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16 кинозвезд, которых в начале карьеры и преданный фанат не признает

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Актерская карьера всегда начинается с маленьких эпизодических ролей. Как правило, любимых кинозвезд едва можно узнать в их первых работах. Зато сегодня о них говорит весь мир, а продюсеры борются за право пригласить их в свою картину для получения головокружительных рейтингов.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же на заре карьеры выглядели мировые актеры и актрисы, до того как сорвали куш и влюбили в себя миллионы зрителей.

Эмили Ратаковски

Робби Колтрейн

Киану Ривз

Деми Мур

Гвинет Пэлтроу

Эль Фэннинг

Ким Кэттролл

Зендея

Энди Макдауэлл

Аня Тейлор-Джой

Софи Тернер

Кейт Бекинсейл

Сандра Буллок

Джейми Дорнан

Джиллиан Андерсон

Фрэнсис Макдорманд

А вы помните первые роли своих любимых актеров?

Фото на превью Blood Simple / River Road Productions and co-producers, LISA O'CONNOR / AFP / East News
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AdMe/Кино/16 кинозвезд, которых в начале карьеры и преданный фанат не признает
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