Эти 16 актеров удивительно похожи на персонажей, которых озвучивают
Мультфильмы смотрят как взрослые, так и дети. Однако мало кто знает людей, озвучивавших полюбившихся персонажей. И зря! Ведь если присмотреться, можно заметить, что мультяшки будто срисованы с подаривших им голос актеров.
AdMe.ru собрал героев мультфильмов, удивительно похожих на небезызвестных звезд, которые их озвучивали.
Шрек
Зеленого великана — главного героя мультфильма «Шрек» озвучивал актер Майк Майерс.
Гадкий Я
Старый ученый-изобретатель Доктор Нефарио, лучший друг и помощник Грю в мультфильме «Гадкий Я», говорит голосом британского актера и стендап-комика Рассела Брэнда.
Монстры на каникулах
Адам Сэндлер не только озвучил милейшего Дракулу в мультфильме «Монстры на каникулах», но и будто сам перевоплотился в своего мультяшного коллегу.
Мадагаскар
Жизнерадостный Марти из «Мадагаскара» говорит голосом не менее веселого Криса Рока.
Панда Кунг-фу и Подводная братва
Анджелина Джоли озвучивала очень похожую на нее внешне рыбку Лолу и Тигрицу с таким же, как у актрисы, волевым характером.
Хортон
Переполненного безумной зажигательной энергией Хортона озвучил Джим Керри, подарившей ему не только голос, но и толику своей жизнерадостности.
Шрек
Обаятельную принцессу Фиону, возлюбленную Шрека, озвучила Кэмерон Диас.
Вверх
Эдвард Аснер занимался озвучкой персонажа по имени Карл из мультфильма «Вверх». Кажется, мультипликаторы не только срисовали своего героя с актера, но и подарили ему мимику и черты характера Аснера.
Аладдин
Джинна, готового исполнить любые желания, озвучил Робин Уильямс, которого и самого не сложно увидеть в роли мультяшного коллеги. Немного фантазии — и актер перевоплощается в сказочного героя.
Труп невесты
Эмили из «Трупа невесты» озвучила талантливая Хелена Бонэм Картер.
Подводная братва
А Уилл Смит подарил свой голос и внешность рыбке Оскару из «Подводной братвы».
Геркулес
Фил — лучший друг Геркулеса из одноименной ленты — заговорил с нами голосом актера Дэнни Де Вито.
Король Лев
А гиена Шензи переняла голос и черты лица у актрисы Вупи Голдберг.
В поисках Дори
Улыбчивую и забывчивую рыбку Дори озвучивала телеведущая Эллен Дедженерес, знакомая нам благодаря своему знаменитому шоу.
Труп невесты
Джонни Депп озвучивал стеснительного юношу Виктора Ван Дорта, выступившего в роли жениха в мрачно-загадочном мультфильме Тима Бертона.
Король Лев
Попугаю Зазу был подарен голос Роуэна Аткинсона, известного нам своей ролью мистера Бина в одноименном комедийном сериале.
Фото на превью dreamworks