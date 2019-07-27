16 актеров, которые были впервые номинированы на «Оскар» еще детьми

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Вероятно, нет такого актера, который не мечтал бы об «Оскаре» или хотя бы номинации на него. Талантливая Кейт Уинслет, получая свою заветную статуэтку в возрасте 33 лет, призналась, что много раз репетировала благодарственную речь в ванной с баночкой шампуня с тех пор, как ей исполнилось 8. Однако есть такие кинозвезды, которым не пришлось долго мечтать об этом моменте: их «оскаровский» потенциал проявился, еще когда они были совсем детьми.

AdMe.ru решил навести справки о 16 самых молодых лауреатах и номинантах главной американской кинопремии. Да, такому старту карьеры, как у них, можно только позавидовать.

Анна Пэкуин

  • «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Пианино», возраст — 11 лет.

Задолго до того, как стать звездой фильмов о «Людях Икс» и вампирского сериала «Настоящая кровь», актриса Анна Пэкуин успела блеснуть в фильме «Пианино». В 1993 году картина получила в общей сложности 8 номинаций на «Оскар» и в их числе оказалась номинация (и последующая статуэтка) для юной Анны. Таким образом она стала одной из 8 актрис в истории мирового кинематографа, получивших «Оскар» за дебютную роль второго плана, а также второй самой молодой актрисой, отмеченной премией Американской киноакадемии.

Мэри Бэдэм

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Убить пересмешника», возраст — 10 лет.

Американская актриса Мэри Бэдэм получила известность после съемок в фильме по книге Харпер Ли «Убить пересмешника». В 1963 году за роль Глазастика в этой картине она была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». На то время Мэри была самой юной номинанткой.

Джоди Фостер

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Таксист», возраст — 14 лет.

Свою дебютную номинацию на американскую кинопремию Джоди Фостер получила, сыграв 12-летнюю девочку легкого поведения в фильме «Таксист» (1976) с Робертом Де Ниро в главной роли. Актрисе не удалось завоевать статуэтку с первой попытки, зато позже ей представилось целых два шанса произнести благодарственную речь со сцены Dolby Theatre.

Хейли Стайнфелд

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Железная хватка», возраст — 14 лет.

Это сейчас ее лицо знакомо многим, а в 2011 году актриса, модель и певица Хейли Стайнфелд не купалась в лучах славы. Все изменилось после съемок в фильме братьев Коэн «Железная хватка». Дебют в большом кино сразу же принес номинацию на «Оскар». Всего же картина «Железная хватка» получила 10 номинаций на эту престижную премию и, что удивительно, проиграла во всех категориях.

Бонита Грэнвилл

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эти трое», возраст — 14 лет.

Бонита Грэнвилл родилась в актерской семье, поэтому совсем неудивительно, что ее карьера актрисы началась довольно рано — в 9-летнем возрасте. После съемок в фильме «Эти трое» (1936 ) Грэнвилл получила свою первую и, как потом выяснилось, последнюю номинацию на премию «Оскар».

Патриция Маккормак

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Дурная кровь», возраст — 11 лет.

Стать номинантом на «Оскар» в 11 лет — внушительное достижение. Однако в карьере Патриции Маккормак, к сожалению, оно так и осталось единственным: в 1957 году борьбу за статуэтку юная актриса проиграла, а в дальнейшем за всю свою карьеру повторно добиться такого успеха так и не смогла.

Хэйли Джоэл Осмент

  • Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шестое чувство», возраст — 11 лет.

Несмотря на свою впечатляющую игру в фильме «Шестое чувство», Хэйли Осмент не получил «Оскар» за эту роль. Однако это не помешало актеру войти в историю кинематографа: вряд ли на свете найдется человек, который не знает его знаменитой фразы: «Я вижу мертвецов».

Киша Касл-Хьюз

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Оседлавший кита», возраст — 13 лет.

Фильм «Оседлавший кита» в 2004 году получил всего лишь одну номинацию на «Оскар» — и это была номинация в категории «Лучшая актриса» для 13-летней Касл-Хьюз. Шансов на победу, впрочем, у девушки было мало: в том году статуэтка досталась куда более опытной Шарлиз Терон за фильм «Монстр».

Джастин Генри

  • Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крамер против Крамера», возраст — 8 лет.

Роль ребенка, ставшего свидетелем борьбы родителей за опекунство над ним, сделало Джастина Генри самым юным номинантом на «Оскар» (среди всех существующих категорий) за всю историю премии. В отличие от Мерил Стрип и Дастина Хоффмана, с которыми актер делил съемочную площадку фильма «Крамер против Крамера», Генри статуэтку не получил.

Куавенжане Уоллис

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Звери дикого Юга», возраст — 9 лет.

Фильм «Звери дикого Юга» подарил Куавенжане Уоллис и первую роль в полнометражном кино, и 29 номинаций на различные кинопремии, в том числе и одну на «Оскар». Юной актрисе не удалось взять заветную статуэтку, зато она до сих пор удерживает рекорд самой юной актрисы, номинированной на американскую кинопремию.

Татум О’Нил

  • «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Бумажная луна», возраст — 10 лет.

Американской актрисе Татум О’Нил удалось взять «Оскар» с первой же попытки. В 1973 году за роль в фильме «Бумажная луна» 10-летняя О’Нил удостоилась номинации на премию и, что удивительно, умудрилась одержать победу в своей категории. Несмотря на то что прошло уже почти полвека, рекорд Татум как самой юной обладательницы «Оскара» в истории побить никто не может.

Куинн Каммингс

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «До свиданья, дорогая», возраст — 10 лет.

Свою актерскую карьеру Куинн Каммингс начала еще в детстве со съемок в многочисленных рекламных роликах. В 1977 году состоялся ее кинодебют: роль Люси Макфадден в романтической комедии Герберта Росса «До свидания, дорогая» принесла ей первую и последнюю в карьере номинацию на премию «Оскар».

Брендон Де Уайлд

  • Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шейн», возраст — 11 лет.

Карьера Брендона Де Уайлда развивалась стремительно: уже в 11 лет он получил свою первую номинацию на «Оскар» за роль в знаменитом вестерне Джорджа Стивенса «Шейн» (1953). К сожалению, в тот год юный Брендон победить не сумел, уступив Фрэнку Синатре. После успешного дебюта Уайлд продолжал сниматься в кино и на телевидении вплоть до своей смерти в автокатастрофе.

Эбигейл Бреслин

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Маленькая мисс Счастье», возраст — 10 лет.

В 2006 году обаяние 10-летней «мисс Счастье» Эбигейл Бреслин покорило сердца зрителей и членов Американской киноакадемии — фильм завоевал 4 номинации на «Оскар», одна из которых досталась самой Эбигейл. Статуэтка в этой категории в итоге ушла Дженнифер Хадсон («Девушки мечты»), но это, впрочем, никак не помешало юной актрисе сделать успешную карьеру.

Джеки Купер

  • Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Скиппи», возраст — 9 лет.

Джеки Купер был номинирован на американскую кинопремию как лучший актер в 1931 году, когда ему было всего 9 лет. Он стал первым в истории мирового кинематографа ребенком-актером, получившим номинацию на «Оскар», и удерживал титул самого юного обладателя номинации на эту премию почти полвека. Он также является одним из немногих популярных детей-актеров, которые благополучно взрослели вместе со своими ролями.

Сирша Ронан

  • Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Искупление», возраст — 13 лет.

Помимо явного актерского таланта у Сиршы Ронан есть еще одно выдающееся умение — выбирать правильные фильмы. А иначе как еще объяснить то, что к 25 годам она является трехкратной номинанткой на премию «Оскар» за роли в фильмах «Искупление» (2007), «Бруклин» (2015) и «Леди Бёрд» (2017). И, кажется, для нее это далеко не предел.

А вы мечтали в детстве стать актером? В каком кино хотели бы сниматься?

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