16 дерзких фильмов о безумии для тех, кто устал от сладких хеппи-эндов

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Смотреть психологические фильмы не только интересно, но и полезно. Эти картины заставляют задуматься о собственных поступках, которым порой мы сами не можем дать объяснения. И анализируя поведение персонажей в таких фильмах, можно сделать некоторые выводы о своем психическом здоровье.

AdMe.ru предупреждает: эти истории поглотят вас с первых секунд и не отпустят до финальных титров.

Дом, который построил Джек, 2018

В главных ролях: Мэтт Диллон, Ума Турман, Бруно Ганц и Софи Гробёль Психологический триллер Ларса фон Триера. События развиваются в Америке 70-х. Серийный убийца по имени Джек оттачивал свое мастерство в течение 12 лет. Он совершает невероятно изощренные, а порой до смеха абсурдные убийства, к каждому из которых маньяк относится как к произведению искусства. Премьера фильма состоялась 14 мая 2018 года на Каннском кинофестивале. Большая часть зрителей покинула внеконкурсный показ, посчитав, что в картине слишком много неоправданной жестокости. Те, кто остался, аплодировали стоя после окончания сеанса. Подобные истории случались и во время проката фильма в России.

Суспирия, 2018

В главных ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Миа Гот События разворачиваются в Восточном Берлине 70-х. Главная героиня пытается воплотить мечту — попасть во всемирно известную танцевальную академию. С первых секунд картина погружает в аутентичную серую атмосферу ГДР, что создает идеальный фон для развития сюжета мистического триллера. Музыка Тома Йорка (Radiohead) также играет свою роль в создании общего настроения картины. Удивительная (как и всегда) актерская игра Тильды Суинтон, не похожая на себя Хлоя Морец и Дакота Джонсон словно затаскивают зрителя в мир «Суспирии», схватив его за руки.

Под Сильвер-Лэйк, 2018

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Райли Кио, Лора Ли, Тофер Грейс Неонуарный триллер, повествующий о парне, который одержим теорией скрытых посланий в современной культуре. К слову, и самого главного героя можно назвать посланием, которое зрителям предстоит разгадать во время просмотра. Фильм наполнен множеством отсылок к старым фильмам, и в кадрах часто можно заметить постеры фильмов Хичкока, Копполы и многих других.

Веб-камера, 2018

В главных ролях: Мадлен Брюэр, Патрик Дарро, Мелора Уолтерс, Девин Друид В эротическом чате у Элис много поклонников, и девушка не просто зарабатывает, а мечтает стать самой популярной веб-моделью сайта. Ее цель почти достигнута, но однажды во время попытки зайти в свой аккаунт Эллис сталкивается с проблемой: доступ заблокирован и вместо нее в чате появляется точная копия девушки. Кто-то называет фильм эпизодом сериала «Черное зеркало», отчасти так и есть. Но картина интересно раскрывает тему нового поколения: страхи людей, их ценности. В целом именно за счет актуальности темы можно аннулировать претензии к фильму.

Бархатная бензопила, 2019

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Джон Малкович, Наталия Дайер В спокойной и размеренной жизни художественного критика (Джилленхол) все переворачивается с ног на голову, когда его подруга находит склад необычных картин в квартире умершего соседа. Поскольку у почившего не было родственников, местные галереи вступили в гонку по скупке работ неизвестного гения. В фильме выдержана атмосфера детективного триллера, но и без мистики не обошлось: живые картины, потусторонние миры, темные силы. Фильм придется по вкусу тем, кто любит смешанную атмосферу ужасов и детектива. Нужно отметить и игру Джейка Джилленхола, ради которой точно стоит «завести» бархатную бензопилу.

Золотая перчатка, 2019

В главных ролях: Йонас Дасслер, Маргарете Тизель, Марк Хоземанн, Катя Штудт Фильм о серийном убийце, основанный на реальных событиях. Германия, 70-е. Ничего не добившийся в жизни Фриц Хонка коротает вечера в баре «Золотая перчатка». Под воздействием спиртного он набирается смелости и ищет ласки взрослых женщин, которых подкупает внимание молодого мужчины. Картина не для слабонервных. Все сцены сняты настолько откровенно, что становится не по себе. А от понимания того, что когда-то это действительно произошло, ощущения еще хуже. Если вы с трудом переносите фильмы типа «Я плюю на ваши могилы», то «Золотая перчатка» не для вас.

Птичий короб, 2018

В главных ролях: Сандра Буллок, Джон Малкович, Сара Полсон, Роза Салазар Мир погружен в хаос: перед глазами людей проявляется их самый большой страх и они совершают самоубийство. Женщина с двумя детьми отправляется на поиски безопасного места среди тех, кто еще не обезумел. Однако, чтобы сохранить жизнь, нужно всегда быть с закрытыми глазами и слушать птиц — они предвестники приближающейся опасности. Довольно необычный формат для студии Netflix. Не ужасы, не триллер, а что-то среднее. Завораживающая игра Сандры Буллок, которая (если верить ее словам) в течение всего съемочного процесса была с закрытыми глазами.

Немой, 2018

В главных ролях: Пол Радд, Александр Скарсгорд, Роберт Шиэн, Ноэль Кларк Незамыленный сюжет и довольно интересное (хотя и печальное) видение будущего. Берлин, 2052 год. Немой бармен по имени Лео Байлер каждый день пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной. Попытки приводят его к двум американским хирургам, от которых он надеется получить помощь в поисках. Спустя некоторое время Лео понимает, что от новых знакомых стоит бежать подальше.

Земля под моими ногами, 2019

В главных ролях: Валери Пахнер, Пиа Хирцеггер, Мави Хёрбигер, Марк Бенжамин Амбициозная и молодая Лола работает бизнес-консультантом. Она дисциплинированный и очень собранный человек, а ее жизнь расписана по минутам: рабочие вопросы, тренировки, личная жизнь. Однажды девушке звонят из психиатрической клиники, чтобы оповестить о попытке самоубийства ее старшей сестры. После этого звонка твердая жизненная конструкция молодой бизнес-леди пошатнулась, ведь никто не должен узнать о существовании ее сестры. Две сестры, два мира сталкиваются друг с другом — идея, кажется, не нова. Однако этот контраст вводит в замешательство, и во время просмотра картины постоянно задаешься вопросом: кто из сестер действительно должен жить в психушке?

Экстаз, 2018

В главных ролях: София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Клод Гаян Малл Прощальная вечеринка выпускников академии современного танца превращается в пляску смерти, после того как молодые люди оказываются под воздействием психоделических веществ. Их ждет самая длинная ночь в жизни, которая принесет в себе все: боль, страх, хаос и отчаяние. Каждая новая картина режиссера Гаспара Ноэ — это событие в мире кино. «Экстаз» уже разделил киноманов на два лагеря. В одном единогласно утверждают, что фильм грязный и в нем даже нечего обсуждать. В другом ленту хвалят и считают, что ее стоит показывать в программе борьбы против наркотиков, потому как более показательного примера последствий просто не найти. В сравнении с «Экстазом» такие фильмы, как «Реквием о мечте» и «На игле» (при всем к ним уважении), — комплимент в сторону запрещенных препаратов.

Бог существует, ее имя — Петруния, 2019

В главных ролях: Зорица Нушева, Лабина Митевска, Стефан Вуйисич Возвращаясь домой после очередного неудачного собеседования, 32-летняя Петруния увидела мужчин, соревнующихся в нырянии за крестом. Девушка принимает участие в состязании и побеждает в нем, что вызывает негодование всей общественности Македонии. Фильм балансирует между мелодрамой и язвительной сатирой. В нем высмеиваются ценности большинства македонцев, которые по-прежнему поддерживаются законом, церковью и СМИ. Дерзкие и безумные поступки Петрунии бросают вызов ортодоксальной общественности, а ее уверенность и смелость вдохновляют.

Анон, 2018

В главных ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сейфрид, Соня Уолгер, Джо Пинг Детектив Сол Фриленд живет в государстве с тоталитарным режимом. Это место, где цена за ошибку или правонарушение очень велика. Однажды он встречает девушку, которой нет ни в одной базе данных. Перед детективом открывается дверь в преступный мир новой эры. Эндрю Никкол неоднократно показывал свое видение будущего в таких фильмах, как «Время» и «Гаттака». И все, кто видел эти фильмы, согласятся, что его представление о интеграции технического прогресса в человеческую жизнь отнюдь не банальное. Откровенно говоря, «Анон» не дотягивает до вышеназванных картин, но и выбрасывать фильм в корзину не стоит. Тем, кто любит творчество Никкола и просто фантастические триллеры, лента придется по вкусу.

Крушители системы, 2019

В главных ролях: Хелен Зенгель, Альберт Шух, Мелани Страуб, Марьям Заре Systemsprenger («системный сбой») — термин для описания детей, с которыми не справляются родители в приемных семьях и воспитатели в детских домах. Поведение этих детей опасно, ведь их практически невозможно контролировать. Фильм рассказывает о бесконечных хождениях 9-летней девочки по имени Бенни по кругам органов опеки. В картине ничего не приукрашено, она не дает простых ответов на волнующие зрителя вопросы. Игра маленькой Хелен Зенгель настолько убедительна, что ни на секунду не сомневаешься: у ребенка «системный сбой». Сильная драма, которая проймет любого.

Маленькое красное платье, 2018

В главных ролях: Гвендолин Кристи, Кэролайн Кац, Джулиан Бэррэтт, Сидсе Бабетт Кнудсен За стеклом витрины находится идеальное красное платье. Каждой, кто его примеряет, оно подходит. Любую женщину это платье делает желанной, однако у него есть цена, заплатить которую сможет не каждая. Ты — платье. Тебя покупают и носят. В фильме затронута тема раскола между формой и содержанием. Смешанные жанры и сюжет, который поражает неожиданностью, выливаются в два слова: интеллектуальное кино. Это калейдоскоп удивительных и роскошных картинок, которые гипнотизируют. А еще это возможность посмотреть и убедиться, что Гвендолин Кристи может быть не только Бриенной Тарт, которую все знают по «Игре престолов», а кем угодно.

ДругаяЖизнь, 2017

В главных ролях: Джессика Де Гау, Томас Кокерел, Лайам Грэхэм, Т. Дж. Пауэр «ДругаяЖизнь» — препарат, который создает в голове виртуальную реальность и расширяет восприятие времени. Главный разработчик «ДругойЖизни» Рэн Амари планирует запустить препарат в производство, но у правительства свой план по его использованию. Они хотят решить проблему переполненных тюрем, где с помощью «ДругойЖизни» заключенные на долгий срок смогут отбыть его за считаные минуты. Рэн выступает против замысла правительства и попадает в плен собственного разума. Многим это описание может напомнить фильм «Начало», но общего с картиной Нолана мало. «ДругаяЖизнь» хорошо демонстрирует то, что можно снимать отличные ленты и с небольшим бюджетом. Картина помогает многое переоценить, переосмыслить свое отношение к окружению.

Неоновый демон, 2016

В главных ролях: Эль Фэннинг, Джена Мэлоун, Белла Хиткот, Карл Глусман Джесси мечтает о подиумах и фотосессиях. После окончания школы она отправляется в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту — стать супермоделью. Без чьей-либо поддержки, без денег, но с нужными знакомствами девушка пробирается через тернии к звездам. С каждым днем Джесси все ближе к осуществлению заветной мечты, но за столь стремительный взлет придется заплатить высокую цену, ведь завистливые конкурентки готовы на все. Стильный и метафоричный триллер о расшатанной психике, о красоте, жестокости и о том, в каких ситуациях в силу вступает закон «человек человеку волк».

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