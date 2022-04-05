16 кинозвезд, которых в начале карьеры и преданный фанат не признает
Актерская карьера всегда начинается с маленьких эпизодических ролей. Как правило, любимых кинозвезд едва можно узнать в их первых работах. Зато сегодня о них говорит весь мир, а продюсеры борются за право пригласить их в свою картину для получения головокружительных рейтингов.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же на заре карьеры выглядели мировые актеры и актрисы, до того как сорвали куш и влюбили в себя миллионы зрителей.
Эмили Ратаковски
Робби Колтрейн
Киану Ривз
Деми Мур
Гвинет Пэлтроу
Эль Фэннинг
Ким Кэттролл
Зендея
Энди Макдауэлл
Аня Тейлор-Джой
Софи Тернер
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Джейми Дорнан
Джиллиан Андерсон
Фрэнсис Макдорманд
А вы помните первые роли своих любимых актеров?
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