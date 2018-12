16 добрых фильмов, пропитанных теплом и уютом

Фильмы оставляют разное послевкусие: сладость, как от карамельного мороженого; тепло, как от чая с медом; пряную горчинку, как после кружечки глинтвейна. Мы подготовили «меню» фильмов, которые гарантируют коктейль из самых теплых впечатлений.

Мы в AdMe.ru составили список из 16 фильмов, почувствовать тепло которых можно в уютном кругу самых близких людей.

Гуд-бай, Берлин! (Tschick), 2016

Майк окончательно убедился в том, что он — законченный неудачник, когда его не позвала на день рождения самая красивая девчонка школы. Веру в собственную невезучесть укрепил еще и тот факт, что к нему за парту посадали новенького — настоящего раздолбая с непроизносимой фамилией и стабильным запахом перегара. Пока Майк пытается отвлечься от происходящего хаоса компьютерными играми, его новый «напарник» заявлется к нему домой на старенькой «Ниве» и предлагает отправиться навстречу приключениям — к дедушке, который живет в некой, почти мифической, Валахии. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Мой мальчик (About a Boy), 2002

Уиллу за 30, он живет на проценты, получаемые от использования песни его отца, не женат и ни за кого не несет ответственность. Вместо того чтобы ходить на свидания, он посещает встречи родителей-одиночек, где выдает себя за папашу, у которого якобы есть сын. Здесь он знакомится с 12-летним Маркусом, который спустя время задается целью поженить свою маму и нового друга. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

В пути (Away We Go), 2009

Берт и Верона — крепкая семейная пара. Им уже за 30, и они узнают о том, что ждут ребенка. Будущие родители отправляются в путь, чтобы найти идеальное место для воспитания малыша. Они заглянут в гости к родителям и десятку своих друзей, проедут сотни миль, прежде чем поймут, что лучшее для них место — там, где есть любовь. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Афера доктора Нока (Knock), 2017

Нок — редкостный проходимец. От бывших «коллег»-мошенников он прячется в городке Сен-Морис, где выдает себя за дипломированного врача. Он придумал гениальный план: диагностировать у людей несуществующие болезни и успешно их «лечить». Ипохондрики просто в востроге, весь городок только и говорит о мастерстве молодого доктора. Все идет как по маслу, пока Нок неожиданно не влюбляется. Да еще и его легенда под угрозой: в городе объявился бывший товарищ, который вот-вот расскажет всю нелицеприятную правду о псевдовраче. Рейтинг IMDb — 5,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

От всего сердца (All of My Heart), 2015

Дженни получает в наследство половину большого дома, в котором можно воплотить в жизнь давнюю мечту: открыть гостиницу и готовить постояльцам вкуснейшие завтраки. Загвоздка в том, что вторая половина завещана финансисту Брайану, и у него совершенно другие планы на это строение. Им придется вместе разобраться со всеми проблемами и найти свое счастье. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Хайди (Heidi), 2015

В маленькой альпийской деревушке живут дедушка и его 8-летняя внучка Хайди. Девочка вместе с другом пасет в горах коз, гуляет и радуется каждому дню. Ее жизнь резко меняется из-за решения тететушки отдать Хайди в обеспеченную семью: теперь девочка должна помогать дочери хозяина дома. Добрый фильм об искренней детской дружбе, силе любви и преданности. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Белла (Bella), 2006

Хосе ждет большая футбольная карьера, он буквально в шаге от того, чтобы подписать многомиллионный контракт. Внезапно он оказывается втянут в круговорот событий, которые рушат его карьеру как карточный домик. Нина работает официанткой в небольшом ресторане, и встреча с Хосе переворачивает ее мир: вместе герои заново откроют для себя тепло домашнего очага, научатся принимать поддержку близких и станут двигаться навстречу новому. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Мой маленький ангел (Foster), 2011

Алек и Зои мечтали о сыне, но раз за разом их попытки стать родителями с треском проваливались. Жизнь семьи изменил 7-летний мальчик Илай, который однажды просто постучал к ним в дверь. Он оказался чудом, которое было так необходимо почти отчаявшейся паре. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Пусть сердце бьется (Dil Dhadakne Do), 2015

Богатая семья отправляется в путешествие на круизном лайнере. Это было бы отличное время для отдыха с близкими людьми на шезлонгах и с коктейлями, если бы у каждого из них не был припрятан свой скелет в шкафу. Разногласия, противоречия, танцы и любовь — и все это в легкой летней атмосфере. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Белль и Себастьян: Друзья навек (Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre), 2017

У Себастьяна есть самый преданный на свете друг — огромная собака, которую он назвал Белль. Раньше она помогала мальчику выпутываться из трудностей, но сейчас помощь нужна ей самой. Белль и ее щенков украл зловещий незнакомец, убедивший всех вокруг, что именно он — настоящий хозяин собаки. Мальчику в одиночку предстоит победить несправедливость и выручить друга из беды. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Джим Пуговка и машинист Лукас (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer), 2018

Добрая сказка о мальчике, которого в младенчестве доставили посылкой в волшебную страну. Малыш Джим вырастает и становится отважным путешественником. Вместе со своим другом он готов отправиться на поезде-вездеходе хоть на край света, к тому же цель у них более чем благородная — спасти похищенную принцессу. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Когда мы познакомились (When We First Met), 2018

Ной наконец-то встречает свою идеальную девушку. Первое свидание проходит превосходно, конечно, если не считать того, что возлюбленная сразу записывает его в число своих лучших друзей. Спустя 3 года Ной получает невероятную возможность заново произвести первое впечатление: он находит машину времени и теперь снова и снова возвращается в день первого свидания в надежде на другой, более счастливый финал. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рождественские хроники (The Christmas Chronicles), 2018

Кейт и Тедди Пирс решают снять на видео волшебный момент появления Санты. Их план станет началом фантастического приключения, в котором будет много доброго юмора, искреннего восторга, а еще эльфов и летающих оленей. Зимняя сказка для тех, кто хочет вновь поверить в чудеса и зарядиться волшебной атмосферой в ожидании праздника. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Космос между нами (The Space Between Us), 2017

Гарднер Эллиот вырос в экспериментальной колонии на Марсе, и он единственный ребенок на этой планете. Пообщаться со сверстниками он может только через интернет. В сети он встречает девушку по имени Талса. Их роман, разделенный космическим пространством, мог бы так и остаться отношениями на расстоянии, но Эллиот решает отправиться на Землю, чтобы встретить возлюбленную. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Букшоп (The Bookshop), 2017

В маленьком городке молодая вдова Флоренс Грин открывает книжную лавку, ассортимент которой периодически шокирует обитателей провинции. Добрые соседи с идеальными домами и газонами начинают плести интриги против нее. Она найдет поддержку там, где не рассчитывала ее встретить: в старом книголюбе мистере Брандише и школьнице Кристине. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Полночное солнце (Midnight Sun), 2018

Кэти вынуждена жить за плотными шторами и выходить на прогулки только поздним вечером: ее кожа слишком чувствительна к солнечному свету — любой неосторожный луч приведет к развитию тяжелой болезни. Сидя взаперти, она из окна каждый день наблюдает за парнем по имени Чарли, который проходит мимо ее дома. Однажды вечером они познакомятся, и Кэти решит притвориться самой обычной девушкой. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

А какой лентой вы бы дополнили этот список?