даче и очень дружили. Ургант даже назвала свою кошку Люськой в честь любимой подруги. Однажды питомица куда-то пропала, и актриса бросилась ее искать. Будучи женщиной экспрессивной, она, не стесняясь в выражениях, на весь поселок кричала: «Люська, скотина такая, трам-тарарам, куда ты запропастилась, гулена эдакая!» Услышав эту речь, одна из местных жительниц деликатно спросила: «Это вы Людочку Сенчину ищете?»
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В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и театральным шепотом, так, чтобы все слышали, выдала: «Чувствуете, голубчик? У кого-то открылось второе дыхание!»
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Фаина Раневская приехала на гастроли во Львов. Выйдя ночью на балкон гостиницы, она увидела светящееся огромными неоновыми буквами неприличное слово на букву «е». Потрясенная от ужаса актриса уже не смогла уснуть, и лишь на рассвете она с трудом разглядела потухшую первую букву «м» на вывеске мебельного магазина, написанной по-украински: «Меблi».
- В начале 90-х годов Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили поехали на гастроли в Америку. Актеры долго гуляли по Лос-Анджелесу и наконец решили вместе сфотографироваться. Алиса Бруновна выхватила из толпы первого попавшегося человека с просьбой сделать фото. Спешащий куда-то американец в черных очках и неприметной кофте покорно согласился и, позируя, встал рядом с Олегом Валериановичем. Жестами артисты объяснили незнакомцу, что сфотографировать нужно их, а не вместе с ними. Прохожий сделал кадр, и, лишь когда он возвращал фотоаппарат, наши актеры увидели, что все это время перед ними стоял Аль Пачино. Пообщаться с ним, правда, не удалось: пока Фрейндлих и Басилашвили приходили в себя, знаменитый «киногангстер» уже скрылся из виду.
А вам известны какие-нибудь комические случаи из жизни актеров?