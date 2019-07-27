16 актеров, которые были впервые номинированы на «Оскар» еще детьми

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Вероятно, нет такого актера, который не мечтал бы об «Оскаре» или хотя бы номинации на него. Талантливая Кейт Уинслет, получая свою заветную статуэтку в возрасте 33 лет, призналась, что много раз репетировала благодарственную речь в ванной с баночкой шампуня с тех пор, как ей исполнилось 8. Однако есть такие кинозвезды, которым не пришлось долго мечтать об этом моменте: их «оскаровский» потенциал проявился, еще когда они были совсем детьми.

AdMe.ru решил навести справки о 16 самых молодых лауреатах и номинантах главной американской кинопремии. Да, такому старту карьеры, как у них, можно только позавидовать.

Анна Пэкуин

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Пианино», возраст — 11 лет.

Задолго до того, как стать звездой фильмов о «Людях Икс» и вампирского сериала «Настоящая кровь», актриса Анна Пэкуин успела блеснуть в фильме «Пианино». В 1993 году картина получила в общей сложности 8 номинаций на «Оскар» и в их числе оказалась номинация (и последующая статуэтка) для юной Анны. Таким образом она стала одной из 8 актрис в истории мирового кинематографа, получивших «Оскар» за дебютную роль второго плана, а также второй самой молодой актрисой, отмеченной премией Американской киноакадемии.

Мэри Бэдэм

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Убить пересмешника», возраст — 10 лет.

Американская актриса Мэри Бэдэм получила известность после съемок в фильме по книге Харпер Ли «Убить пересмешника». В 1963 году за роль Глазастика в этой картине она была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». На то время Мэри была самой юной номинанткой.

Джоди Фостер

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Таксист», возраст — 14 лет.

Свою дебютную номинацию на американскую кинопремию Джоди Фостер получила, сыграв 12-летнюю девочку легкого поведения в фильме «Таксист» (1976) с Робертом Де Ниро в главной роли. Актрисе не удалось завоевать статуэтку с первой попытки, зато позже ей представилось целых два шанса произнести благодарственную речь со сцены Dolby Theatre.

Хейли Стайнфелд

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Железная хватка», возраст — 14 лет.

Это сейчас ее лицо знакомо многим, а в 2011 году актриса, модель и певица Хейли Стайнфелд не купалась в лучах славы. Все изменилось после съемок в фильме братьев Коэн «Железная хватка». Дебют в большом кино сразу же принес номинацию на «Оскар». Всего же картина «Железная хватка» получила 10 номинаций на эту престижную премию и, что удивительно, проиграла во всех категориях.

Бонита Грэнвилл

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эти трое», возраст — 14 лет.

Бонита Грэнвилл родилась в актерской семье, поэтому совсем неудивительно, что ее карьера актрисы началась довольно рано — в 9-летнем возрасте. После съемок в фильме «Эти трое» (1936 ) Грэнвилл получила свою первую и, как потом выяснилось, последнюю номинацию на премию «Оскар».

Патриция Маккормак

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Дурная кровь», возраст — 11 лет.

Стать номинантом на «Оскар» в 11 лет — внушительное достижение. Однако в карьере Патриции Маккормак, к сожалению, оно так и осталось единственным: в 1957 году борьбу за статуэтку юная актриса проиграла, а в дальнейшем за всю свою карьеру повторно добиться такого успеха так и не смогла.

Хэйли Джоэл Осмент

Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шестое чувство», возраст — 11 лет.

Несмотря на свою впечатляющую игру в фильме «Шестое чувство», Хэйли Осмент не получил «Оскар» за эту роль. Однако это не помешало актеру войти в историю кинематографа: вряд ли на свете найдется человек, который не знает его знаменитой фразы: «Я вижу мертвецов».

Киша Касл-Хьюз

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Оседлавший кита», возраст — 13 лет.

Фильм «Оседлавший кита» в 2004 году получил всего лишь одну номинацию на «Оскар» — и это была номинация в категории «Лучшая актриса» для 13-летней Касл-Хьюз. Шансов на победу, впрочем, у девушки было мало: в том году статуэтка досталась куда более опытной Шарлиз Терон за фильм «Монстр».

Джастин Генри

Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Крамер против Крамера», возраст — 8 лет.

Роль ребенка, ставшего свидетелем борьбы родителей за опекунство над ним, сделало Джастина Генри самым юным номинантом на «Оскар» (среди всех существующих категорий) за всю историю премии. В отличие от Мерил Стрип и Дастина Хоффмана, с которыми актер делил съемочную площадку фильма «Крамер против Крамера», Генри статуэтку не получил.

Куавенжане Уоллис

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Звери дикого Юга», возраст — 9 лет.

Фильм «Звери дикого Юга» подарил Куавенжане Уоллис и первую роль в полнометражном кино, и 29 номинаций на различные кинопремии, в том числе и одну на «Оскар». Юной актрисе не удалось взять заветную статуэтку, зато она до сих пор удерживает рекорд самой юной актрисы, номинированной на американскую кинопремию.

Татум О’Нил

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Бумажная луна», возраст — 10 лет.

Американской актрисе Татум О’Нил удалось взять «Оскар» с первой же попытки. В 1973 году за роль в фильме «Бумажная луна» 10-летняя О’Нил удостоилась номинации на премию и, что удивительно, умудрилась одержать победу в своей категории. Несмотря на то что прошло уже почти полвека, рекорд Татум как самой юной обладательницы «Оскара» в истории побить никто не может.

Куинн Каммингс

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «До свиданья, дорогая», возраст — 10 лет.

Свою актерскую карьеру Куинн Каммингс начала еще в детстве со съемок в многочисленных рекламных роликах. В 1977 году состоялся ее кинодебют: роль Люси Макфадден в романтической комедии Герберта Росса «До свидания, дорогая» принесла ей первую и последнюю в карьере номинацию на премию «Оскар».

Брендон Де Уайлд

Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шейн», возраст — 11 лет.

Карьера Брендона Де Уайлда развивалась стремительно: уже в 11 лет он получил свою первую номинацию на «Оскар» за роль в знаменитом вестерне Джорджа Стивенса «Шейн» (1953). К сожалению, в тот год юный Брендон победить не сумел, уступив Фрэнку Синатре. После успешного дебюта Уайлд продолжал сниматься в кино и на телевидении вплоть до своей смерти в автокатастрофе.

Эбигейл Бреслин

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Маленькая мисс Счастье», возраст — 10 лет.

В 2006 году обаяние 10-летней «мисс Счастье» Эбигейл Бреслин покорило сердца зрителей и членов Американской киноакадемии — фильм завоевал 4 номинации на «Оскар», одна из которых досталась самой Эбигейл. Статуэтка в этой категории в итоге ушла Дженнифер Хадсон («Девушки мечты»), но это, впрочем, никак не помешало юной актрисе сделать успешную карьеру.

Джеки Купер

Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Скиппи», возраст — 9 лет.

Джеки Купер был номинирован на американскую кинопремию как лучший актер в 1931 году, когда ему было всего 9 лет. Он стал первым в истории мирового кинематографа ребенком-актером, получившим номинацию на «Оскар», и удерживал титул самого юного обладателя номинации на эту премию почти полвека. Он также является одним из немногих популярных детей-актеров, которые благополучно взрослели вместе со своими ролями.

Сирша Ронан

Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Искупление», возраст — 13 лет.

Помимо явного актерского таланта у Сиршы Ронан есть еще одно выдающееся умение — выбирать правильные фильмы. А иначе как еще объяснить то, что к 25 годам она является трехкратной номинанткой на премию «Оскар» за роли в фильмах «Искупление» (2007), «Бруклин» (2015) и «Леди Бёрд» (2017). И, кажется, для нее это далеко не предел.