16 деталей из любимых фильмов, на которые мы не обращали внимания

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Есть такие фильмы, которые мы уже знаем наизусть, но все равно готовы пересматривать снова и снова. И только самые внимательные зрители смогут обнаружить в них что-нибудь новенькое, например небольшой киноляп.

AdMe.ru пересмотрел советские ленты и нашел несколько любопытных недочетов, допущенных киношниками. И все-таки, думаем, вы с нами согласитесь: этим фильмам можно простить что угодно.

Карнавал

Помните сцену, где героиня Ирины Муравьевой тренирует дикцию при помощи орехов? Если приглядеться, то на заднем плане можно увидеть притаившегося за телефонной будкой работника кино: мужчина трясет ветку дерева, чтобы листья красиво падали в кадре.

Обратите внимание на тюльпаны: сначала их показывают увядшими, а при смене ракурса цветы тут же выпрямляются. Чудеса, да и только!

Зима в Простоквашино

В мультфильмах тоже иногда встречаются ляпы. В этой сцене, когда родителям Дяди Федора пришла посылка, меняется задний план с книгами, а также количество отверстий в коробке — то их 4, то 5.

Помните, как Матроскин начинает жаловаться на Шарика, что тот вместо валенок купил на зиму кеды? Обувь оказалась еще и волшебной: в одном кадре кеды с белым носом, а в другом уже с голубым.

Девчата

Почти что легендарная сцена, где Тося сделала себе огромный бутерброд из половины батона. Обратите внимание на банку сгущенки: при смене ракурсов она то и дело «прыгает» по столу в разные места.

Сцена ближе к концу фильма, где Тося и ее соседки сидят за столом. На заднем плане на кровати хорошо видна гитара, но ракурс меняется — и вот гитара неожиданно оказывается на стене.

Белые росы

Помните фотографию трех братьев в детстве? По сюжету братья разного возраста, но на снимке почему-то выглядят скорее ровесниками.

Сцена, где дед Федос приходит в гости к своему другу Тимофею: при смене ракурса немного меняется расположение тарелок, а сам стол заметно сдвигается относительно окна.

Вокзал для двоих

Съемки фильма могут затянуться и на несколько месяцев, а прически актеров успевают измениться. Но в этих двух сценах, идущих друг за другом, разница уж слишком заметна.

Когда Платон идет к поезду, мы видим на платформе женщину в красной рубашке. В это же время героиня Гурченко идет по мосту и по крайне мере 3 раза встречает ту же самую женщину.

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Обратите внимание на забор до прыжка: легко угадать очертания силуэта, который в него вот-вот влетит. Так киношники заранее подготовили забор, чтобы его было проще сломать.

Кажется, сцену с исправлением ошибок у доски сняли далеко не сразу: вид исправленных букв и расположение подчеркиваний меняются.

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

При воссоздании атмосферы былой эпохи сложно уследить за всеми деталями. Вот и создатели сериала проморгали: в сельской местности Англии ХХ века еще не было электрификации, а в городах не лежал асфальт.

В серии «Знакомство» Холмс и Ватсон приезжают взглянуть на дом Ройлоттов. Вокруг еще довольно много зелени и листвы. Но когда нам показывают сам дом, становится очевидно, что вокруг здания стоят голые деревья без единого листочка. Кажется, эти сцены снимали в разное время года.

Ну, погоди!

Аниматоры всенародно любимого мультфильма оставили множество недочетов. Например, в этой серии полка на стене каюты загадочно исчезает, а потом снова появляется.

На гитаре у волка количество струн то и дело меняется.