16 актеров из советского кино, которые ничуть не уступают своей харизмой современным коллегам-одногодкам
Пожалуй, нам никогда не надоест пересматривать советские фильмы. Особенно картины с участием актеров, которые сегодня с легкостью могли бы побороться за звание привлекательных мужчин. Не отстают от них в красоте и нынешние российские деятели кино. А чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на то, как эти харизматичные мужчины выглядели в одном и том же возрасте.
Мы в AdMe.ru решили узнать, сколько лет было советским актерам в их культовых ролях, и заодно сравнили, как выглядят их коллеги-сверстники.
1. Николай Рыбников и Александр Олешко — 27 лет
2. Андрей Миронов и Константин Крюков — 27 лет
3. Василий Лановой и Егор Бероев — 27 лет
4. Николай Еременко и Павел Прилучный — 30 лет
5. Олег Басилашвили и Константин Хабенский — 48 лет
6. Владимир Коренев и Павел Табаков — 21 год
7. Олег Видов и Олег Меньшиков — 44 года
8. Вячеслав Тихонов и Анатолий Белый — 43 года
9. Александр Абдулов и Максим Матвеев — 29 лет
10. Олег Даль и Александр Петров — 27 лет
11. Игорь Костолевский и Роман Курцын — 27 лет
12. Олег Янковский и Риналь Мухаметов — 31 год
13. Михаил Боярский и Сергей Безруков — 29 лет
14. Олег Стриженов и Данила Якушев — 31 год
15. Евгений Жариков и Александр Головин — 22 года
16. Леонид Быков и Петр Федоров — 31 год
Кого из этих актеров вы бы могли назвать самым привлекательным?
Фото на превью Человек-амфибия / Ленфильм, East News
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