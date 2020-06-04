16 атмосферных фильмов, которые увлекают в водоворот событий с первых кадров

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Каждый режиссер — творец альтернативной реальности, создатель маленького мира со своим уникальным микроклиматом. Только настоящему профи удастся сделать зрителя частью своей фантазии, заставить его сопереживать героям, разгадывать вместе с ними головоломки и находить ответы на поставленные вопросы. Такие киноленты открывают перед нами безграничные возможности. Они позволяют перемещаться во времени и пространстве, вычислять убийц и лжецов, распутывать клубки любовных интриг и даже вершить судьбы персонажей.

Мы в AdMe.ru всегда ценили атмосферные фильмы, в сюжетных поворотах которых заблудиться можно на раз-два. Поэтому решили опубликовать новую подборку, которая поможет не только скрасить вечер, но и расшевелить извилины.

1. Переводчики (2019)

Девятерых переводчиков помещают в изолированный бункер для перевода рукописи загадочного писателя Оскара Браха, автора нашумевших бестселлеров. Главным героям приходится работать в условиях строгой секретности, ведь утечка информации может обернуться для всех сущим кошмаром. Но кто-то все-таки сливает отрывок произведения в сеть, да еще и угрожает издателю опубликовать все главы романа, если он не переведет на счет анонима крупную сумму. Вместе с переводчиками зрителю предстоит вычислить «крота» и узнать, кто же скрывается под псевдонимом Оскар Брах. Рейтинг IMDb — 6,3

2. Оккупант (2020)

У Хавьера выдался крайне непростой год. Некогда успешный рекламщик потерял работу, а попытки найти новую не увенчались успехом. Семье главного героя приходится продать свою роскошную квартиру и переехать в менее престижный район. Однажды Хавьер возвращается в бывшие апартаменты, случайно найдя связку ключей, и у него появляется идея, как все исправить. Но удастся ли герою добиться своего, не утонув в пучине собственной лжи? Чего Хавьеру будет стоить попытка шантажировать новых владельцев квартиры? Рейтинг IMDb — 6,3

3. В тихом омуте (2019)

Детективу Грегу Харперу, тяжело переживающему измену жены, поручают расследовать загадочное исчезновение 10-летнего мальчика, который уехал на велосипеде в парк и не вернулся. Все указывает на повторение событий прошлых лет, когда в округе исчезали дети. Тем временем странные явления начинают преследовать главного героя, пока он пытается спасти свой брак и достучаться до истины. Рейтинг IMDb — 6,8

4. Тело (2012)

Молодой профессор узнает, что тело его умершей жены бесследно исчезает из морга. Детективы начинают расследование, однако единственный человек, который мог бы пролить свет на произошедшее, а именно сторож морга, был сбит машиной и теперь находится в коме. Испанский триллер мастерски нагнетает обстановку, погружая зрителя в атмосферу интриг, подозрений и хитросплетений событий. Рейтинг IMDb — 7,6

5. Радиус (2017)

Лиам приходит в себя рядом с перевернувшимся автомобилем и не помнит, как очутился в этом месте. Потерявший память главный герой пытается поймать попутку, но в ней оказывается мертвый водитель. Лиам направляется в город за медицинской помощью, однако обнаруживает там лишь мертвые тела с бледными глазами. Поначалу мужчина думает, что в округе свирепствует вирус, но со временем осознает, что проблема кроется в нем самом. Понять природу происходящих вещей герою помогает девушка по имени Джейн, с которой они начинают расследование. Рейтинг IMDb — 6,2

6. Двуличный любовник (2017)

Молодая женщина Хлоя, страдающая от депрессии, обращается к дорогому психоаналитику по имени Пол. Он помогает ей преодолеть недуг, вместе с тем главная героиня понимает, что неожиданно для самой себя влюбляется в мужчину. Чувства оказываются взаимными, и вскоре пара начинает жить вместе. Однако со временем Хлоя начинает осознавать, что Пол совсем не тот, за кого себя выдает. «Двуличный любовник» — грациозная, броская и интригующая работа французского режиссера Франсуа Озона. Рейтинг IMDb — 6,2

7. Предвестник землетрясения (2019)

Молодая англичанка по имени Люси сбегает от семейных проблем в Японию, где успешно устраивается на работу переводчиком. Но однажды в Токийском заливе находят руку ее пропавшей подруги, с которой она познакомилась через местного фотографа. Главную героиню обвиняют в убийстве, но сама она категорически отрицает свою вину. Рейтинг IMDb — 5,9

8. Сторожка (2019)

Эйдан и Миа, потерявшие мать, отказываются идти на контакт с новой девушкой своего отца Ричарда. По настоянию мужчины, дети вместе с мачехой отправляются в отдаленный коттедж, чтобы встретить там Рождество. Но как только членам семьи удается найти друг к другу подход и отношения между ними понемногу перестают быть натянутыми, в доме начинают происходить странные события. Удастся ли героям отличить реальность от выдумок разыгравшегося воображения? Рейтинг IMDb — 6,1

9. Закат (2019)

1913 год, Венгрия. Ирис Лейтер перебирается в Будапешт в надежде устроиться на работу в легендарный шляпный магазин, некогда принадлежавший ее покойным родителям. Однако новый хозяин отказывает девушке, ставшей жертвой жестоких интриг. Главная героиня не намерена покидать город, более того, она ставит цель распутать клубок семейных тайн и начинает собственное расследование на темных улицах города в преддверии Первой мировой войны. Рейтинг IMDb — 6,4

10. Эспен в поисках Золотого замка (2019)

Кто-то отравил короля и королеву, и спасти их может только живая вода, спрятанная в таинственном Золотом замке. На ее поиски отправляются молодой крестьянин Эспен и принцесса Кристин. Впереди их ждет непростое путешествие через страну троллей, неожиданные знакомства и немало опасностей. Этот фильм — атмосферная сказка, где есть место дружбе, живописным локациям, волшебным перипетиям и ненавязчивому юмору. Беспроигрышный выбор для семейного просмотра. Рейтинг IMDb — 6,4

11. Двое во Вселенной (2015)

Эми и Эд — родственные души, посвятившие свою жизнь изучению теории струн, параллельных измерений, космических двойников и устройству Вселенной. Их чувства не знают ни границ, ни расстояний. Но однажды Эд исчезает, при этом главная героиня продолжает получать от него сообщения и видеоролики. Эми предстоит выяснить, что же случилось с ее возлюбленным: его похитили потусторонние силы или над ней проводят какой-то жестокий эксперимент? Рейтинг IMDb — 6,1

12. Затерянный город Z (2016)

Топограф Перси Фосетт отправляется в джунгли Амазонии по следам путешественников, исчезнувших в поисках Эльдорадо, мифического золотого города. Главный герой исследует уголки, куда еще не ступала нога человека, находит подход к индейцам из местных племен и пытается разгадать тайны древней цивилизации, затерявшейся в самом сердце сельвы. В экспедиции Фосетта берется сопровождать его старший сын Джек. «Затерянный город Z» позволяет не только проникнуться сюжетом, но и любоваться каждым кадром. Рейтинг IMDb — 6,6

13. Воображаемая земля (2018)

Одинокий рабочий из Китая бесследно исчезает со стройки в Сингапуре. За расследование берутся двое полицейских. Чтобы найти его, они должны понять ход мысли мигранта. Один из детективов, страдающий бессонницей, забредает в ночное интернет-кафе, куда часто захаживал пропавший рабочий. Картина в жанре неонуар, насыщенная неоновыми огнями и звуками синтезатора, вводит зрителя в транс, заставляя гадать, кто из героев кому снится и куда затягивает людей всемирная паутина. Рейтинг IMDb — 6,3

14. Черное зеркало: Брандашмыг (2018)

1984 год. Молодой программист Стефан пытается написать компьютерную игру по фантастическому роману, в котором автор может влиять на развитие сюжета. Главный герой получает финансирование от крупной компании, но процесс разработки стопорится. Интерактивный фильм от создателей культового сериала «Черное зеркало» предлагает зрителям самим вершить сюжет. И если сначала вам будут предлагать выбрать фоновую музыку или хлопья на завтрак, то затем в ваших руках окажутся жизни персонажей. Рейтинг IMDb — 7,2

15. Виновный (2018)

Асгер Хольм — диспетчер службы спасения. Однажды ему поступает звонок от женщины, которую похитили и куда-то везут на машине. Не покидая рабочего места, главный герой пытается спасти ее. Когда же связь обрывается, офицер, не теряя ни минуты, начинает поиски жертвы и преступника, ведь шансы на благополучный исход событий неумолимо тают. Но вскоре Асгер понимает, что это вовсе не обычное похищение. Рейтинг IMDb — 7,5

16. ДругаяЖизнь (2017)

Рэн изобретает новый революционный препарат под названием «ДругаяЖизнь», который создает виртуальную реальность в мозгу человека. Разработка расширяет восприятие времени, доли секунд под его действием ощущаются как часы и даже дни. Правительство видит в нем решение проблемы переполненных тюрем: теперь преступники могут отбывать длительный срок за какие-то минуты. Однако вскоре в ловушку времени и своего разума попадает сама Рэн. Рейтинг IMDb — 6,3

А вы уже успели посмотреть что-либо из этого списка? Расскажите нам о своих впечатлениях, а также делитесь фильмами, которые удачно бы дополнили эту подборку.