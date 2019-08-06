16 актеров, которые по паспорту намного старше своих экранных героев

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Наверняка каждый из нас смотрел фильм или сериал, в котором актеры и их персонажи не соответствовали друг другу по возрасту. Почему так происходит? Работа несовершеннолетних строго регламентирована законом: они не имеют права сниматься полный рабочий день, не могут участвовать в откровенных сценах, да к тому же, если проект длительный, могут заметно измениться внешне. Поэтому часто на роли юных героев утверждают актеров постарше.

Редакция AdMe.ru уже рассказывала о взрослых актерах, которые с легкостью перевоплотились в подростков. Статьи оказались настолько интересны нашим читателям, что мы решили собрать на эту тему новый материал.

1. Роберто Бениньи, «Пиноккио»

В 2002 году на экраны вышел фильм «Пиноккио», где 49-летний Бениньи исполнил главную роль, но не пожилого плотника Джеппетто, а юного деревянного мальчика Пиноккио. Какой возраст был у сказочного персонажа, неизвестно. Учитывая, что по сюжету мальчик собирался в школу, вряд ли больше 7 лет.

2. Николь Кидман, «Флирт»

Николь Кидман в драме «Флирт» сыграла воспитанницу интерната для девочек. При этом актриса была далека от школьного возраста. На момент съемок, в 1991 году, ей исполнилось 24 года.

3. Роуз Макайвер, «Милые кости»

Актрисе, сыгравшей младшую сестру главной героини триллера «Милые кости», во время съемок был 21 год.

4. Киану Ривз, «Невероятные приключения Билла и Теда»

Всеобщий любимец Киану Ривз, кажется, вообще не меняется уже который год. Ничего удивительного, что в 25 лет он сыграл роль 17-летнего школьника в американской научно-фантастической комедии 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда».

5. Дженнифер Грей, «Грязные танцы»

17-летнюю героиню легендарной мелодрамы «Грязные танцы» сыграла Дженнифер Грей, которая на момент съемок была старше своего персонажа на 10 лет. Для актрисы эта роль стала самой яркой в карьере, а также принесла номинацию на премию «Золотой глобус».

6. Джо Кири, «Очень странные дела»

Актеру, сыгравшему роль старшеклассника Стива Харрингтона, уже исполнилось 24 года, когда он начал сниматься в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела». Сейчас парню 27 лет, и он все еще входит в основной актерский состав сериала.

7. Кристен Коннолли, «Хижина в лесу»

Актрисе Кристен Коннолли, сыгравшей подругу главного героя, на момент съемок был 31 год. Кстати, ее коллегой по фильму ужасов «Хижина в лесу» стал на тот момент 28-летний актер Крис Хемсворт. Он также сыграл роль студента.

8. Райан Рейнольдс, «Просто друзья»

По сюжету комедии «Просто друзья» герой Райана Рейнольдса Крис Брендер готовится к выпускному. Но у актера школьная жизнь была давно в прошлом. Ему на момент съемок в 2005 году было 29 лет.

9. Дениз Ричардс, «Дикость»

В 27 лет Дениз Ричардс отлично вжилась в роль 16-летней школьницы. Это как раз тот случай, когда режиссеры утвердили на роль подростка взрослую девушку из-за множества откровенных сцен, прописанных в сценарии детектива «Дикость».

10. Зила Кларк, «Джейн Эйр»

Роман «Джейн Эйр» был не раз экранизирован. Одна из самых известных версий — это мини-сериал с Тимоти Далтоном и Зилой Кларк в главных ролях. Актрисе на момент выхода картины было 29 лет. Явно больше, чем юной гувернантке Джейн, недавней выпускнице пансионата.

11. Линда Хэмилтон, «Терминатор»

В начале фильма «Терминатор» Сара Коннор — обычная студентка, подрабатывающая официанткой. Сыграла ее 28-летняя Линда Хэмилтон. Причем справилась актриса отлично: Сара Коннор включена в списки лучших героинь боевиков.

12. Джон Фрэнклин, «Дети кукурузы»

Роль 12-летнего пророка в фильме ужасов «Дети кукурузы» стала для Джона Фрэнклина дебютной. Актеру к этому моменту уже исполнилось 25 лет. Он действительно выглядит намного моложе не только на экране, но и в жизни. Причина — генетически обусловленный дефицит гормона роста.

13. Рэйчел Макадамс, «Дрянные девчонки»

В комедии «Дрянные девчонки» Рэйчел Макадамс сыграла 16-летнюю предводительницу плохой компании. Актрисе во время съемок в 2004 году было уже 26 лет. И девушку уж точно не интересовали школьные интриги, а намечающийся на тот момент роман с актером Райаном Гослингом.

14. Пол Уэсли, «Дневники вампира»

Полу Уэсли на момент съемок в первой серии драматического телесериала «Дневники вампира» было 26 лет, а на момент последней — 35. При этом его герой, вампир Стефан Сальваторе, перестал стареть в 17. Похоже, актер тоже владеет секретом вечной молодости, раз сумел с легкостью перевоплотиться в роль подростка, будучи взрослым мужчиной.

15. Габриель Картерис, «Беверли-Хиллз, 90210»

Героиня Габриель Картерис в любимом сериале подростков 1990-х годов — редактор школьной газеты, а затем и студентка колледжа. Актриса начала сниматься в этой роли в возрасте 29 лет. Когда она забеременела, сценаристам «Беверли-Хиллз, 90210» пришлось прописать в сценарии беременность и ее персонажу.

16. Вероника Кастро, «Дикая Роза»

Звезда мексиканского кино Вероника Кастро в культовом сериале 1990-х сыграла 17-летнюю героиню. Актрисе на момент съемок в «Дикой Розе» было 35 лет, но это не помешало ей покорить сердца миллионов зрителей по всей планете.