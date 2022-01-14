16 актеров из советского кино, которые ничуть не уступают своей харизмой современным коллегам-одногодкам

Пожалуй, нам никогда не надоест пересматривать советские фильмы. Особенно картины с участием актеров, которые сегодня с легкостью могли бы побороться за звание привлекательных мужчин. Не отстают от них в красоте и нынешние российские деятели кино. А чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на то, как эти харизматичные мужчины выглядели в одном и том же возрасте.