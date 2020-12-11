16 актеров, которым пророчили большое голливудское будущее, но все пошло наперекосяк

Кинозвезды любят делиться в интервью историями о том, как тернист был их путь к вершине. Несомненно, чтобы стать первоклассным актером, таланта и упорного труда мало: нужна еще и удача, которая поможет занять теплое место на звездном Олимпе. Но, как показывает практика, требуется и умение на нем задержаться. Ведь так много артистов, поначалу добившихся признания, а потом полетевших по карьерной лестнице вниз.

Мы в AdMe.ru вспомнили киноактеров, чьи успешные роли на старте обещали им большое будущее. Но что-то не срослось.

Эмили Браунинг

Кинокарьера Эмили Браунинг началась еще в детстве. Одной из самых ярких ее работ стала Вайолетт в фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья», где она появилась в кадре с Джимом Керри. Далее последовали главные роли в картинах «Незваные», «Запрещенный прием», «Легенда». Последний раз мы могли наблюдать Эмили на большом экране в 2017 году в малобюджетной ленте «Золотые выходы». На данный момент девушка играет только в сериалах.

Уэс Бентли

Уэс Бентли неплохо зарекомендовал себя, сыграв одного из главных персонажей в оскароносном фильме «Красота по-американски». Но после выхода картины актер почти не появляется на первом плане. Его послужной список весьма впечатляет: «Голодные игры», «Интерстеллар», «Миссия невыполнима: Последствия». Однако здесь он играет роли второго плана с небольшим хронометражем.

Ариэль Кеббел

Лицо этой актрисы узнают многие, но мало кто вспомнит ее имя. Потому что самыми яркими ее работами остаются роли в молодежных фильмах начала нулевых, в том числе в одной из частей франшизы «Американский пирог». Ариэль также сыграла в хорроре «Незваные» вместе с Эмили Браунинг, где исполнила одну из главных ролей. Кеббел и по сей день активно снимается, но преимущественно в качестве второстепенных персонажей.

Мина Сувари

Мину Сувари сделали звездой работы в лентах «Красота по-американски» и «Американский пирог». Однако закрепить успех ей не удалось. Актриса по-прежнему играет в кино, но не может похвастаться ролями в крупных проектах. Недавно стало известно, что Мина готовится впервые стать матерью.

Кэм Жиганде

Съемки во франшизе «Сумерки» стали трамплином для карьеры многих актеров, и возникло впечатление, что Кэм Жиганде — один из них. После исполнения роли недружелюбного вампира его приглашали во многие проекты. Жиганде стал экранным возлюбленным Кристины Агилеры в мюзикле «Бурлеск», а затем вышел довольно успешный фильм «Пятизвездочный день» с его участием. Но на этом список заметных работ Кэма, к сожалению, закончился.

Элисон Ломан

Элисон Ломан громко заявила о себе в фильме «Белый олеандр», где снялась в главной роли вместе с Мишель Пфайффер. Затем вышла легендарная «Крупная рыба» Тима Бертона: там Элисон сыграла возлюбленную главного героя. На этом карьера актрисы пошла на спад. Последний раз она появилась в кино в 2016 году в малобюджетной ленте «Офицер Доун».

Наташа Макэлхон

Несмотря на довольно яркую фильмографию, куда входят картины «Прожить жизнь с Пикассо», «Шоу Трумана», «Мистер Черч», Наташа Макэлхон так и не стала актрисой первого эшелона. Она снимается в сериалах, а заметными работами в большом кино в последние несколько лет похвастаться не может.

Джулия Стайлз

Джулия Стайлз может по праву гордиться своими работами в таких лентах, как «10 причин моей ненависти», «Улыбка Моны Лизы», «Идентификация Борна». Однако в последние годы актриса не избалована главными ролями и далека от статуса суперзвезды кинематографа, несмотря на свой талант.

Хэйли Джоэл Осмент

Парню пророчили большую славу, когда он, будучи ребенком, сыграл в легендарных фильмах «Заплати другому» и «Шестое чувство». Но, к сожалению, Хэйли Джоэл Осмент пополнил список детей-актеров, которые в зрелом возрасте оказались не столь востребованы. Сейчас он играет роли преимущественно второго плана или занимается озвучкой.

Стюарт Таунсенд

Роль вампира Лестата в экранизации романа Энн Райс «Королева проклятых» стала для актера звездной. Затем последовала лента «Голова в облаках», где он, Пенелопа Крус и Шарлиз Терон сыграли главных персонажей. Последний раз в полном метре Стюарт появился в 2013 году в малоизвестном фильме «Чужак в раю», после чего ему доверяли только небольшие сериальные роли.

Дженна Дуан

Музыкальная мелодрама «Шаг вперед» сделала Дженну Дуан и Ченнинга Татума кумирами молодежи. Но значительно продвинуться по карьерной лестнице смог только второй. Возможно, это связано с тем, что Дженна решила больше сосредоточиться на семье: после выхода ленты она вышла замуж за Татума, и брак их длился довольно долго. Так или иначе, другими заметными ролями в кино актриса похвастаться не может.

Ребекка Ромейн

Ребекка Ромейн известна в первую очередь благодаря Мистик в блокбастере «Люди Икс», а в более поздних частях франшизы ее заменила Дженнифер Лоуренс. Многие также вспомнят актрису по главной роли в ленте «Роковая женщина», где ее партнером был Антонио Бандерас. Впоследствии Ребекка перестала появляться в мегапопулярных проектах.

Билли Зейн

Сложно поверить, что тот самый злодей с зашкаливающей харизмой из «Титаника» не стал настолько востребованным актером, как его коллеги по фильму. После нескольких успешных проектов на старте вроде «Орландо», «Снайпера» и того же «Титаника» карьера Билли Зейна пошла по наклонной, и сейчас он довольствуется ролями в кино категории В.

Зоуи Дешанель

Звезда комедий «Всегда говори „Да“» и «500 дней лета» сегодня занимается в основном озвучкой и съемками в сериалах. Последний раз Зоуи Дешанель появилась в полном метре в 2015 году. Это были картины «Неровная земля» и «Рок на Востоке», получившие низкие оценки зрителей.

Эллиот Пейдж

Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, зарекомендовал себя в громких проектах, таких как «Леденец», «Джуно» и легендарное «Начало». Но на данный момент Пейдж появляется преимущественно в сериалах, а полнометражное кино с участием звезды выходило последний раз в 2017 году. Это была лента «Коматозники», которую зрители оценили не очень высоко.

Хилари Дафф

Хилари Дафф начала сниматься еще в детстве и обещала стать успешной актрисой. Одной из самых первых ее работ была картина «Каспер встречает Венди» о трогательной дружбе девочки и привидения. После чего последовал сериал «Лиззи Магуайер», прославивший Хилари на весь мир. Но в зрелом возрасте Дафф на новый уровень не вышла. Она продолжает играть в сериалах и фильмах с невысоким рейтингом.