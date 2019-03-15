16 актеров, которым пришлось сильно объедаться или голодать ради роли
Чтобы внешне перевоплотиться в своего героя, актеры вынуждены часами гримироваться. И если для одних ролей этого достаточно, то другие требуют еще и серьезных физических изменений. Например, чтобы сыграть измученную многодетную мать в фильме «Талли», Шарлиз Терон пришлось поправиться на 23 кг, а Крису Пратту для «Стражей галактики» понадобилось не только значительно похудеть, но и круто накачать мышцы.
Редакция AdMe.ru окунулась в мир кинематографа и выяснила, кому из актеров пришлось пожертвовать своей фигурой ради заманчивой роли.
Кристиану Бэйлу пришлось набрать 20 кг для роли в фильме «Власть»
Крис Пратт похудел и накачался для «Стражей галактики»
Дженнифер Энистон набрала вес для фильма «Торт»
Адам Драйвер сбросил 23 кг для роли в фильме «Молчание»
Мэтт Деймон набрал 14 кг для «Информатора»
Юлия Высоцкая похудела для роли в фильме «Рай»
Хоакин Феникс набрал вес для фильма «Тебя никогда здесь не было»
Шарлиз Терон поправилась на 23 кг для роли в фильме «Талли»
Хью Джекману пришлось сбросить 15 кг для роли в «Отверженных», а затем накачаться для фильма «Росомаха: Бессмертный»
© Real Steel / DreamWorks SKG © Les Misérables / Universal Pictures © The Wolverine / 20th Century Fox Film Corporation
Энн Хэтэуэй похудела на 11 кг для роли в фильме «Отверженные»
Джейк Джилленхол сбросил 10 кг для фильма «Стрингер», а затем накачался для «Левши»
Колин Фаррелл набрал более 20 кг для роли в фильме «Лобстер»
Джеймс Макэвой накачался для роли в фильме «Стекло»
Александра Бортич поправилась для роли в фильме «Я худею»
Джона Хилл похудел для сериала «Маньяк»
Крису Хемсворту пришлось сбросить 15 кг для роли в фильме «В сердце моря», а потом накачаться для «Тор: Рагнарек»
Как вы думаете, кого еще можно включить в этот список?
Фото на превью charlizeafrica / Instagram, Tully / Bron Studios