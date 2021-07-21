16 актеров с бешеной харизмой, которые действуют на зрителей как магнит

Привлекательная внешность, безусловно, играет важную роль в жизни любого актера. Но она далеко не всегда является гарантом успеха. Ведь красота — понятие субъективное и изменчивое. И лишь харизма и магнетическая энергия неподвластны ни времени, ни тенденциям.

Мы в AdMe.ru убеждены, что для того, чтобы приковывать зрителей к экранам, необязательно обладать идеальными чертами лица и голливудской улыбкой. Героев нашей подборки редко можно встретить в рейтингах самых красивых, но при этом поклонников у них хоть отбавляй.

Клас Банг

Жан Дюжарден

Гаэль Гарсиа Берналь

Марк Стронг

Маттиас Схунартс

Пьер Нине

Дэмиэн Льюис

Тахар Рахим

Дев Патель

Даниэль Брюль

Гарри Ллойд

Мэтт Смит

Гарри Меллинг

Чарли Хитон

Адам Драйвер

Аарон Пол