16 актеров, которым пришлось сильно объедаться или голодать ради роли

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Чтобы внешне перевоплотиться в своего героя, актеры вынуждены часами гримироваться. И если для одних ролей этого достаточно, то другие требуют еще и серьезных физических изменений. Например, чтобы сыграть измученную многодетную мать в фильме «Талли», Шарлиз Терон пришлось поправиться на 23 кг, а Крису Пратту для «Стражей галактики» понадобилось не только значительно похудеть, но и круто накачать мышцы.

Редакция AdMe.ru окунулась в мир кинематографа и выяснила, кому из актеров пришлось пожертвовать своей фигурой ради заманчивой роли.

Кристиану Бэйлу пришлось набрать 20 кг для роли в фильме «Власть»

Крис Пратт похудел и накачался для «Стражей галактики»

Дженнифер Энистон набрала вес для фильма «Торт»

Адам Драйвер сбросил 23 кг для роли в фильме «Молчание»

Мэтт Деймон набрал 14 кг для «Информатора»

Юлия Высоцкая похудела для роли в фильме «Рай»

Хоакин Феникс набрал вес для фильма «Тебя никогда здесь не было»

Шарлиз Терон поправилась на 23 кг для роли в фильме «Талли»

Хью Джекману пришлось сбросить 15 кг для роли в «Отверженных», а затем накачаться для фильма «Росомаха: Бессмертный»

Энн Хэтэуэй похудела на 11 кг для роли в фильме «Отверженные»

Джейк Джилленхол сбросил 10 кг для фильма «Стрингер», а затем накачался для «Левши»

Колин Фаррелл набрал более 20 кг для роли в фильме «Лобстер»

Джеймс Макэвой накачался для роли в фильме «Стекло»

Александра Бортич поправилась для роли в фильме «Я худею»

Джона Хилл похудел для сериала «Маньяк»

Крису Хемсворту пришлось сбросить 15 кг для роли в фильме «В сердце моря», а потом накачаться для «Тор: Рагнарек»