16 кинозвезд, которых в начале карьеры и преданный фанат не признает

Актерская карьера всегда начинается с маленьких эпизодических ролей. Как правило, любимых кинозвезд едва можно узнать в их первых работах. Зато сегодня о них говорит весь мир, а продюсеры борются за право пригласить их в свою картину для получения головокружительных рейтингов.