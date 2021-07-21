16 актеров с бешеной харизмой, которые действуют на зрителей как магнит
Привлекательная внешность, безусловно, играет важную роль в жизни любого актера. Но она далеко не всегда является гарантом успеха. Ведь красота — понятие субъективное и изменчивое. И лишь харизма и магнетическая энергия неподвластны ни времени, ни тенденциям.
Мы в AdMe.ru убеждены, что для того, чтобы приковывать зрителей к экранам, необязательно обладать идеальными чертами лица и голливудской улыбкой. Героев нашей подборки редко можно встретить в рейтингах самых красивых, но при этом поклонников у них хоть отбавляй.
Клас Банг
Где можно увидеть: «Дракула», «Квадрат», «Искусство ограбления».
Жан Дюжарден
Где можно увидеть: «Артист», «99 франков», «Офицер и шпион».
Гаэль Гарсиа Берналь
Где можно увидеть: «И твою маму тоже», «Письма к Джульетте», «Время».
Марк Стронг
Где можно увидеть: «Шерлок Холмс: Игра теней», «Звездная пыль», «Круэлла».
Маттиас Схунартс
Где можно увидеть: «Лофт», «Ржавчина и кость», «Мустанг».
Пьер Нине
Где можно увидеть: «Ив Сен-Лоран», «Идеальный мужчина», «Обещание на рассвете».
Дэмиэн Льюис
Где можно увидеть: «Родина», «Братья по оружию», «Жизнь как приговор».
Тахар Рахим
Где можно увидеть: «Пророк», «Змей», «Мавританец».
Дев Патель
Где можно увидеть: «Лев», «Отель Мумбаи: Противостояние», «Гость на свадьбе».
Даниэль Брюль
Где можно увидеть: «Гудбай, Ленин!», «Колония Дигнидад», «Алиенист».
Гарри Ллойд
Где можно увидеть: «Вселенная Стивена Хокинга», «По ту сторону», «Дивный новый мир».
Мэтт Смит
Где можно увидеть: «Доктор Кто», «Корона», «Опасные секреты».
Гарри Меллинг
Где можно увидеть: «Дьявол всегда здесь», «Бессмертная гвардия», «Ход королевы».
Чарли Хитон
Где можно увидеть: «Очень странные дела», «Обитель теней», «Новые мутанты».
Адам Драйвер
Где можно увидеть: «Черный клановец», «Брачная история», «Дом Гуччи».
Аарон Пол
Где можно увидеть: «Во все тяжкие», «Need for Speed: Жажда скорости», «Путь».
Как вы считаете, что важнее для актера: харизма или красота?