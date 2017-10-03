Эти 16 актеров удивительно похожи на персонажей, которых озвучивают

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мультфильмы смотрят как взрослые, так и дети. Однако мало кто знает людей, озвучивавших полюбившихся персонажей. И зря! Ведь если присмотреться, можно заметить, что мультяшки будто срисованы с подаривших им голос актеров.

AdMe.ru собрал героев мультфильмов, удивительно похожих на небезызвестных звезд, которые их озвучивали.