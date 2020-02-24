16 актеров рассказали о съемочных сценах, из-за которых они чуть не уволились

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Быть кинозвездой — это не только про гламурную жизнь и церемонии. Такая карьера требует огромных усилий и работы до такой степени тяжелой, что иногда кажется, что от нее легче отказаться, чем выполнить.

Но именно благодаря самоотверженности актеров в итоге рождаются легендарные сцены, которым мы все готовы аплодировать. Сегодня AdMe.ru расскажет вам о нескольких невероятно упорных и талантливых звездах, сумевших справиться даже с самыми сложными ситуациями на площадке.

1. «Форсаж»: Мишель Родригес и нежелательный любовный треугольник

Родригес пришла в ярость, ознакомившись со сценарием: ее персонаж Летти Ортиз должна была променять Доминика на Брайана. Мишель не верила, что такая сильная женщина могла бы выбрать какого-то смазливого мальчика вместо настоящего героя. Она хотела отдать должное этой роли до такой степени, что собиралась объявить о своем уходе из фильма, но в конце концов режиссер изменил сценарий и ввел в него сестру Доминика, Миу.

2. «Выживший»: что Леонардо Ди Каприо пережил, чтобы получить «Оскар»

Леонардо Ди Каприо открыто признал, что его персонаж в «Выжившем» был самой сложной ролью за всю его карьеру. Актер — примерный вегетарианец, однако в одной сцене ему пришлось есть сырую зубровую печень, чтобы передать все тяготы выживания.

3. «Звездные войны: Пробуждение силы»: как Ридли пришлось пробуждать ее собственную силу

У Дэйзи Ридли случилась паническая атака в самый первый день съемок. Это произошло потому, что режиссер Дж. Дж. Абрамс назвал ее деревянной. Актриса впала в такое отчаяние, что чуть не покинула франшизу, но в итоге собралась с духом и продолжила выкладываться на 100 %.

4. «Что гложет Гилберта Грейпа?»: что гложет Джонни Деппа?

Джонни Деппу было очень тяжело работать над этим фильмом, ведь сценарий был очень близок к его личному опыту. В то время он много пил, что усугублялось и творческим напряжением, поскольку сценарий не был дописан к моменту съемок. Депп был также очень расстроен жестоким обращением своего персонажа Гилберта по отношению к матери. Например, в одной из сцен он называет ее выбросившимся на берег китом. Депп настолько переживал, что позже даже звонил своей коллеге, чтобы извиниться за эту реплику.

5. «Хоббит: нежданное путешествие»: Гэндальф достал Яна МакКеллена

В фильме Йену МакКеллену приходилось постоянно в одиночку играть на зеленом экране. Эта творческая изоляция продолжалась так долго, что у актера случился срыв. Режиссер Питер Джексон позаботился о том, чтобы Йену немедленно оказали помощь. Команда организовала день благодарности Гэндальфу, чтобы актер остался на проекте, а его трейлер украсили сувенирами из «Властелина колец».

6. «Крестный отец»: предложение, от которого Аль Пачино легко бы отказался

Аль Пачино был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана и на лучшую мужскую роль за продолжение картины. Однако на момент съемок продюсеры расценивали его совсем иначе. На площадке остро чувствовалось напряжение. Продюсеры так критиковали его, что актер уже собирался увольняться. Однако режиссер Фрэнсис Форд Коппола поддержал Аль Пачино и заставил продюсеров отступиться.

7. «Как Гринч украл Рождество»: как военные спасли Джима Керри

Нанесение грима ежедневно занимало по 3,5 часа в день и изрядно утомляло Джима Керри. К тому же он постоянно должен был носить линзы. Керри уже готов был отказаться от подобной мороки, когда продюсер Брайан Грейзер позвонил своему другу, инструктору ЦРУ, и попросил его провести выходные с Керри. После этого Керри возобновил съемки.

8. «Голодные игры: Сойка-пересмешница»: невыносимые костюмы и сложные сцены Дженнифер Лоуренс

Потребовалось 3 недели, чтобы снять эпизод в канализации, при том что актеры в этой сцене носили 40-килограммовые костюмы. Температура при съемках также была настолько некомфортной, что у Лоуренс чуть было не лопнуло терпение.

9. «Бэтмен»: непрекращающиеся муки Майкла Китона

Современные костюмы супергероев изготавливаются индивидуально, что позволяет актерам комфортно носить их весь съемочный день. Но костюм Китона был настолько тесным, что вызывал у него клаустрофобию, так что съемки даже пришлось приостановить. Несмотря на неудобства, актеру все же удалось добиться потрясающей игры и сделать картину легендарной.

10. «Мир Уэйна»: нет «Богемской рапсодии»? Нет Майка Майерса

Майк Майерс сам написал сценарий фильма и очень ждал сцену, где герои ездят по городу, распевая «Богемскую рапсодию» группы Queen. Но студия решила заменить эту песню на более дешевую и предложила в качестве альтернативы Guns N’ Roses. Майерс же считал выбор песни очень критичным и угрожал уйти из проекта, если песню не вернут в сценарий. В итоге студия вынуждена была уступить.

11. «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: Дилан О’Брайен терпел до конца

В период съемок Дилан попал в ужасную аварию, в результате которой получил несколько переломов, порезов и сотрясение мозга. Это задержало производство фильма на очень долгое время, и в конечном итоге он вышел в прокат в 2018 году. Дилан настоял на том, чтобы продолжать сниматься и после аварии, и ему удалось включиться в проект сразу после выписки.

12. «Сияние»: Шелли Дюваль пришлось нелегко

Режиссер Стэнли Кубрик известен своим перфекционизмом, и в этом фильме он настоял на съемках ряда сцен в таком количестве дублей, что у Шелли Дюваль случился нервный срыв. Например, популярную сцену с битой снимали 127 раз. Дюваль дошла до крайнего истощения и почти получила обезвоживание от постоянного плача. Даже Джек Николсон признался, что это была самая тяжелая актерская работа, которую он когда-либо наблюдал.

13. «Бэтмен возвращается»: неудобный костюм Мишель Пфайффер

Костюм Женщины-кошки сделан из латекса, и Мишель призналась, что надевать этот наряд было настоящим кошмаром. Приходилось тратить уйму времени и тонны детской присыпки, чтобы он не прилипал к коже, когда актриса снимала его. Она даже не могла отлучаться в уборную, пока была в костюме. Ей было трудно дышать, и несколько раз она теряла сознание. Мишель рассказала, что позже могла носить костюм только в течение определенного времени.

14. «Братство по крови»: похоже, у Джона Сины тоже есть кое-какие страхи

В этом фильме Джон Сина выполнил множество трюков, однако от одного он наотрез отказался. Эта сцена была связана с вертолетом, что явно было проблемой для актера, страдающего боязнью высоты. Что ж, как бы внушительно ни выглядели некоторые мужчины, и у них найдутся свои страхи. В конце концов Сина все же выполнил трюк, переступив через свои эмоции.

15. «Кто там»: неловкая интимная сцена для Киану Ривза

В постельной сцене в этом проекте участвовала жена режиссера Лоренца Иззо, что делало съемки для Киану в высшей степени дискомфортными. Тем не менее он держался очень профессионально, а режиссер Эли Рот, в свою очередь, облегчал всем репетиции, просто доверяя актерам.

16. «Дорога перемен»: Кейт Уинслет не хотела целовать Лео

Сэм Мендес, муж Кейт Уинслет, был режиссером этого фильма, и Кейт было невероятно неловко целоваться с другим мужчиной в его присутствии. Но Лео и Сэм, казалось, практически не переживали на этот счет. Кейт решила, что ей мешают собственные страхи. В итоге сцену успешно сняли, а сама актриса получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Кому из актеров вы сочувствуете больше всего? Если бы вы оказались на их месте, с каким съемочным условием не смогли бы примириться?