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16 актеров из советского кино, которые ничуть не уступают своей харизмой современным коллегам-одногодкам

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Пожалуй, нам никогда не надоест пересматривать советские фильмы. Особенно картины с участием актеров, которые сегодня с легкостью могли бы побороться за звание привлекательных мужчин. Не отстают от них в красоте и нынешние российские деятели кино. А чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на то, как эти харизматичные мужчины выглядели в одном и том же возрасте.

Мы в AdMe.ru решили узнать, сколько лет было советским актерам в их культовых ролях, и заодно сравнили, как выглядят их коллеги-сверстники.

1. Николай Рыбников и Александр Олешко — 27 лет

2. Андрей Миронов и Константин Крюков — 27 лет

3. Василий Лановой и Егор Бероев — 27 лет

4. Николай Еременко и Павел Прилучный — 30 лет

5. Олег Басилашвили и Константин Хабенский — 48 лет

6. Владимир Коренев и Павел Табаков — 21 год

7. Олег Видов и Олег Меньшиков — 44 года

8. Вячеслав Тихонов и Анатолий Белый — 43 года

9. Александр Абдулов и Максим Матвеев — 29 лет

10. Олег Даль и Александр Петров — 27 лет

11. Игорь Костолевский и Роман Курцын — 27 лет

12. Олег Янковский и Риналь Мухаметов — 31 год

13. Михаил Боярский и Сергей Безруков — 29 лет

14. Олег Стриженов и Данила Якушев — 31 год

15. Евгений Жариков и Александр Головин — 22 года

16. Леонид Быков и Петр Федоров — 31 год

Кого из этих актеров вы бы могли назвать самым привлекательным?

Фото на превью Человек-амфибия / Ленфильм, East News
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