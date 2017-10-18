16 актеров, которые пошли на все, чтобы вжиться в роль

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Мы все обожаем кино! Нет ничего лучше, чем просмотр какого-нибудь фильма в уютной компании с друзьями и вкусняшками. Однако часто, критикуя и представляя себя на месте кумиров миллионов, мы даже не ведаем, ЧТО делают эти люди, чтобы полностью соответствовать своим героям. AdMe.ru составил поразительный список артистов с большой буквы, которые изменились до неузнаваемости ради роли.

Джордж Клуни, «Сириана»

Для роли агента ЦРУ в фильме «Сириана» Джордж Клуни потолстел на 14 кг на специальной «макаронной диете». А вот бриться наголо категорически отказался. Заметно погрузневший Клуни приобрел проблемы с позвоночником и головные боли, но, впрочем, остался красавчиком, да еще и получил «Оскар».

Микки Рурк, «Рестлер»

Для большей реалистичности Микки Рурк на съемках фильма «Рестлер» специально порезал лезвием себе лицо, так что кровь, текущая по лицу актера, вполне себе настоящая.

Роберт Де Ниро, «Мыс страха»

Для полного перевоплощения в маньяка в фильме «Мыс страха» Роберт де Ниро попросил своего стоматолога сточить ему зубы и изменить их цвет. Актер рассудил, что зубы можно всегда поправить, а такой яркой роли может больше и не случиться.

Райан Гослинг, «Милые кости»

Для роли в фильме «Милые кости» Райану Гослингу пришлось набрать почти 30 кг. Но когда актер явился на съемочную площадку, режиссер Питер Джексон заявил, что видит своего героя совершенно не так, и утвердил на роль Марка Уолберга. То самое чувство, когда пожертвовал внешностью, а роль не получил...

Стив Кэрелл, «40-летний девственник»

Стив Кэрелл для фильма «40-летний девственник» реально решил расстаться с растительностью на груди. Казалось бы, потеря не так велика, но восковую эпиляцию проводили по всем правилам, актер в кадре кричит от боли по-настоящему, да и капли крови на его груди тоже не бутафорские.

Энн Хэтэуэй, «Отверженные»

И так худощавая Энн Хэтэуэй для роли голодающей проститутки Фантины в фильме «Отверженные» похудела на 11 кг на пресной овсянке, а затем и состригла волосы. Старания актрисы не прошли даром — за эту роль она получила престижный «Оскар».

Брэдли Купер, «Снайпер»

Для роли морского котика в фильме «Снайпер» Брэдли Купер набрал 20 кг мышечной массы, для чего актер ежедневно в течение нескольких месяцев тренировался по 4 часа и съедал по 8 000 ккал.

Хэлли Берри, «Тропическая лихорадка»

На кастинге режиссер фильма Спайк Ли посчитал, что Хэлли слишком ухоженная для роли проститутки-наркоманки. Девушка решила доказать свои способности: перестала блюсти гигиену и посетила все притоны Гарлема. После этого на роль ее безоговорочно утвердили, но и на этом актриса не остановилась — Берри не помылась ни разу и на протяжении всех съемочных дней, за что ей до сих пор немного неловко перед коллегами.

Майкл Фассбендер, «Голод»

Ради роли Бобби Сэндса в фильме «Голод» о событиях Ирландской голодовки 1981 года Майкл Фассбендер сбросил 19 кг веса. Актер тщательно следовал советам диетологов, поэтому особого вреда такое похудение ему не принесло.

Роберт Де Ниро, «Бешеный бык»

Для роли боксера Джейка Ламотты Роберт де Ниро занялся настоящим боксом. Он буквально жил в зале, взял несколько уроков у своего прототипа, не боялся получать удары в лицо и даже принял участие в чемпионате штата по боксу, который успешно выиграл. Набранные в процессе подготовки мышцы актеру в конце концов пришлось спрятать. Он набрал более 20 кг жира для того, чтобы сыграть постаревшего Ламотту. Американская киноакадемия наградила де Ниро «Оскаром».

Шайа Лабаф, «Ярость»

Для того чтобы полностью вжиться в роль техника Бойда Свона в фильме «Ярость», Шайа Лабаф не только, к неудовольствию всей съемочной группы и коллег-актеров, не мылся в течение 16 недель, но и удалил здоровый зуб! И еще интересный факт: Шайа в процессе съемок сменил и вероисповедание — с иудаизма на христианство.

Винсент Д’Онофрио, «Цельнометаллическая оболочка»

Для роли рядового Леонарда Лоуренса в фильме «Цельнометаллическая оболочка» актер Винсент Д’Онофрио поправился на 32 кг.

Синтия Никсон, «Остроумие»

Синтия Никсон, широко известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», побрилась налысо ради театральной постановки «Остроумие», где играет роль онкобольной преподавательницы поэзии. Больше драматизма этой ситуации придает то, что сама Синтия в 2006 году победила рак молочной железы.

Мэтт Деймон, «Мужество в бою»

Красавчик Мэтт Деймон еще в начале своей карьеры ради роли наркомана Иларио похудел на 20 кг, что не прошло даром для его здоровья.

Николас Кейдж, «Птаха»

В 1984 году молодой Николас Кейдж принял участие в съемках фильма «Птаха», где сыграл сержанта Эла Колумбато, изуродованного взрывом. Николас выглядел очень убедительно. Он не только в течение 5 недель проносил хирургическую повязку, в результате чего из-за вросших волос у него воспалилось все лицо, но и разрешил вырвать себе без наркоза два зуба! Все это потрясает воображение, но смягчается тем, что вырванные зубы у 19-летнего актера были молочными.

50 Cent, «Разные вещи»

Кертис Джексон, более известный как рэпер 50 Cent, похудел почти на 25 кг ради роли умирающего от рака футболиста в фильме «Разные вещи». Музыкант сидел на жидкой диете и проводил на беговой дорожке по 3 часа в день. К сожалению, старания артиста остались практически незамеченными кинокритиками. Но поклонники оценили старания и шутили, что 50 Cent превратился в 25 Cent.

Бонус: Хавьер Бардем, «Старикам тут не место»

По сравнению с другими представителями нашего списка Хавьеру Бардему пришлось всего лишь ненадолго сменить прическу. Но после того, как эта идея была воплощена в жизнь, актер воскликнул, глядя на себя в зеркало: «О нет, теперь я на два месяца остался без секса!»