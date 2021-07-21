AdMe
AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

16 актеров с бешеной харизмой, которые действуют на зрителей как магнит

----
-

Привлекательная внешность, безусловно, играет важную роль в жизни любого актера. Но она далеко не всегда является гарантом успеха. Ведь красота — понятие субъективное и изменчивое. И лишь харизма и магнетическая энергия неподвластны ни времени, ни тенденциям.

Мы в AdMe.ru убеждены, что для того, чтобы приковывать зрителей к экранам, необязательно обладать идеальными чертами лица и голливудской улыбкой. Героев нашей подборки редко можно встретить в рейтингах самых красивых, но при этом поклонников у них хоть отбавляй.

Клас Банг

Где можно увидеть: «Дракула», «Квадрат», «Искусство ограбления».

Жан Дюжарден

Где можно увидеть: «Артист», «99 франков», «Офицер и шпион».

Гаэль Гарсиа Берналь

Где можно увидеть: «И твою маму тоже», «Письма к Джульетте», «Время».

Марк Стронг

Где можно увидеть: «Шерлок Холмс: Игра теней», «Звездная пыль», «Круэлла».

Маттиас Схунартс

Где можно увидеть: «Лофт», «Ржавчина и кость», «Мустанг».

Пьер Нине

Где можно увидеть: «Ив Сен-Лоран», «Идеальный мужчина», «Обещание на рассвете».

Дэмиэн Льюис

Где можно увидеть: «Родина», «Братья по оружию», «Жизнь как приговор».

Тахар Рахим

Где можно увидеть: «Пророк», «Змей», «Мавританец».

Дев Патель

Где можно увидеть: «Лев», «Отель Мумбаи: Противостояние», «Гость на свадьбе».

Даниэль Брюль

Где можно увидеть: «Гудбай, Ленин!», «Колония Дигнидад», «Алиенист».

Гарри Ллойд

Где можно увидеть: «Вселенная Стивена Хокинга», «По ту сторону», «Дивный новый мир».

Мэтт Смит

Где можно увидеть: «Доктор Кто», «Корона», «Опасные секреты».

Гарри Меллинг

Где можно увидеть: «Дьявол всегда здесь», «Бессмертная гвардия», «Ход королевы».

Чарли Хитон

Где можно увидеть: «Очень странные дела», «Обитель теней», «Новые мутанты».

Адам Драйвер

Где можно увидеть: «Черный клановец», «Брачная история», «Дом Гуччи».

Аарон Пол

Где можно увидеть: «Во все тяжкие», «Need for Speed: Жажда скорости», «Путь».

Как вы считаете, что важнее для актера: харизма или красота?

Фото на превью CAP / RFS / Capital Pictures / East News, GEOFF ROBINS / AFP / East News
----
-
Поделиться этой статьёй