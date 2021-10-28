16 британских актрис, которые одним своим появлением в кадре заставляют замереть от восторга
Британское кино — это особая ветвь кинематографа. Мы ценим английские фильмы и сериалы за фирменный острый юмор и элегантную подачу. И добрую часть этой атмосферы создают актеры, которые родились и выросли в этой стране. Туманный Альбион подарил нам множество ярких звезд, которые вполне способны потеснить наших голливудских любимчиков. А кое-кто из них уже успешно пополнил ряды мировых знаменитостей.
В сегодняшней статье AdMe.ru собрал восхитительных актрис родом из Великобритании. Их обаяние ничуть не уступает таланту, и без них мир кино был бы совершенно другим.
Дейзи Ридли
Прославили Дейзи 7-й, 8-й и 9-й эпизоды саги «Звездные войны», где она сыграла джедая по имени Рей, которая учится владеть Силой.
Где еще можно увидеть: «Офелия», «Поступь хаоса», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и др.
Кэтрин Зета-Джонс
Одна из наиболее запомнившихся ролей Кэтрин — Элена де ла Вега в фильмах о приключениях Зорро. В жизни актриса по-прежнему столь же прекрасна, как ее героиня. Но это далеко не все ленты, в которых блистает Зета-Джонс.
Где еще можно увидеть: «Терминал», «12 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «Чикаго» и др.
Розамунд Пайк
Одна из наиболее ярких работ Розамунд — главная роль в триллере «Исчезнувшая», где актриса играет пропавшую при таинственных обстоятельствах девушку по имени Эми.
Где еще можно увидеть: «Умри, но не сейчас», «Гордость и предубеждение» (2005), «Воспитание чувств» и другие картины.
Кейт Уинслет
Для многих из нас Кейт Уинслет — в первую очередь Роуз из «Титаника». Но в списке работ обаятельной актрисы есть и другие, не менее заметные роли.
Где еще можно увидеть: «Вечное сияние чистого разума», «Отпуск по обмену», «Волшебная страна» и др.
Оливия Колман
Оливия выглядит настоящей утонченной британской аристократкой. И в роль взрослой королевы Елизаветы II, которую она сыграла следом за Клэр Фой в сериале «Корона», актриса вжилась идеально.
Где еще можно увидеть: «Фаворитка», «Отверженные», «Отец» и др.
Софи Рандл
Софи прославила роль в популярном сериале «Острые козырьки», где она сыграла сестру гангстеров Шелби.
Где еще можно увидеть: «Вызовите акушерку», «Большие надежды», «Джентльмен Джек» и др.
Рэйчел Вайс
Многие поклонники сразу узнают Рэйчел в обаятельной библиотекарше из серии фильмов «Мумия». Это, пожалуй, наиболее популярная ее роль, хотя есть немало шикарных картин с ее участием.
Где еще можно увидеть: «Константин: Повелитель тьмы», «Фонтан», «Мои черничные ночи» и др.
Кейт Бекинсейл
Несомненно, одна из самых ярких работ в карьере Кейт — серия фильмов «Другой мир», где она сыграла главную роль. Но это не единственный случай, когда актриса появилась на экране в роли бесстрашной красотки.
Где еще можно увидеть: «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор», «Ничего, кроме правды» и др.
Эмили Блант
Роль самоуверенной ассистентки в ленте «Дьявол носит Prada» в карьере актрисы не первая. Но именно в этой картине она перетягивает на себя внимание в каждой сцене, в которой участвует.
Где еще можно увидеть: «Великий Бак Ховард», «Молодая Виктория», «Тихое место» и др.
Эмилия Кларк
Актриса запомнилась поклонникам ролью Дейенерис в «Игре престолов», но у нее немало и других работ. А в жизни Эмилия очень улыбчива и не слишком похожа на упрямую Мать драконов.
Где еще можно увидеть: «До встречи с тобой», «Рождество на двоих», «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и др.
Кэри Маллиган
Кэри блестяще справилась с ролью своенравной Дейзи в фильме «Великий Гэтсби». И ей не впервой играть прекрасную даму из прошлых лет. Есть еще несколько картин, где актриса перевоплощается в женщин другой эпохи.
Где еще можно увидеть: «Гордость и предубеждение» (2005), «Суфражистка», «Воспитание чувств» и так далее.
Кая Скоделарио
Роль Эффи в сериале «Молокососы» принесла актрисе известность. Этот проект стал ее первой работой в кино, и благодаря ему она начала получать другие предложения.
Где еще можно увидеть: «Бегущий в лабиринте», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Красивый, плохой, злой» и др.
Фелисити Джонс
Актриса была номинирована на множество наград за роль в мелодраме «Вселенная Стивена Хокинга». Однако и другие картины принесли ей номинации и победы.
Где еще можно увидеть: «Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Как выйти замуж за миллиардера», «Как сумасшедший» и др.
Рут Уилсон
В истории кино роман о Джейн Эйр экранизировали множество раз. Главную героиню играли многие талантливые актрисы, вошла в их число и Рут Уилсон.
Где еще можно увидеть: «Лютер», «Анна Каренина», «Темные начала» и др.
Ванесса Кирби
Ванесса стала известна в основном благодаря роли молодой принцессы Маргарет в сериале «Корона».
Где еще можно увидеть: «Миссия невыполнима» (6-я и 7-я части), «Восхождение Юпитер», «До встречи с тобой» и др.
Джессика Барден
Джессика сыграла главную роль в сериале Netflix «Конец ***го мира». Недавно стало известно, что актриса задействована еще в одном проекте Netflix, который готовится к выходу.
Где еще можно увидеть: «Неотразимая Тамара», «Ханна. Совершенное оружие», «Вдали от обезумевшей толпы» и др.
Каких британских актрис вы можете назвать своими любимыми? Кто-нибудь из них есть в нашем списке?