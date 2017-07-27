16 актеров, чьи лучшие роли остались без «Оскара»

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Заветная премия достается лишь единицам. И целая плеяда блестящих ролей осталась без этой награды. Впрочем, в творческих кругах бытует мнение, что такое положение вещей вдохновляет знаменитостей на новые свершения. А команда AdMe.ru удивляется вместе с вами, как случилось, что любимые актеры не получили свой «Оскар» за эти роли.

Камерон Диас

Камерон очаровала мир первой ролью в «Маске». А дальнейшие работы умножили славу. Особенно ярко она проявила талант в фильмах «Ангелы Чарли», «Банды Нью-Йорка», «Мой ангел-хранитель» и «Отпуск по обмену». Недавно вечно стройная актриса выпустила «Книгу о теле», которая имеет большой успех.

Арнольд Шварценеггер

Мистер Вселенная сам по себе похож на большой приз. Его феноменальный успех, пожалуй, не удастся отметить даже «Оскаром». Легенда боевиков и в жизни истинный лидер: был губернатором Калифорнии, руководит строительной компанией. А недавно Арнольд озвучил фильм «Чудеса моря», снятый Жаном Кусто.

Ума Турман

Фильмы с Умой всегда были яркими: «Гаттака», «Ватель», «Убить Билла», «Милый друг» и др. К слову, титул секс-символа актрисе принес вовсе не фильм «Криминальное чтиво», а откровенная драма «Генри и Джун» о личной жизни писателя Генри Миллера. Этот образ пленил Квентина Тарантино, и он позвал Турман в «Криминальное чтиво».

Киану Ривз

В багаже Киану успешные мелодрамы и комедии, в их числе «Родители» со Стивом Мартином. Но главный козырь — мистический непроницаемый, но тонко чувствующий герой из картины «Маленький Будда», «Матрица», «Константин: Повелитель тьмы», «Дом у озера», «Джон Уик». Ко всему прочему Ривз — бас-гитарист и владелец мотоциклетной фирмы.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт меняет образы, словно волшебница. Даже самые строгие критики не могут за ней угнаться. То она беглянка из «Острова», то ассистентка фокусника («Престиж»), то любовница короля («Еще одна из рода Болейн»), то коварная инопланетянка («Побудь в моей шкуре»), то няня у аристократов в Нью-Йорке («Дневники няни»), а то шпион высшего класса («Мстители»).

Джим Керри

Казалось бы, такому комедийному таланту уже уготован «Оскар» с рождения. Однако из целого калейдоскопа его невероятно смешных ролей ни одна не выдвигалась на эту серьезную премию. А ведь актеру по плечу и такие драматичные роли, как в фильмах «Шоу Трумана», «Роковое число 23» и «Вечное сияние чистого разума».

Кира Найтли

Ярких образов у Киры Найтли не счесть — «Дочь Робин Гуда», «Играй, как Бекхэм», «Пираты Карибского моря», «Пиджак», «Гордость и предубеждение», «Доктор Живаго», «Анна Каренина», «Призрачная красота». Конечно, череда таких ролей не прошла незамеченной, однако Найтли все еще в 2 шагах от заветной премии.

Дженнифер Энистон

Несмотря на любовь миллионов зрителей, «королева комедий и мелодрам» вряд ли получит заветную награду. Ведь ее с трудом получают даже актрисы, блестяще сыгравшие в драмах и трагедиях. Впрочем, такие роли у лучезарной Энистон тоже были: «Цена измены», «Лепрекон», «Торт».

Уилл Смит

Уилл каждому герою передает частицу своей жизнерадостности. Отчаявшийся Говард из «Призрачной красоты», бросивший вызов опасности в «Я — легенда», патологоанатом из «Защитника», отец-одиночка из «В погоне за счастьем» и подаривший себя людям Бен из «Семи жизней» — все они хранят искру надежды. А значит, все достойные получат награду.

Харрисон Форд

Искатель приключений Индиана Джонс и облетевший галактику Хан Соло не особенно бы волновались по поводу какого-то приза. Да и героям фильмов «Кое-что о Генри», «К-19», «Беглец» и «Свидетель» тоже не до этого. Впрочем, мечта «бриллиантового плотника Голливуда» уже сбылась. Он стал пилотом, приобрел самолет и совершает полеты наяву.

Сигурни Уивер

За какие бы роли ни бралась Сигурни, будь то культовые «Чужой», «Аватар», «Охотники за привидениями» или же «Гориллы в тумане», «Снежный пирог» и «Сердцеедки», результат всегда превосходный. В образе этой актрисы удивительно сочетаются женские чары и бесстрашие, достойное героев.

Антонио Бандерас

Колоритный Антонио способен придать любой роли особую притягательность. Пронзительные карие глаза и бесстрашие вселяют веру, что настоящие мужчины — это не миф. И уже не забыть отважного Зорро, «короля мамбо», шахтера Марио, «отчаянного» и даже вампира Армана. А еще отдельное спасибо за Кота из Шрека!

Джонни Депп

Невероятный Джек Воробей, он же Шляпник, он же Эдвард Руки-ножницы, он же Дон Жуан де Марко, он же Чарли с шоколадной фабрики, а еще астронавт, турист, контрабандист, арт-директор, кочевник, шотландский драматург... Это удивительно, но у великолепного Джонни все еще нет «Оскара»!

Мег Райан

Мег заслужила награду не только за чудесные роли, но и за рекорд по числу звезд-мужчин, с которыми снялась. Началось все с Роже Вадима, а далее судьба была щедра — Том Круз, Вэл Килмер, Шон Коннери, Мэтт Деймон, Том Хэнкс, Хью Джекман, Алек Болдуин, Кевин Клайн, Николас Кейдж, Рассел Кроу, Антонио Бандерас, Дензел Вашингтон... Разумеется, это не весь список.

Моника Беллуччи

Прекрасная Моника всегда удивляла мир искренними и смелыми ролями. В этих фильмах отражается вся глубина ее натуры, и забыть их невозможно: «Дракула», «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“», «Матрица», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «По млечному пути».

Лиам Нисон

Многие роли актера достойны наград, в их числе «Отверженные», «Схватка» и «Завтрак на Плутоне». Но есть фильмы, после которых все переворачивается в душе, без них невозможно представить кинематограф. Поэтому в сердцах многих людей Лиам уже получил свою награду, сыграв в фильме Спилберга «Список Шиндлера».