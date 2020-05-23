16 актеров рассказали о том, что на самом деле происходило на съемках популярных фильмов и сериалов

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Продвижение и пиар фильмов — довольно однообразный и муторный процесс. Актерам приходится давать десятки интервью в день. И чтобы сделать свой рассказ интереснее, они вспоминают какие-то детали со съемок, которые позволяют нам, простым зрителям, заглянуть за кулисы кинопроизводства.

AdMe.ru узнал, кому из актеров приходилось использовать подставку, чтобы быть одного роста с героиней, и кто не очень хорошо разбирается в животном мире.

Кира Найтли о том, как она получила свои самые известные роли

«Режиссер Джо Райт, с которым я работала трижды, над „Гордостью и предупреждением“, „Искуплением“ и „Анной Карениной“, изначально не хотел меня брать на главную роль в „Гордости...“, потому что считал слишком красивой. А потом он встретил меня лично и сказал: „А нет, ты подходишь“».

Киану Ривз о Сандре Буллок и несостоявшейся истории любви

На своем шоу Эллен Дедженерес завела с Киану разговор о фильме «Скорость»:

— Это был первый большой проект Сандры Буллок с тобой. Тогда все были влюблены в тебя, и я спросила, была ли она тоже. И вот что она ответила: "Я сразу поняла, какой Киану Ривз чудесный и красивый. Очень сложно было сохранять серьезность. Он смотрит на меня, а я такая:

— А вы никогда не ходили на свидания? — Никогда. Видимо, ему во мне что-то не нравилось". Потом Эллен обратилась к Киану:

— Ты знал, что она была влюблена в тебя? — Нет. Она, по всей видимости, не знала, что и я был влюблен в нее. — Ух ты. С ума сойти, вы друг другу нравились, но оба боялись.

Роберт Дауни — младший о закулисье съемок в роли Железного Человека

На вопрос журналиста о том, кого бы еще мог сыграть актер в киновселенной Marvel, Дауни ответил: «Если бы я мог проснуться завтра утром и быть Крисом Хемсвортом, это было бы весело. Хотя бы просто потому, что мне не пришлось бы больше стоять на коробке с яблоками, чтобы поцеловать Гвинет Пэлтроу».

Эмили Блант об особенностях работы с мужем, режиссером и актером Джоном Красински

В ходе разговора о сиквеле «Тихого места» интервьюер поинтересовалась у актрисы:

— Джон просил всех выполнять трюки в фильме самостоятельно. У вас не было моментов вроде: «Эм, серьезно? Я правда должна сделать ЭТО?» — Да, была одна сцена в начале, очень опасная. Помню, я даже спросила его: «Дорогой муж, у тебя вообще есть ко мне хоть какие-то теплые чувства?»

Хью Джекман о том, как познакомился с ролью Росомахи

«Стыдно вспоминать, но я не знал, кто такие росомахи, что они вообще существуют. Поэтому я предположил, что это имя придумано специально для комиксов. Что-то наподобие волка. Я начал изучать волков: смотрел много документальных фильмов, потратил кучу времени. Пришел на репетицию экшен-сцены. Начал вести себя как волк: нос вниз, взгляд исподлобья. И режиссер такой: „Что ты делаешь? Кого ты пытаешься изобразить?“ А я отвечаю: „Понимаешь, я изучал поведение волков...“ Он такой: „Почему волков? Ты же играешь росомаху“. А я: „Ну, это же ненастоящее животное“. На что он сказал: „Да нет, оно существует. Есть в любом ближайшем зоопарке“».

Энн Хэтэуэй о реакции коллег по съемкам «8 подруг Оушена» на ее изменившуюся внешность

«После рождения сына мой вес изменился. Режиссер сказал, что это классно: в фильме 8 женщин, нужны разные формы. Я была рада это слышать. Пришла на съемочную площадку в джинсах, подготовленная, с убеждением, что буду любить себя несмотря ни на что. И Сэнди Буллок смотрит на меня — и такая: „Хорошо выглядишь, мамочка“. А Кейт Бланшетт: „Классные джинсы, Хэтэуэй“. Потом Рианна сказала: „Черт, подруга, вот это попа“. Я чуть с ума не сошла, настолько это было приятно. Говорю ей: „Правда?“ А она отвечает: „Да, у тебя попа как у меня!“ Честно говоря, у меня в жизни не было таких крутых съемок».

Киллиан Мерфи о прическе в сериале «Острые козырьки»

В эфире шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» ведущий заметил:

— Самое классное в «Острых козырьках» — стрижки. На что Киллиан Мерфи ответил:

— Эта безумная стрижка задумана как защита от вшей и заражения. А теперь ее носят хипстеры.

Джеймс Макэвой о фильме «Сплит» и режиссере М. Найте Шьямалане

«Я получил сценарий, мне он очень понравился, но я не знал, что он связан сюжетно с другим фильмом Шьямалана — „Неуязвимый“. Я совершенно упустил эту информацию. Спустя пару недель с начала съемок я, помню, сидел и думал: „Боже, как же много Найт болтает о „Неуязвимом“, сколько можно?“ Я же не хожу перед ним: „А знаешь, я снимался в „Искуплении“, а еще в „Нарнии““. Однажды он так сильно перегнул с этим, что меня осенило. И я такой: „А-а-а, я понял!“ И сидел потом притворялся, что все это знал с самого начала».

Джоди Фостер о съемках с Энтони Хопкинсом во время совместных сцен в картине «Молчание ягнят»

«Я вообще не разговаривала с ним. Он был страшный. В первый день мы читали по ролям сценарий, и я пришла туда заранее, потом сходила в туалет, а когда вернулась, все уже сидели на своих местах. К концу этого занятия мне не хотелось говорить с ним вообще, уже тогда я была от него в ужасе. Потом мы снимали фильм, и он всегда был отделен от меня этими стеклянными перегородками в камере. Поскольку сцены были очень длинными, его просто запирали там с самого утра и до конца дня. Он всегда был с той стороны, а я с этой. Так мы сняли весь фильм, ни разу не поговорив друг с другом. Я избегала его настолько, насколько получалось. Правда, потом я как-то ела сэндвич с тунцом, это был последний день съемок, и он подошел ко мне. У меня появились слезы на глазах, и я такая: „Я очень тебя боялась“. На что он ответил: „А я боялся тебя!“»

Мэтт Деймон о разговоре с Томом Крузом и любви того к смертельным трюкам

«Мы ужинали в Лондоне, и я спросил у Тома: „Слушай, дружище, я боюсь высоты, поэтому мне интересно, как ты сделал этот безумный трюк с небоскребом Бурдж-Халифа?“ И он такой: „Я просто безумно хотел реализовать эту идею. Мечтал о ней около 15 лет. И вот наконец у меня появился шанс“. Я спрашиваю: „Как тебе удалось это сделать?“ И он говорит: „Сначала я решил поговорить с парнем, отвечающим за безопасность. Рассказал ему о своей идее. А он мне: „Ты не можешь такое делать. Это слишком опасно““. Я слушаю Тома, киваю. И он продолжает: „Короче, я нашел другого парня по безопасности“».

Джуд Лоу о разных подходах в британском и голливудском кино

«Когда мы снимали „Фантастических тварей“, нас просили не разглашать информацию примерно так: „Мы, конечно, предполагаем, что ты не будешь выдавать никаких секретов касательно сюжета, но если ты не послушаешься, мы сделаем предупреждение. А если сделаешь это еще раз, мы тебя тихонечко прикончим“. А в Marvel это выглядит так: „Только попробуй сказать хоть слово!“»

Джерард Батлер о поиске той самой интонации для знаменитой фразы из фильма «300 спартанцев»

«Нужно было перепробовать много вариантов. Я, скорее всего, дико глупо выглядел в эти моменты. Мы закончили съемки. Готовились уже уходить на другую локацию. И тут я говорю режиссеру: „Погоди. Я знаю, что всех задерживаю, но включите камеры“. Он спросил: „Для чего?“ Я такой: „Сейчас увидите“. И начинаю кричать: „ЭТО... СПАРТА!“ А потом пинаю того парня. Мы это отсняли, я поворачиваюсь к команде, а они все стоят хихикают. Я говорю Заку, режиссеру: „Это был перебор?“ А он: „Да, но это было потрясающе!“ Вот так появилась на свет та сцена».

Чарли Ханнэм и Гай Ричи о кастинге перед съемками фильма «Меч короля Aртура»

Ханнэм:

— Я только что снялся в последнем сезоне сериала «Сыны анархии» и из-за серьезной травмы сильно похудел. А Гай мечтал о довольно грозном и сильном Артуре. Когда он в очередной раз поднял тему моих физических данных, я сказал: «Забудь об этом, выключи камеру. Как насчет того, чтобы позвать сюда всех тех шимпанзе, что тоже приехали на прослушивание, и мы подеремся. Кто выйдет из комнаты на своих двоих, тот и получит роль». И я убежден, хоть Гай это и отрицает, что именно в этот момент я получил роль. Я увидел легкий блеск в его глазах, когда он подумал: «Экое нахальство». Ричи:

— Погоди, прежде чем ты продолжишь. На самом деле он проиграл. Все они были гораздо больше него, и я дал ему роль из сочувствия.

Эмма Стоун о танцах с Райаном Гослингом в «Этой дурацкой любви»

Стоун:

— Я знала, что у нас будет сцена из «Грязных танцев», когда Райану придется поднимать меня над головой. Однако я совершенно не была в курсе, что у меня выработался подсознательный страх того, что я могу упасть. Мне все-таки предстояло оказаться на высоте почти 2 м. И вот я разбегаюсь, чтобы сделать этот прыжок, Райан приподнимает меня над головой, а потом... Что я сделала потом? Гослинг:

— Со мной такого не случалось. Мне кажется, это напоминало упавшего с дерева опоссума, пытающегося выцарапать тебе глаза. Произошло нечто похожее. Стоун:

— И после этого у меня случился настоящий эмоциональный срыв. Около часа я лежала в кровати, плакала и смотрела «Лабиринт». Это так глупо. Потом ко мне пришел Райан и спросил, в порядке ли я, затем подошел режиссер и сказал, что они используют дублера.

На съемочную площадку какого из этих проектов вы бы хотели попасть? А может, вам интересно закулисье других ваших любимых фильмов?